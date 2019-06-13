KIA、現代汽車 欲投資自駕車新創車廠Aurora

現代汽車 (Hyundai) 於週四 (13 日) 宣布，將與合作企業 KIA 汽車，將一同投資自駕車新創車廠 Aurora，以加快公司開發自駕技術的速度。

現代汽車與 Aurora 此番合作，能將 Aurora 自駕技術更廣泛地應用於現代和 KIA 汽車諸多車款中，此前兩大車廠早已合作開發 Aurora Driver 自駕技術，並運用在現代汽車的 NEXO 燃料電池汽車。

如今這項合作關係，將進一步讓汽車大廠與無人車駕駛技術接軌，目前 Aurora 積極尋找潛在客戶合作，以期推廣公司自駕技術。

日前飛雅特克萊斯勒汽車聯盟 (Fiat Chrysler，FCA) 的北美分公司才宣布，將與 Aurora 建立合作夥伴關係，將共同為商用汽車開發自動駕駛平台，甚至與中國電動汽車製造商 Byton 合作。

Aurora 聯合創始人，同時也是前特斯拉自駕部門主管 Sterling Anderson 表示：「公司與合作夥伴的目標是能安全，快速地提供自動駕駛技術」。

據外電報導，在去年夏天未能收購 Aurora 後，大眾汽車 (GM) 週二 (11 日) 與 Aurora 達成了合作夥伴關係。在汽車產業中，合資企業似乎正成為一種常態，通用汽車於 2016 年收購了 Cruise，而福特汽車於次年收購了 Argo.ai 的股份。

和使用相機和雷達的特斯拉不同，Aurora 採用激光雷達，測光和探測傳感器，作為其自駕系統的一部分，主要是為了實現「完全自動駕駛」。

Aurora 在執行長 Chris Urmson 的帶領下，已籌集了至少 7 億美元資金，其他投資者包括亞馬遜、Greylock、紅杉、殼牌能源的風投集團和 T. Rowe Price，目前現代汽車的投資金額尚未公布。