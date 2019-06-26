〈財報〉美光Q3財報打敗預期 重啟向華為發貨 盤後漲逾8%

美光 (MU-US) 週二盤後公布 2019 財年第三季財報 (5 月 30 日止)，打敗分析師預期，激勵盤後股價大漲多達 10%，稍後收斂至 8% 以上。

以下摘要財報關鍵數據：

EPS：不含特殊項目 1.05 美元 vs. 79 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年減 39% 至 47.9 億美元 vs. 46.9 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

美光本季強勁的表現顯示，即使中美貿易緊張局勢升級，美光仍有能力成長。遭捲入中美貿易戰的中國公司華為，在美光 2019 財年頭 6 個月中的營收占比 13%，許多晶片廠都因應美國將華為打入黑名單而下修財測，包括 Qorvo (QRVO-US) 和 Skyworks (SWKS-US)。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 週二財報法說會上表示，「為了確保合規，美光立即停止發貨給華為，且開始檢視出售給華為的美光產品是否有應受新制裁限制的產品。」

「透過此回檢視，我們確定可合法恢復目前產品的出貨，因為這些不屬於出口黑名單限制的標的，過去 2 週來，我們已又開始向華為發貨。」

「雖然我們看到需求改善的早期跡象，但我們仍計劃 2020 財年減少資本支出，以改善產業供需平衡。」

美光財務長 David Zinsner 在法說會上表示，本季 DRAM 和 NAND 產品的出售均因華為禁令而受挫，如果沒有此禁令，美光應可達到營收財測頂端。本季美光減記與華為相關的、價值 4000 萬美元庫存。

第四財季財測數據

EPS：不含特殊項目 45 美分 (正負 7 美分) vs. 61 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)

Mehrotra 表示，倘若華為持續遭列黑名單，「那麼 2020 財年我們將感受到衝擊。」

分析師看法

摩根大通分析師 Harlan Sur 下修對美光的預期，部分原因即是華為供應鏈的衝擊，但仍是給予「加碼」評級。

「雖然我們持續預期今年下半年需求復甦 (我們對雲端支出 9 月起再度加速這一點越來越有信心)，但我們承認，這復甦的樣貌可能因中美緊張而受到負面衝擊，因為消費者的需求可能中斷。此外，取代向華為發貨的量也需要一點時間才能讓替代效益正常化。」