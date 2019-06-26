三菱買下龐巴迪CRJ業務、將與波音展開廝殺！

日本三菱重工業 (7011-JP) 在週二 (25 日) 表示，該公司與加拿大飛機、鐵路等交通設備巨擘龐巴迪 (Bombardier)，就小型噴射客機「CRJ」的收購事宜，雙方已經達成共識。三菱將斥資 5.5 億美元 (約 590 億日圓) 買下龐巴迪的 CRJ 部門，並將承接其 2 億美元的債務。今後龐巴迪則將從民航機市場撤退，並將公司的經營資源集中在商務客機及鐵路部門上。

(圖片：Investing.com)

CRJ 在座位數 100 席以下的客機市場，擁有 3 ~ 4 成的占有率。這筆交易在經過美國當局核可後，預計在 2020 年上半期完成所有手續。三菱將接下龐巴迪的 CRJ 業務，還有保修、顧客支援、銷售，以及航空器型別檢定證 (Type Certificate，TC) 等。

另外，龐巴迪在美國及加拿大的四個服務據點，也將轉手給三菱，並作為三菱旗下子公司三菱航空機目前開發中的窄體區域航線噴射客機，「SpaceJet M90」的研發據點。而首架的 SpaceJet，則預計最快會在 2020 年的中旬交機。

而未來 CRJ 的機體，仍將由龐巴迪負責生產，飛機零件等也將會持續供應。此外，CRJ 的機體製造，則預計在 2020 年的後半時結束。

CRJ 是龐巴迪在小型客機的主力機種，乘客座位在 50 ~ 100 席，投入市場營運的約有 1200 架。另外該公司載客量 100 ~ 150 人的「C 系列」，則是在龐大開發費用的壓迫下，在經營上陷入困境，最後轉為與歐洲空中巴士的合資公司，在實質上納入空中巴士麾下。

近年來小型客機的競爭激烈，雖然廉航對於機材的需求不斷增加，但是飛機製造商們的研發成本也不斷激增。像是巴西航空工業公司 (Embraer) 的小型客機業務，在實際上就已被波音 (BA-US) 所吸收。

這回三菱重工業在取得龐巴迪的小型客機業務後，也將在未來與波音及巴西航空工業所組成的企業聯盟展開競爭廝殺。