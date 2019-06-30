稅負抵免再砍半 要成為特斯拉車主 成本越來越高

特斯拉 (TSLA-US) 買家的聯邦稅負抵免將在週一 (1 日) 減少 50%，並將在 2020 年初完全取消。

減少稅負抵免將使購買特斯拉的費用更高，因此特斯拉的銷售量可能會下降，或者將承受降價的壓力，兩者對於這家努力恢復獲利的公司來說都是壞消息。

《Kelley Blue Book》執行編輯 Karl Brauer 說，「當特斯拉失去任何一部分信貸，無可否認地就會流失一部分客戶群，」「稅負抵免永遠不會協助銷售更多汽車，它只會造成傷害。」

插電式車輛的買家，無論是純電動車還是插電式混合動力車，都有資格獲得 7500 美元的聯邦稅負抵免。但是，一旦製造商向美國買家出售這種動力車型達到 20 萬輛時，抵免額度就會逐步減少。

特斯拉是第一家達到這個標準的企業，其買家的抵免額在今年 1 月 1 日降至 3750 美元。在 7 月 1 日星期一將降至 1875 美元。通用汽車 (GM-US) 是唯一另一家銷售達標面對稅負抵免減少的汽車製造商，但這要直到 10 月才會發生這種情況。要獲得稅負抵免，買家必須在截止日期前領車，而不僅僅是下訂單。

之前 7500 美元的稅負抵免大部分都歸屬於特斯拉 Model S 和 Model X 的買家，這兩款豪華車型售價超過 10 萬美元。Model 3 是一款價格較低的汽車，主要面向大眾市場，售價在 50000 美元到 60000 美元之間，可提供各種選配，如長距版的電池容量和自動駕駛功能。

但 Brauer 表示，起價 35000 美元的 Model 3 買家對稅負抵免的需求度比 Model S 或 Model X 的富裕買家更高。

他說，「Model 3 對於每個人來說仍然是輛昂貴的汽車，」「他們需要更高的稅負抵免。」

去年 12 月，特斯拉在稅負額度首度減少前曾大力推動汽車交車，它甚至把經銷商展示間的試乘車都直接賣給客戶。

特斯拉這次就不那麼大驚小怪了。CEO 馬斯克在 2 週前的一條推文中表示，顧客可以在網上訂購汽車，如果對汽車不滿意，可以在交車後 7 天內退回，享有全額退款。

稅負抵免的緩慢減少使特斯拉陷入困境。

例如，去年 12 月的銷售推動鼓勵了一些人買車，但這導致了 2019 年第 1 季度銷售量的大幅下降。1 月初，特斯拉宣布降價 2000 美元，但這損害了獲利並讓特斯拉在連續 2 季獲利後再現虧損。

在華府，一些國會議員已經提案為所有汽車製造商恢復 7500 美元的稅負抵免，直到他們達到銷售 60 萬輛插電式汽車為止。同步提出的還包括了取消稅負抵免並對電動車徵收聯邦稅的競爭性立法。這兩項法案都沒有進入委員會聽證議程，就更別談說投票了。