〈台股風向球〉資金行情撐信心 但小心兩個「變數」

受到美國總統川普再次對貿易戰態度軟化，以及美國聯準會更鴿派的態度激勵資金行情，台股上周共大漲 279 點，周漲 2.65% 創 1 月初以來單周最大漲幅，並站穩所有均線之上，隨著 28 日 G20 川習會將登場，市場偏多看待之際，美商務部卻又將「5 間中國企業」列貿易黑名單，且有逾 600 家美企連數挺川普對中國加稅，法人表示，依過去經驗來看，(1) 貿易戰訊息面一切都有變數，加上 (2) 季底前自營商開始有獲利了結的壓力，短線即便見偏多格局，也不能大意，所幸，外資資金回流的確有積極投入大型權值股中，資金行情使下檔有撐。

川普上周推特上一個與中國國家領導人習近平約好 G20 見的推文，就激勵全球股市上揚，台股也強彈逾 200 點，更創 1 月上旬來單月漲幅最大，再加上聯準會暗示將降息，令外資強勁回流，期現貨均作多，並出脫富邦 VIX，偏多態度明顯。

不過，台股交易員提醒，即便川習會釋出樂觀訊息面，還是具高度不確定性，最新消息是，美國商務部在當地時間 21 日宣布再將「5 間中國企業」列貿易黑名單，包括無錫江南計算技術研究所、中科曙光、成都海光集成電路、成都海光微電子技術和海光先進技術投資，顯然是有意再川習會前，再給中國一個下馬威。

同時，美國美國貿易代表辦公室 (USTR) 正進行「剩餘未稅的 3000 億美元中輸美商品」公聽會，雖多數的美國企業代表均提及加徵關稅將會對企業造成嚴重的衝擊，不過，也有 600 多家美國企業致函美國總統川普，表達對中國加徵關稅支持。

距離川習會還有一個禮拜，中間川普會再丟出什麼震撼彈，都還難說。

在這樣不確定的氛圍下，即便過去一周外資已買超 4 個交易日，但從判斷大戶散戶動態的指標─融資餘額來看，還是維持在 3 個月以來的低點，台股交易員說，「現在雖然有好消息，大家都還是會怕怕的」。

除了川習會眾所矚目，下周須留意的重要事件有 24 日將有台積電除息秀登場，指數將蒸發 69 點，27 日則有摩台指結算，外資能否維持買超，受到關注。

從外資上周的動態來看，已連續買超 4 個交易日，累計一周來買超達 286 億元，而過去一周，買超最多是新光金和元大滬深 300 正 2 近 5 萬張，元大金逾 4.1 萬張，群益 25 年美債、富邦美債 20 年、群創均逾 3 萬張，台新金、永豐金、國泰投資級公司債和華航超過 2.5 萬張。

其中，對於台積電，外資已略有回補，一周來買超逾 6500 張，投入近 19 億元，不至於過於看淡。

整體來看，隨著全球央行接二連三表明寬鬆立場，且在川習會前還算是有一段小空窗期，股市仍具有上漲動能，維持短多格局無虞，但除了消息面不確定性相當高，已到季底結帳時刻，自營商上周五賣超創 2 周以來單日最大，結帳賣壓恐會造成震盪。