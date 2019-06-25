川普對伊朗祭新制裁 金價站穩6年高點

美國總統川普週一下令，對伊朗祭出新一波經濟制裁，使美伊緊張關係加劇，提升了避險需求，今 (25) 日金價續揚，維持在 1400 美元之上，站穩 6 年高點。

台北時間週二晚間 8 點 06 分，Investing.com 報價顯示，現貨黃金上漲 0.52%，至 1426.95 美元；黃金期貨上漲 0.84%，至 1430.40 美元。

現貨黃金上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

近 1 個月以來，金價累計上漲約 10%，來到 1400 美元之上；盛寶銀行分析師 Ole Hansen 稱，在金價觸及 6 年高點後，大量買盤湧現。

川普政府日前下令，對伊朗最高領導人哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 及 8 名高階軍事將領，實施財務制裁，並稱此舉將使哈米尼無法獲得資金來源。

川普強調，絕對不能讓伊朗擁有核武，「伊朗最高領導人，應對該國的敵對行為，負起最高責任。」

美國財政部指出，這項制裁措施，旨在切斷伊朗軍方財源，可達成封鎖伊朗經濟的效果；若有任何金融機構，對遭制裁者提供金融交易上的協助，都可能被阻絕於美國金融體制之外。

美國國家安全顧問波頓 (John Bolton) 週二表示，美國仍願意與伊朗協商，「總統已敞開大門，盼針對全面且可驗證的解除核武計畫、彈道導彈運載系統、對恐怖主義的援助等議題，與伊朗進行協商；而伊朗要做的，只是走進這扇大門。」

波頓預期，面對美國所施加的制裁與壓力，伊朗終究會被逼上談判桌。