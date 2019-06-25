政經愈動盪愈搶手！四大利多簇擁 黃金創6年新高仍漲不停

受美、伊緊張局勢升溫刺激，金價周二再度強勢上漲，紐約黃金期貨一度突破每盎司 1440 美元，大漲逾 1.25%，續創近六年來新高。摩根士丹利表示，由於不確定的宏觀經濟前景增加其吸引力，將黃金列為今年下半年商品交易的首選。

黃金現貨創六年來新高。(來源：Bloomberg)

摩根士丹利將今年下半年黃金平均價格目標調升至 1435 美元，認為有四大利多因素將推升金價，分別是：市場對美國聯準會的降息預期、美元走軟、全求經濟放緩及美債殖利率不斷下降。

分析師指出，在低利環境下，債券殖利率將進一步走低，從而降低持有非收益黃金的機會成本；同時美國降息也不利美元走勢，從而使得以美元計價的黃金，相對於其他貨幣的買家來說更便宜。

法國興業銀行表示，唯一擔心的可能是聯準會短期不會採取降息措施，但從長期來看，降息無可避免，美元似乎已經見頂。

盛寶銀行分析師 Ole Hansen 表示，在金價突破六年高點後，大量的買盤湧現。在政治或經濟不確定時期，投資人通常會購買黃金作為資金避風港，使得避險資金湧向黃金；此外，各國央行也正以幾十年來最快的速度大舉購買黃金，以支持其外匯儲備的多元化。

在此背景下，買盤紛至沓來。全球最大黃金 ETF 道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）上周五吸引 16 億美元資金流入，為 2004 年該基金成立以來的新高

避險基金及其他大型大型投機者押注做多紐約黃金期貨，淨多頭部位拉高到 189681 口合約，創下 2018 年 2 月以來的最高水平，相當於 1900 萬盎司，總值約 260 億美元。