滬深盤後 - 銀行業傳遭美懲罰 上證失守3000點

由於 G20 會議即將展開，目前中美談判未有更進一步進展，A 股在連續三個交易日反彈後，今 (20) 出現獲利回吐賣壓，再加上美國法院可能將針對中國三家銀行提出禁令，導致指數在開盤後一路向下探底，雖在午盤後出現反彈，但大盤走勢仍偏弱。

(圖: 東方財富網) 上證指數日線走勢

截至收盤，上證綜指收報 2982.07 點，失守 3000 點大關，下跌 0.87%；深證成指收報 9118.10 點，下跌 1.02%；創業板指收報 1498.47 點，下滑 1.06%。今滬深兩市成交人民幣 5133 億元。

資金流向方面，北向資金合計淨流出人民幣 32.99 億元，其中，滬股通淨流出人民幣 23.93 億元，深股通淨流出人民幣 9.06 億元。

盤面上，大多數類股呈現下滑，銀行類股的跌勢對大盤影響較重。黃金及上海自貿概念股則是少數逆勢上漲的族群。

消息面

美媒報導指稱，美國司法部在一宗北韓違反制裁的調查中，裁定有 3 家中國銀行企圖拒絕遵守傳票內容。雖然該報導未能確認該三家銀行的名稱，但外界猜測是交通銀行、招商銀行及浦發銀行。

不過三家在午盤後均出面否認有受到相關調查，但三家銀行的股價仍重挫逾 3%。

市場觀點

中國德邦證券表示，上證指數突破 3000 點後並未守穩，顯示市場信心不足，短期來看要等到川習會後，指數才可能有一個方向性，在這之前 A 股將繼續維持震盪走勢。

此外，5 月份中國經濟數據，除消費數據外，其餘大多表現不佳，連帶影響支撐股市的力道。不過在面對經濟走弱的壓力下，下半年開始，中國政府有機會推出新一波的刺激政策，再加上科創板即將開始交易，相關類股間的比價效應，指數有機會一反 4 月中旬以來的弱勢。