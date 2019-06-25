貴金屬盤後─降息展望及美伊緊張 支撑黃金收高18.1美元

黃金價格週一上漲至近六年高點。聯準會 (Fed) 降息展望，及美國與伊朗的政局緊張持續，增加了黃金的吸引力。

8 月黃金一度上漲至每盎司 1424.90 美元，創 2013 年 8 月 28 日以來高點。終場收高逾 1% 至 1418.20 美元。

分析師說，黃金持續有技術性超買，空頭部位處於一年低點，多頭部位上升至 2018 年 2 月以來高點。這種極端的部位可能還會持續，因為 Fed 主席鮑爾有意降息，以支撑經濟擴張。

今年以來，黃金上漲逾 9%，可望創下自 2017 年以來，最大年度漲幅。

Fed 上週說，將採取適當行動，讓目前的經濟擴張持續。投資人因而買進黃金。Fed 並說通貨膨脹仍低於 2% 目標，該談話增加了 Fed 於 7 月降息的可能性，美元因而轉弱，支撑黃金上揚。

分析師說，黃金可能測試 1425 美元技術性壓力，今年可能上漲至 1440 美元高點。過去二個交易日，美元疲弱，亦有助黃金上漲。

美元指數下跌 0.2% 至 96.02。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

上週，Fed 的鴿派立場亦推升了股市，S&P 500 上漲逾 2%，並創新歷史高點，投資人反應下個月降息機率為 100%。

美國與伊朗的緊張依舊持續，黃金因而獲得支撑。由於伊朗擊落一架美國無人機。週一，川普總統威脅對伊朗際出重大制裁。