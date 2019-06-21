麥當勞測試語音得來速 機器人未來幫你炸薯條？

將商業與 AI 機器學習結合，似乎是現在各個產業趨勢，美國速食產業龍頭麥當勞 (MCD-US) 據傳正在測試能以語音啟動的得來速及自動油炸機器，測試機器人是否能將薯條正確放進大鍋裡油炸，以期能加速點餐和供餐服務。

這兩項結合機器學習的技術，預計能縮短客戶長時間等待取餐的時間，同時麥當勞也將簡化菜單，目前部分麥當勞分店甚至停止提供客製化系列 (Signature Crafted Recipes) 的漢堡和三明治，以簡化語音點餐的操作，也讓加盟業者有決定菜單的自主權。

麥當勞股價走勢圖 (圖片: Investing)

麥當勞四月全球同店銷售額較第一季度成長 5.4%，不過得來速業績卻下降了 2% 以上，麥當勞在該財報會議中指出：「自從得來速推出以來，我們從未專注於改善駕車點餐體驗，特別是服務速度」

得來速業績占了 70% 麥當勞在美國的營收，光是得來速本身就有 270 億美元的市值。

今年 3 月時，麥當勞宣布斥資 3 億美元收購以色列人工智能公司 Dynamic Yield，以投入將用於快餐連鎖店的最新技術。

據了解，芝加哥郊區一間麥當勞，目前正在得來速車道上測試語音識別系統，而該分店內，同時也正在測試機器人是否能將薯條正確放進大鍋裡油炸。

擁有大型連鎖分店鏈的麥當勞，正面臨來自中小型速食連鎖店的激烈競爭，另一方面，根據市調集團 NPD Group Inc. 數據顯示，美國整體快餐連鎖店銷售量下降 1%。

麥當勞負責關鍵創新的高級副總裁 Mason Smoot，接受訪談時表示，語音點餐的得來速，和油炸機器人將會在越來越多麥當勞分店進行測試。

目前美國許多州最低工資上漲，失業率創新低，為了加速餐廳營運，同時降低昂貴的勞動成本，其他快餐連鎖店如 Domino's 和 Wingstop 也試著開發機器化供餐和自動化點餐。