歐股盤前─川普對伊朗祭新制裁 指數期貨走跌

美國總統川普週一下令，對伊朗祭出新一波經濟制裁，凍結包括該國最高領導人哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 在內等多名高官財務；美伊緊張關係加劇，今 (25) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週二下午 2 點 34 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.23%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.32%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.34%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.48%。

截至發稿，上證綜指下跌 1.29%，深證成指下跌 1.41%；南韓 Kospi 指數下跌 0.29%，日經 225 指數下跌 0.43%；台股收跌 72.73 點，至 10706.72 點。

投資人對貿易戰導致經濟成長趨緩的疑慮未除，昨日美股漲跌互見，道瓊工業指數收漲 8.41 點 (0.03%)，至 26727.54 點；標普 500 指數收跌 5.11 點 (0.17%)，至 2945.35 點；那斯達克指數收跌 26.01 點 (0.32%)，至 8005.70 點。

川普和中國國家主席習近平，預計於 20 國集團 (G20) 峰會期間會晤，美國貿易代表賴海哲、財政部長梅努欽，週一與中國國務院副總理劉鶴通了電話，為「川習會」做準備。

中國商務部發布新聞稿證實，賴海哲、梅努欽昨日與劉鶴通電話，依照兩國元首指示，就經貿問題交換意見，雙方同意繼續保持溝通。

川普日前下令，對伊朗最高領導人哈米尼及多名官員，實施財務制裁，並稱此舉將使哈米尼無法獲得資金來源。

川普強調，絕對不能讓伊朗擁有核武，「伊朗最高領導人，應對該國的敵對行為，負起最高責任。」

美國財政部指出，這項制裁措施，旨在切斷伊朗軍方財源，可達成封鎖伊朗經濟的效果；若有任何金融機構，對遭制裁者提供金融交易上的協助，都可能被阻絕於美國金融體制之外。