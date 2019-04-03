5G世代來臨！記憶體需求量擴大

過去這 40 年來，數據網路的演變，也讓我們見證手機記憶體的快速擴增，從最早期的翻蓋式手機到現在的智慧型手機；從 3G 躍進到現在的 5G，不僅是數據傳輸上的一大進步，5G 手機比起早期黑莓機，需要更多記憶體容量來演算。

從下圖我們可以看到手機的記憶體容量，從早期 1981 年的 1G 網路 0 頻寬，0 記憶體儲存量，到 3G 的 21.6Mbps 頻寬，256mb 記憶體，再到 4G 網速的 1G 頻寬，6G 的記憶體容量，隨著網速越高，手機記憶體的需求也越大。

手機的數據網路傳輸方式，就像在上傳 4K 影片，內容組成大多是訊息和語音。也可以連接到各種裝置上，包括了傳感器、停車計時器、智能汽車、可穿戴式電子設備等。

如今的通訊服務，建立在電腦演算系統上，SRAM 和 TCAM 正在取代過去的閃存和 DRAM 設備上，甚至還有更多空間能夠搭載記憶體。

TCAM 小檔案

高速 TCAM(三態內存儲存器) 可作為大數據資料的過濾器，以降低處理器資料運算的壓力並大幅降低待機時的功率消耗。TCAM 可以在一個時鐘周期內搜索全部資料，且比傳統 RAM 快。

TCAM 是支持網路裝置的儲存器，主要用來縮短資料搜尋時間，他們能提高路由器搜尋速度，分類數據，以及訪問控制列權限，使得數據資料處理速度加快。

儘管 TCAM 的壽命很長，但是仍然不普遍，根據客觀分析主席 Jim Handy 表示，其主要原因是成本昂貴，且供應商稀少。Handy 同時認為傳統 DRAM 將被高速的 SRAM 取代。

網路淘汰速率增快

Handy 說，四十年前電信網路仍需要持久壽命的這項限制已經消失，過去電信業者要求產品都能夠使用 30 年以上，但因為目前網路發展快速，現在電信業者能夠使用五到十年就夠了。

這在一定程度上反映了網絡的發展速度， Handy 也指出，4G 網路用不到 10 年，就被 5G 取代了。據美光科技高級客戶經理 Craig McGowan 表示，5G 更像是一種網路平台，是數據寬頻網路的基礎。

圖截自 EE Times

網路流暢度也是 5G 頻寬上網的優點之一，5G 能改善網路延遲速度，讓網速不再卡。同時 McGowan 表示超低延遲將能夠大幅應用在 AR 和 VR 在線遊戲所需的網速。

記憶體公司 Virtium 副總裁 Hiep Pham 表示，5G 最主要的目標便是高速的網路流暢度，他認為未來網路中的 AI 需求將大增，因此需要高頻寬來處理資料。

預計未來，電信網路和科技平台之間的界線將越來越模糊，網路不再只是追求音質和數據傳輸，而是能夠支持電腦演算和物聯網。包括了工業自動化、自動駕駛汽車和智慧科技城市。