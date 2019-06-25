鎖定G20峰會！1分鐘掌握「川習會」三大預測結果

川習會即將在本週日本大阪的 G20 高峰會登場，美國總統川普將與中國國家主席習近平會晤，市場高度關注美中貿易衝突是否能緩解，並且正式開啟雙方貿易協議談判，目前分析師推演出三種最有可能的結果。

美中貿易戰自今年五月開打，兩大國紛紛以關稅打壓貿易，川普政府先針對中國 2000 億美元的中國進口商品徵收 10% 至 25% 的關稅，而中國又以更高的關稅進行報復。

調研機構 Evercore ISI 分析師 Donald Straszheim 推測後，得出川習會將有三個可能的結果：

結果 A 美國同意無限延期對中國商品徵收額外關稅。

結果 B 美國將約定時間內，暫緩對中國商品加徵關稅

結果 C 美中皆未提及關稅相關議題，表示很快將會實施關稅

結果 A：無限延期關稅

分析師認為 A 情境有 45% 的機率會發生，也就是美國同意無限延期對中國 3000 億美元加徵額外關稅。

考慮到雙方的供應鏈市場，美若對中國商品全面加徵關稅，對美國衝擊相當大，Straszheim 在一份報告中表示，川普和習近平最有可能「暫時休兵」，以免破壞川普第二大考量：提振市場經濟。

Straszheim 表示，「暫時休兵」是最可能的結果，無規定期限，所以時間可長可短，美中貿易談判將正式重啟。

結果 B：重啟貿易談判

第二種可能結果，是美中貿易談判將正式重啟，同時美國將會在一定時間內，暫停對中國加徵關稅，分析師認為此結果出現機率為 35%。

Straszheim 指出，這結果對中國和市場來說是最有利的，這讓全球經濟有時間喘口氣，趁機恢復。

「這結果能給市場信心，意味著談判是有可能的」Straszheim 補充道。但唯一使這情況不太可能發生的因素，是這會讓川普在未來與中國談判較不利。

結果 C：加徵關稅

這表示美國和中國未在川習會提及任何關稅議題，表示加徵關稅政策很快實施，推測此結果發生機率為 20%，但考量政治與經濟問題，這結果發生機率最小。

「不管對中國或全球市場，這是最糟的情況，因為這將對中國經濟造成了另一次打擊，並延長投資者對貿易衝突的擔憂」。

「這會是目前最壞的消息」Straszheim 說道，他預計結果 C 會是川普下令對中國進口額外的產品徵收 10% 的關稅。

過去三個月，工業巨擘開拓重工 (Caterpillar) 股價上漲約 4%。美光科技、Nvidia、賽靈思等半導體股均下跌至少 7.9%。與此同時，標普 500 指數漲幅超過 5%。