台股盤後─連2日量跌破千億元觀望氣氛濃 多方最後一盤守住10700點

在陸港股回的壓力下，台股加權指數今 (25) 日開平高盤後，盤中越走越低，一度跌破 10700 點關卡至 10693 點，最後一盤才收復整數關卡，以 10706.72 點作收，跌 72.73 點、跌幅 0.67%，成交值連 2 日跌破千億元，今日僅 996.3 億元，法人指出，季線 10688 點暫時有撐，但短線仍會處在狹幅震盪格局中，等待 6 月 29 日後的川習會結果。

今日多數權值股走弱，大立光、國巨、日月光投控和和泰車均跌逾 2%，華碩、台塑化、聯發科、正新、寶成和台積電均跌逾 1%，和碩、鴻海、台化、遠東新、統一超、中租 - KY 和友達等也遭壓在盤下，僅見零星權值股有買盤力撐，研華、可成、中壽、兆豐金和南亞科等撐在紅盤上。

從細族群來看，光學鏡頭廠商賣壓沉重，玉晶光跌逾半根停板，今國光跌 3%，先進光、佳凌、亞光、聯一光和新鉅科均跌逾 1%。

而在國巨領跌下，被動元件表現弱勢，華新科和禾伸堂跌 2.5% 上下，信昌電跌近 2%。日前吸引不少主力進駐的 PCB 相關業者也見到賣壓湧出，易華電跌近 4%，欣興、景碩和南電跌 1.5%。矽晶圓相關業者同步轉弱，環球晶跌超過 4%，中美晶跌 3%，合晶跌近 2%。

反觀大宗物資相關族群成為盤面多方交投重心，卜蜂續漲逾半根停板，茂生農經同樣有 5% 漲勢，大成漲逾 3.5%，南僑、泰山和聯華均穩在盤上。

法人指出，由於貿易戰議題不確定性仍高，美中僅是將重回談判桌，許多矛盾議題能否解決，有待觀察，目前盤面上資金多處在搶短狀態。

而影響台股比重較大的半導體業，受華為事件壓抑可看到台積電除息表現不如預期，市場多在觀望台積電後市展望是否受到下修，也連帶影響電子股的人氣，所幸，只要川習會不破局，還是有利多方格局繼續走。