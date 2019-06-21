6月至今漲超20% 分析師仍不看好特斯拉？

儘管電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 本月股價呈上揚態勢，但一些分析師仍對這樣的股價表現不以為意，認為該公司 2019 年股價大部分處於跌勢，表現不會太好。特斯拉週四 (20 日) 收跌 3.01%，報每股 219.62 美元。

Tesla 股價走勢圖 (圖：擷取自 investing.com)

6 月至今，特斯拉股價漲幅超過 20%，但在昨日收盤後跌幅來到 4.1%，擴大先前跌勢，S&P500 指數則上漲近 1%。

隨著第 2 季即將結束，投資人紛紛將注意力轉向即將於 7 月發布的交貨報告。高盛分析師 David Tamberrino 表示，投資人接手該股票時必須注意，支撐 Model S、Model X 和 Model 3 的需求水準在哪裡，以及這一點在 Model Y 開始量產後可能出現的改變。

然而 David 強調，第 2 季應該沒問題，同時將特斯拉交貨展望自 90000 台上調至 91125 台。

特斯拉交車量概況 圖片：Bloomberg

高盛昨日將特斯拉目標價自 200 美元下調至 158 美元，遠低於 Factset 的預估價格 282 美元，為目前華爾街最低目標價。

RBC Capital Markets 分析師 Joseph Spak 則將特斯拉目標價設定於 190 美元，預估第 2 季交付量為 88900 台。從交貨角度來看，他擔心即使交易量成長，也可能壓縮到利潤空間。

他進一步解釋，第 2 季財務報告發布時，市場會將注意力放在特斯拉的交易量和盈利表現，但在需求仍處低價格點的前提下，他們依舊很難賺錢。

華爾街預計該公司第 2 季毛利率為 16%，優於第 1 季的 12%，但低於去年第 4 季的 20%。