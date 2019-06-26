盤前財經大事搶先讀2019年6月26日

今日操盤前瞻

股東會：卜蜂、廣豐、長興、台船、蔚華科、鈊象、玉晶光、藥華藥、大樹、興能高、矽創、好樂迪等

終止掛牌：尚志

美股盤後—Fed 官員潑「降息」冷水 那指費半跌逾 1.4%

聯準會 (Fed) 官員降低下月降息的樂觀情緒外，隨著地緣政治緊張局勢與獲利了結衝擊，科技類股遭遇逆風，週二 (25 日) 美股四大指數全面下滑，那指與費半跌逾 1.4%，道瓊指數跌逾 170 點 ，創 5 月 31 日來最大單日跌幅。閱讀全文...

美中貿易戰打亂資本市場 台銀鎖定三年期短期債布局

美中貿易戰打亂資本市場節奏，美公債長短天期債券殖利率倒掛，國銀龍頭台銀看準短天期殖利率較高，因此已經將三年期債券投資比重拉高至 7 成以上，增加收益。閱讀全文...

〈三星減 LCD 產能〉市場競爭大 面板廠今年仍具挑戰

三星有意將旗下 LCD 面板產線轉為生產 OLED 面板產線，以因應市場競爭與面板價格跌價狀況，IHS Markit 顯示部門研究總經理謝勤益表示，台灣面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 近期也積極瞄準客製化、高單價產品，但今年對台灣面板廠來說，仍是相當有挑戰的一年。閱讀全文...

夏普召開股東會 戴正吳：考慮向 JDI 伸出援手

鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP)，在週二 (25 日) 招開了股東大會與經營說明會。董事長兼公司社長的戴正吳，在會中提到了對經營重建中的中小型面板廠 JDI(6740-JP) 伸出援手的看法。閱讀全文...

【邱志昌專欄】天下絕無「確定性」下的投資決策？

寬鬆或緊縮的貨幣政策有兩方面調控功能，及貨幣供給量 M2 或 M1b 與市場利率；數量與價格。在 1997 年之前，過多的美元使得全球貨幣市場失控；於是 Fed 政策供給量，依據「泰勒法則」Tailors Rule，改為以價格利率、就是利率 FOMC 的 Federal Fund Rate 調控。閱讀全文...