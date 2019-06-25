金管會斷壽險賣債衝獲利之路 今年起賣債所得盈餘分配須依剩餘年期認列

為避免壽險業賣老債美化帳面，金管會今 (25) 日公布修訂保險法解釋令，今年起壽險業賣掉長年期債券，其盈餘所得需依債券剩餘年期提列特別盈餘公積，未滿一年者一律以一年計算，若是無法計算年限的債券，一律分 10 年攤銷認列。

舉例來說，某壽險業打算出售 10 年前投資的 20 年期公債，假設目前出售有 100 億元獲利進帳，在扣除 20% 的營所稅後，剩下的 80 億元獲利可認列當年度獲利，但因債券還有 10 年才到期，因此依規定，80 億元獲利需分成 10 年進行分配盈餘，每年可分配盈餘僅 8 億元。

過去壽險業大股東為美化帳面數字，會藉由出售早年投資的債券衝高獲利，並轉成盈餘分配給股東，假設某壽險靠賣老債賺了 200 億元獲利，這 200 億元獲利可在認列當年獲利並進行盈餘分配，以此拉高現金股利分配。

金管會表示，因應國際會計準則 IFRS17 上路，今年開始出售的債券須按照剩餘年期進行盈餘分配，意即壽險業無法再靠賣債來美化帳面數據並分配盈餘。

根據現行規定，壽險業必須提撥 20% 獲利作為特別盈餘公積、並彌補帳上投資虧損，其餘的才能進行盈餘分配。

在現金股息分配也須符合相關條件，包括資本適足率 (RBC) 須高於 250%、淨值 / 資產比重須超過 4%，且無增資需求等要件，才能分配現金股利給股東，現在多了出售債券新制，未來壽險業想要靠財務操作拉高現金股息，難度勢將提高。