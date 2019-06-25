Fed降息預期升溫 美元兌歐元一度貶至3個月低點

美國聯準會 (Fed)在 6 月利率決議中，將基準利率維持在 2.25% 至 2.50% 不變，但政策聲明刪除對利率「保持耐心」的措辭，強化了降息預期；今 (25) 日美元兌歐元匯率，一度貶至 3 個月低點。

Fed 主席鮑爾表示，讓貨幣政策更加寬鬆的理由，已經增強；雖然美國經濟數據表現良好，但金融市場風險情緒有所惡化。

美國總統川普日前再度抨擊 Fed，稱若 Fed 當初做了「對的事」，道瓊指數將較當前水準，再漲數千點，6 月美股可望創下史上佳績，美國 GDP 表現也會更好，可能上看 5%，但在美國經濟需要降息時，Fed 卻像個固執的小孩，搞砸了一切。

根據路透社報導，週二稍早，歐元兌美元匯率一度升至 1 歐元兌 1.1412 美元；台北時間週二下午 5 點 08 分，Investing.com 報價顯示，歐元兌美元由漲轉跌，下跌 0.09%，至 1.1386。

在此同時，追蹤美元兌 6 種主要貨幣的美元指數，上漲 0.03 %，至 96.01。

美國和伊朗之間的緊張情勢，帶動避險需求，美元兌日圓走貶，來到 1 美元兌 107.12 日圓。

川普政府日前下令，對伊朗最高領導人哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 及 8 名高階軍事將領，實施財務制裁，並稱此舉將使哈米尼無法獲得資金來源。

川普強調，絕對不能讓伊朗擁有核武，「伊朗最高領導人，應對該國的敵對行為，負起最高責任。」

美國財政部指出，這項制裁措施，旨在切斷伊朗軍方財源，可達成封鎖伊朗經濟的效果；若有任何金融機構，對遭制裁者提供金融交易上的協助，都可能被阻絕於美國金融體制之外。