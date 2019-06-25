屢敗屢戰 特斯特終獲美商務部豁免車用電池組用鋁進口關稅

根據文件顯示，美國商務部已同意特斯拉公司 (TSLA-US) 的請求，豁免特斯拉的內華達州 Gigafactory 用以製造電池的日本進口鋁的 10% 關稅。

特斯拉在 4 月發布的文件中提出要求，並表示所需用鋁是由日本輕金屬株式會社 (Nippon Light Metal Co Ltd) (5703-JP) 生產的，希望能免除每年 10000 噸進口鋁的關稅。

美國商務部在網站公佈註記為 6 月 5 日的文件中指出，鋁「未能在美國以足夠和合理的數量或令人滿意品質的方式生產。」豁免令有效期為一年。特斯拉對此沒有立即發表評論。

特斯拉在其要求中指出，電池組裝成組件，作為特斯拉 Model 3 車型以及儲電產品的能源。「特斯拉是這些電池規格的唯一美國製造商，這些電池的生產計劃將在未來幾年呈等比級數增加。」

特斯拉的特殊要求特別指定了幾種不同寬度和厚度的鋁板。特斯拉說，美國製造商無法「滿足合金成分或厚度要求，國內生產商也不能滿足年產量要求。」

對於特斯拉的要求，商務部沒有收到任何人提出異議。

特斯拉之前曾尋求美國貿易代表署 (USTR) 室對中國產零件的其他關稅豁免，包括 Model 3 型車載電腦和自動駕駛功能的「大腦」，但都遭到拒絕。

根據《路透》6 月 13 日報導，USTR 否決特斯拉的豁免要求，Model 3 車型的車載電腦和自動駕駛功能「大腦」無法豁免 25% 的中國進口產品關稅。

特斯拉股價週一 (24 日) 收盤上漲 1.78 美元或 0.8%，收每股 223.64 美元。