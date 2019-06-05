貿易戰紛擾全月 美國股票型ETF 5月創史上最大淨流出

由於貿易緊張局勢升級，投資人上月對美股失去信心，以創紀錄的數字逃離股票型 ETF。

根據 State Street Global Advisors 最新的統計報告，5 月股票型 ETF 遭遇了史上最大的單月淨流出，失血超過 199 億美元。之前的記錄是 2014 年 1 月的 197 億美元。

5 月美股大跌源自於美國總統川普 5 月 5 日對中國商品加徵更高關稅的推文，之後引爆全球兩大經濟體之間針對貿易爭端一系列針鋒相對的口頭和實際威脅行動。由於貿易緊張局勢加劇，標準普爾 500 指數在 5 月下跌超過 6.5%，是今年來第一個負成長月份。

State Street Global Advisors SPDR Americas 研究主管 Matthew Bartolini 在報告中說，「全球股票被川普推文搞得一團亂，」他指出，「5 月賣股走人」的季節性理論也可能起了一些作用。

State Street 表示，5 月類股 ETF 也遭遇超過 80 億美元的流出，這是史上第二大流出量。

Bartolini 說，「在 5 月，股市賣壓再次集中在循環性類股和對經濟敏感的類股，像是金融、科技、工業材料和能源。」

他補充說，隨著投資人轉向「以債券為主、本土導向的產業」，公用事業是唯一真正獲得新資金挹注的類股。

報告指出，在 5 月貿易戰加劇的情況下，投資人紛紛逃往避險的政府債券，但整體債券流動受限於資金自債市風險較高產業流出，即殖利率、銀行貸款和新興市場債務偏高等因素。

5 月債券型 ETF 吸引了超過 56 億美元的資金流入，而高收益債券 ETF 則流失了約 30 億美元。指標 10 年期國債殖利率本週跌至 20 個月來的最低水平。

Bartolini 說，「債券流動呈現正值流入，但信貸類股的轉換使淨總額較 3 年月均水平低 22%。隨著美股出現避險基調，債券成為資金配置主流，對股票敏感度較低的 ETF 反而受益。」