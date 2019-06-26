貿易戰升溫 川普將美元推上G20舞台中心

萬眾矚目的 20 國集團峰會本周就要召開，當此之際，儘管美元已經逼近三個月低點，但是不要指望美國官員有關美元的喋喋不休會就此偃旗息鼓。

美國政府一位高級官員周二說，總統川普認為美元太強。上周，川普還指責歐洲和中國人為打壓本幣匯率以獲取競爭優勢。華爾街的那些大銀行眼下甚至已經開始考慮美國尋求推低美元的風險了。另外，鑒於角逐民主黨總統候選人提名的 Elizabeth Warren 提出了「積極管理」本幣匯率的主張，美元價值還很有可能成為總統選戰的一個熱點。

本月 20 國財長和央行行長一致認為，貨幣戰爭不符合任何國家和地區的利益。然而，由於匯率的下降可以抵消針對一個國家的關稅措施所帶來的影響（這一點川普本人也承認），匯率問題便成了貿易談判一個必不可少的組成部分，高盛集團的 Zach Pandl 如是說。那也就意味著，匯率問題必將成為大阪 20 國集團峰會的一個熱門議題。

「出於其在實現兩個經濟體之間貿易赤字再平衡方面所發揮的關鍵作用這一顯而易見的原因，匯率問題對於任何一份貿易協議而言，都真的有必要成為一個組成部分，」Pandl 說。「對於密切關注外匯市場反響的川普政府而言，關稅行動越多，匯率可能就越是顯得重要。」

美國官員心中已經有了一些想法。上個月，美國政府提議對來自本幣價值低估國家的產品征稅， 此事據說驚著了財政部官員。另據知情人士透露，美國還尋求達成一份人民幣匯率穩定協定，使之成為最終簽署的美中貿易協議的一部分。

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