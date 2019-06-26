美國企業找到合法繞過華為禁令的途徑

美國科技公司已恢復向華為技術有限公司出售特定產品，因為它們發現，儘管川普政府將華為加入黑名單，但仍存在與該中國電信巨頭合作的合法途徑。

美國最大的計算機存儲晶片製造商美光科技周二表示，在其律師研究了出口限制之後，公司已開始向華為供應一些零件。據知情人士透露，最大的微處理器生產商英特爾公司也開始恢復對華為的銷售。目前尚不清楚還有多少家供應商得出了同樣的結論。

美國商務部上個月把華為列入一個「實體名單」，以禁止這家中國公司購買美國的零組件和軟件。川普政府表示，華為會幫助北京從事間諜活動、是個安全威脅 -- 但該公司否認了指控。據另一位知情人士透露，商務部和白宮官員對於企業恢復對華為發貨感到沮喪。白宮沒有立即回覆彭博尋求評論的請求。

晶片製造商正在利用出口限制的某些例外。根據 Cross Research 的分析師 Steven Fox，即使企業的總部設在美國，但他們或許可以通過所擁有的海外子公司和業務使他們的技術歸類為境外技術。例如，按照現行規定，如果一個晶片中少於 25% 的技術源自美國，那麼它可能不會受到禁令的約束。

「他們花了幾周的時間來搞清楚這一點，」Fox 說。「他們所做的是研究法律法規，並將其應用於他們的業務上。」

美光在全球開展業務，其中一些業務是通過收購獲得的，該公司在新加坡、日本和台灣擁有工廠。英特爾在中國和愛爾蘭設有工廠，在以色列設有一個主要的設計中心和生產設施。該公司不予發表評論。

前美國商務部出口管制部門負責人 Kevin Wolf 表示，按照所謂的微量規則，像美光和英特爾這樣的公司可以合法地繼續向華為提供部分產品。

「如果技術和商品屬於因‘國家安全‘原因而受到控制的敏感類別，那麼基於源自美國的技術在海外製造的商品才會受制於實體清單禁令，」Wolf 說。「但是，使用美國原產的不那麼敏感的技術在海外生產的商品不受實體清單禁令的限制。」

根據美國商務部，微量規則的門檻在 25%。

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