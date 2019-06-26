牛津經濟：2030年機器將取代近2000萬個製造業人力

《彭博社》報導，根據牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 表示，未來機器將取代全球製造業近十分之一的人力，尤其低收入已開發國家將首當其衝。

產業結合自動化科技，照理能促進整體經濟成長，但由於失業人口主要集中在特定產業和國家，可能會造成就業人口更大的不平衡。

研究數據顯示，到 2030 年，製造業可能會消失近 2000 萬的職缺，使得該產業規模縮小 8.5%，這是在假設「如果機器人力不會重塑市場結構」的前提下。

未來機器取代勞力的長短期影響 (圖片: 彭博)

牛津經濟學家表示，最容易受到機器自動化取代的勞力，大多出現在傳統勞動力密集型的工廠或農村地區。例如，美國奧勒岡州 (Oregon)，或是英國的坎布里亞郡 (Cumbria)。

「許多國家因為都市鄉村貧富差距擴大，這些差距已經造成了政治兩極分化，未來可能需要採取相關政策，來緩解機器自動化在這些弱勢地區，可能造成的影響」引述自牛津經濟研究院報告《機器人如何改變世界》。

該報告詳述了未來勞動力市場的結構轉變，勞力自動化將如何帶來新的挑戰等，內容指出，在過去二十年中，有超過一半的美國工廠工人被機器人取代。

這些被機器取代的人力，又以三個主要領域居多，分別是運輸、建築和維護以及辦公和行政工作，這些領域在未來十年內最容易受到機器自動化的影響。

OECD 調查報告顯示地區將會機器取代人力的關鍵 (圖片: 彭博)

國際貨幣基金組織 (IMF) 還強調了不平等加劇的風險，經濟合作暨發展組織 (OECD) 在去年表示，地理位置將會是機器取代勞力的一個關鍵因素。

牛津經濟研究院表示，如倫敦、東京、巴黎或首爾等大都市可能受影響較小，不過一些傳統製造業可能還是有人力消失的風險。

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