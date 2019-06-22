黃金一路漲 如何用ETF撈一筆？

委內瑞拉在美國制裁下苦苦掙扎，委國總統 Nicolás Maduro 正在拋售委國的黃金儲備，而這可能正是賣出黃金的唯一好理由，其他日子金價將一路漲漲漲。

由於美國經濟放緩加上全球緊張局勢加劇，市場避險氣氛高昂，再加上 Fed 本週唱鴿，激勵黃金走漲，單就 6 月，黃金價格漲幅就達 6.9%，週五黃金價格突破每盎司 1400 美元，創下 2013 年 9 月以來最高水準，且突破 1400 美元關卡可能會吸引新一波投資者。

8 月交割的黃金期貨價格週五收盤已經突破每盎司 1400 美元

雖然黃金不似債券提供固定收益，但現今許多固定收益資產的利率都處於歷史低點時，不具此優點的黃金就更顯突出。此外，投資者預期 Fed 即將降息，降息會導致美元下跌，同步黃金吸引力會上升。

Cumberland Advisors 分析師 David Kotok 表示，全球各國將其儲備金自美元計價資產抽出來並多元化其種類，黃金也因而可望受惠。

根據世界黃金協會 (WGC) 的數據，全球央行過去十年不斷累積黃金，例如中國黃金儲備量是 2009 年的 3 倍、俄羅斯更高達 4 倍。Kotok 解釋，這是因全球央行戮力以黃金取代越來越多的美國公債，「如果中國進一步擴大持金量，與其他國家競賽，這樣的胃口將引領金價上漲。」

三種曝險方式

持有黃金的理由很明顯，但應該挑選哪一種曝險方式卻複雜得多。投資者可以選擇直接向黃金交易商買進金條、金幣，許多金融顧問、銀行和券商也提供這樣的服務，但這種方式的傭金很高，也可能存儲成本也不低。

另一個趁金價上漲撈一筆的簡單方式是，持有黃金支持並密切追蹤金價的 ETF 股票，有幾檔各自成本、流動性和儲存地點不同的黃金 ETF，但收益幾乎一模一樣：

規模 330 億美元的 SPDR 黃金 Shares ETF(GLD-US)，這是最大的黃金 ETF，每投資 1 萬美元一年費用 40 美元。

規模 120 億美元的 iShares 黃金 Trust (IAU-US)，費用 25 美元。

其他新的黃金 ETF 包括 GraniteShares Gold Trust (BAR-US)、 Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Shares (SGOL-US) 等費用成本更低，但流動性較大型 ETF 差一些。

另外，由於黃金看漲的背景，買進金礦開採商的股份或許比買進黃金本身回報更高，但風險也高一點。6 月黃金開採商的走勢正是如此， VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX-US) 6 月上漲 16%，該 ETF 持有 46 家大型金礦商股份，包括 Newmont Goldcorp (NEM-US)、Barrick Gold (GOLD-US) 和 Newcrest Mining 。