【華冠投顧】今日台股續跌!跌回完了嗎?!內文與你分享!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、3545 敦泰、2455 全新、3037 欣興

台股盤勢分析:

再等一天

G20 峰會前夕，台北股市小跌 - 2 點開出，指數早盤一度由黑翻紅；9：15 之後，賣壓力道開始加大，加權指數震盪走低，終場下跌 - 72 點作收，收在 10706 點，成交量 999 億。

從賣壓無邊…『回頭是岸』到昨天『not yet』，武傑一直跟投資朋友強調的是，短線台股面對的風險。所以今天在下跌 - 72 點後，還是不少投資朋友在問：『10700 有守嗎?? 季線有守嗎??』。對於這個問題… 武傑還是重復早上在 LINE@中跟大家說的：『船上人太多… 不甩一些人掉，很難靠岸丫!!』。以今天籌碼結構來看，外資開始轉買為賣；再來就是市場浮額，並沒有在今天出現有效清洗。僅管目前台股依舊處於『箱型區間』的大架構下，但是短線的修正期；最快的話… 還要『再等一天』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2461 光群雷、2520 冠德、1215 卜蜂、1201 味全 9955 佳龍… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

3708 上緯投、2732 六角、1590 亞德 KY、3049 和鑫、2388 威盛、6141 柏承… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。