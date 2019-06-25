投資不是玩俄羅斯輪盤

在投資的世界中，你是投資者還是投機者？對於沒有能夠預測未來的水晶球，但又單一重押某類資產的投資人，你可能更像是愛好賭博的投機者。聰明的投資人非但不應該將資產過度集中外，還應該將其積極分散在屬性迥異的各類資產中，以幫助投資人避開單一風險事件的衝擊，並提高風險調整後報酬率。

1. 投資不是賭博，別單壓單一國家股市

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；皆採 MSCI 系列指數，各國股市起始時間分別為 1969、1992、1971、1987、1999、1994 與 1992 年。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

投資人常用的投資方式是，從常見的幾個股市中，看看誰的長期平均年化報酬率最高，便將全部資金投入其中。此種投資策略隱含的邏輯是，過去表現好的股市會維持好表現，落後的股市會繼續落後。但實際投入後，可能發現原本看好的 A 國股市，經歷 10 年依然落後別人，年化報酬率遠不如投資前的預期，但又不知道該繼續堅持，或換成別國股市。

投資單一國家股市，除了績效可能不如原先預期外，最慘的是，虧損機率可能遠高想像。假設投資人投資期限是 5 年，選擇歐洲、俄羅斯與中國股市的正報酬機率不到 60%，最高的美國股市也僅 76%。熱愛重押單一國家股市的投資人，就像玩著死亡機率高達 20% 至 40% 的俄羅斯輪盤。

2. 投資需要分散配置，才能應對各種未來

如果投資人無法正確預測誰是未來贏家，那只要將資產分散在幾種潛在贏家中（經濟熱絡時的股市與經濟衰退時的公債，或是成長快速但政治風險較高的新興市場債券），便可避開俄羅斯輪盤的風險。以 60% 美國股票與 40% 美國公債與 60% 美國股票 20% 美國公債 20% 新興市場主權債券為例，兩者持有 5 年的正報酬機率都高達 99%，且平均年化報酬率分別為 7% 與 8%，不比單純持有美股的 7.5% 遜色（兩者最差平均年化報酬率皆為 - 1.9%，遠優於美國股市的 - 8.2%）。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 美國與美銀美林債券系列指數，藍色長條範圍為持有五年年化報酬率第 90 百分位數至第 10 百分位數；資料期間: 1991-2019。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 資產配置有效，不代表分散就有效

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 股票系列與美銀美林債券系列指數，藍色長條範圍為持有五年年化報酬率第 90 百分位數至第 10 百分位數；資料期間: 1991-2019。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

分散化的資產配置能有效提高風險調整後的報酬率，但如何分散也是關鍵，若全部都配置在屬性相似的資產中，將讓降低風險的效果大打折扣。以上圖為例，若投資人將資產均分在風險相似的美國、中國與印度股市中（同樣都受到全球景氣循環影響，在全球化日益密切的當下，分散效果更弱），持有 5 年的正報酬機率僅 80.2%，且最糟的情況下，可能面臨每年下跌 10.6% 的風險；若將資金均分在美國股市與美國高收益債券中，持有 5 年的正報酬機率為 92.6%，看似亮眼，但最差的平均年化報酬率為 - 4.2%，潛在傷害依然不小。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

別賭未來，分散配置才是正解

經濟成長、經濟衰退、通貨膨脹、通貨緊縮，未來充滿各種變數與可能性，將資金配置於單一資產中，等同於確信未來只會有一種發展路徑。投資不應該是賭博，建議投資人將資金分散於全球或美國股票、公債與新興市場債券中，以應對各種可能性。

鉅亨精選基金

>> 安聯收益成長基金 - AT 累積類股 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

>> 鋒裕匯理美元綜合債券 A2 美元 (本基金配息政策可能致配息來源為本金)

>> 鋒裕匯理新興市場債券 A 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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