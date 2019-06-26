聯準會降息恐不如預期 人民幣連四貶機率增？

由於上周 FOMC 會議釋出寬鬆貨幣的訊號，帶動上周四 (20 日) 人民幣一度出現半年以來最大升幅後，已連三個交易日回貶。

而昨 (25) 日聯準會官員釋出降息恐不如市場預期的觀點，導致美元指數反彈，離岸人民幣延續回貶走勢，漸漸朝向 6.9 關卡前進。

聖路易聯準銀行總裁布拉德昨日接受媒體採訪時表示，利率下調 25 個基點已足夠避免經濟成長下滑幅度超出預期。他認為目前市場價格顯示預期下個月利率將下調 50 個基點太過頭，25 個基點較為合理。

受到該言論影響，美元指數由貶轉升，升值力道持續至今 (26) 日亞洲盤。

而今日離岸人民幣在美元大漲下，維持近期貶勢，在上週四創下逾一個月新高後，人民幣已連續三個交易日回檔，若無重大意外發展，收貶機率大。

今日離岸人民幣盤中一度貶破一美元兌 6.89 人民幣的關卡。截至 13:30 止，離岸人民幣暫報 6.8898，貶值 64 基點，幅度 0.09%。

(圖: 東方財富網) 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則暫報 6.8895，貶值 86 基點，幅度 0.12。

(圖: 東方財富網) 在岸人民幣日線走勢

此外，中國外匯管理局公布今人民幣中間價報 6.8701，下調 121 個基點，降幅創 2019 年 5 月 20 日以來最高。

市場分析師表示短線人民幣暫時不會出現明顯的方向性，以區間震盪為主，後續人民幣走勢主要還是在於美中貿易談判進展。

本周 G20 川習會是重要觀察指標，雖然要達成實質性的結論機會不大，但只要能保持良好的談判氛圍，市場對於人民幣的信心將更強烈。

