美國會施壓川普：與習近平會晤時 需在華為問題上保持強硬

在美國國會，兩黨都在不斷施壓美國總統川普本周與中國國家主席習近平會晤時，要保持對華為問題的強硬立場，不要為了達成貿易協議而放鬆對這家電信設備公司的限制。

美國商務部上月將華為及其 60 多家子公司列入實體清單，意味著美國公司必須獲得特許才能向華為出售零組件，而申請此類特許很少會得到批准。川普還簽署了一項限制華為參與美國網路建設的行政命令。

川普上周表示與習近平進行了「非常好的電話溝通」，並稱雙方將在兩人於日本大阪舉行的 20 國集團峰會會晤前重啟談判。目前尚不清楚此次通話是否談到過華為，但川普此前說過可能會談這個問題。美國參議院少數黨領袖舒默是強硬派之一。

「像華為和中興通訊這樣的中國電信設備公司構成國家安全風險。這就是為什麼國會禁止美國政府機構和承包商使用華為技術，」舒默在聲明中表示。「川普總統需要向中國明確表示，美國對待這個威脅是嚴肅認真的，不要把我們的國家安全用作討價還價的籌碼。」

川普去年曾應習近平要求撤銷了對中興通訊的類似禁令。New America 網路安全政策與中國數位經濟研究員 Samm Sacks 稱，若能在華為問題上取得同樣的結果，對習近平而言意義重大，因為華為遠比中興通訊更為重要。

「不僅因其在全球範圍內擁有龐大的業務規模，還因其象徵著習近平政府將中國打造成網路超級大國的希望所在，」她說。

川普稱華為對美國國家安全構成「非常危險」的威脅，隨後不久又表示願將這個問題納入貿易協議。去年年底，被問及是否會為了達成更好的貿易協議而釋放華為首席財務官孟晚舟時，川普有過類似的表示。

重建邊界

Center for Strategic and International Studies 中國問題專家 Scott Kennedy 表示，對華為可能成為談判籌碼的預期，來源於川普一再模糊商業和國家安全目標之間界限的言行。

「唯一真正的解決辦法是重新建立邊界並且不再越界，」他表示。「否則人們總是可以合理擔心會有商業利益和國家安全需要之間的交換。」

最近幾周，美國國會對華鷹派的公開言論和立法行動有所增多，敦促川普堅持強硬立場。

情報委員會成員、參議員 Marco Rubio 和 Mark Warner 本月都曾致信美國貿易代表萊特希澤和國務卿蓬佩奧，警告他們不要將華為作為討價還價的籌碼。一位了解川普反應的人士透露說，川普對議員們干涉他的談判感到不滿。

修改黑名單

柯林頓政府負責出口制裁事務的機構主管 Bill Reinsch 稱，儘管採取拯救華為的行動在政治上很複雜，但從出口黑名單中刪除華為並不複雜。

從名單中增減公司並非法律程序。但是 Reinsch 補充說，由於列入黑名單是因為懷疑該實體違反美國安全利益，因此在沒有無罪證據的情況下從名單中刪除會引起爭議，特別是在安全問題上主張立場強硬的人士中間。

不過，目前尚不清楚國會是否能找到足夠多的支持票來採取有約束力的行動，以強制總統在這個問題上就範。這需要立法獲得能擋住川普否決權的多數支持，Reinsch 稱不太可能拉攏到如此多的支持票。

據知情人士透露，被阻止向華為出售零組件的美國公司正游說政府稱其業務和生存能力受到了影響。

Sacks 稱，川普最終會支持強硬派還是屈服於商界壓力，取決於他自己。「目前還不清楚他如何完成這項艱巨任務，如果有可能完成的話。」