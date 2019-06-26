華為常務董事：全球5G商用合約刷新紀錄 部署全球逾半5G商用網路

無懼美方祭華為禁令，華為 5G 業務不受影響，屢刷自身紀錄！週二 (25 日) 華為公司常務董事、運營商事業部總裁丁耘表示，華為已在全球範圍內獲得 50 份 5G 商用合同，全球三分之二已發布 5G 商用網路透過華為部署。

華為週二於上海召開「5G 部署拉動中國數位化升級」為主題的「5G is ON」峰會，華為公司常務董事、運營商事業部總裁丁耘表示，截止目前，華為已在全球範圍內獲得 50 個 5G 商用合約，5G 設備發貨量超過 15 萬個。這刷新 6 月初自家紀錄，即 46 個 5G 商用合約，超過 10 萬個 5G 設備發貨量。

丁耘稱，這些合約來自於韓國、瑞士、英國、芬蘭等非中國的市場，全球 2/3 已發布 5G 商用網路皆透過華為部署。

據悉，華為領先諾基亞 8 份 5G 商用合約，諾基亞商用合約目前為 42 個，全球 5G 訂單量持續奪冠。

除此之外，華為還創下新的里程碑，華為 Mate 20 X 5G 版獲發中國大陸首張 5G 終端電信設備進網許可證。

華為 Mate 20 X 5G 版，成為陸首支真正的 5G 手機。(圖片：翻攝華為微博)

據大陸工信部規定，獲得進網許可證才得接入公用電信網使用和在境內銷售，華為 Mate 20 X 5G 版成為中國大陸首支真正的 5G 手機，但視大陸營運商 5G 網路情況，這款 5G 手機要等到 7 月後才會上市銷售。

受到華為禁令影響，全球多家供應鏈停止供貨，丁耘回應媒體稱，華為業務連續性問題不受影響，晶片、模組、數據庫和作業系統等核心能力得到有效保護。

丁耘自信表示，華為這架飛機不僅單靠庫存能持續飛 12 個月，並具備晶片、模組等底層能力，還可以持續地飛下去。