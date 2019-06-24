談G20峰會 大陸商務部：美方應解除對中國企業不當管制

中國商務部副部長王受文今 (24) 日表示，中國政府希望美方秉持自由貿易的精神，解除對中國企業的單邊措施。他表示，中美經貿談判團隊正在進行磋商，為習近平與川普的會晤做準備，雙方應該相互做出讓步。

美國商務部上週五 (21 日) 在出口管制的「實體名單」上，增加了另外 5 家中國企業，要求在未經美國政府批准的情況下，這些中國實體禁止購買美國零組件，進一步限制中國取得美國技術的機會。

在美方宣布擴大封殺的貿易黑名單之後，週五美股由紅翻墨，晶片股集體下滑，最終造成費半指數下挫 0.74%，主要股票指數均收跌。

王受文週一表示，中方希望美方在自由貿易原則和 WTO 原則下，能夠取消對中國公司採取的這些不當措施，並將其從「實體名單」中刪除，這對雙方都有好處。

Eurasia Group 中國與北亞執行主管 Michael Hirson 週末發布報告表示，儘管美方的做法不會影響川普與習近平在 G20 的會面計畫，但是北京方面將進一步力圖證明，美方的目的在於削弱中國在科技上的崛起。

王受文指出，中國已經多次說明與美國磋商的原則，是要相互尊重、平等互利、相向而行，要符合 WTO 的規則，其中相向而行就是雙方都要做出妥協和讓步，而不只是一方。

中國外交部部長助理張軍則表示，習近平將出席峰會 4 個階段全體會議，參加關於世界經濟和貿易、數位經濟等議題的討論，同時，峰會是經濟平台，中國的重點是貿易及金融，不會允許在 G20 討論香港的事件。