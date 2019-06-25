台股盤中—台積電、環球晶相繼軟腳 半導體拖累回測10700點

台股受美中雙方將於 G20 前展開新一輪談判影響，加上半導體族群走弱，今 (25) 日持續量縮修正，盤中一度下挫逾 70 點，回測 10700 點，今日估量不足千億元。

台積電今日盤中下挫逾 1%，半導體族群同步走弱，大型股如 IC 設計聯發科跌逾 1.4%、封測廠日月光投控跌 2.5%，此外，矽晶圓更成為重災區，環球晶跌逾 3.5%、台勝科跌 3%、中美晶、和晶、昇陽半導體也有約 2% 左右的跌幅。

股王大立光今日盤中也跌 2.5%，玉晶光、先進光、聯一光、佳凌、今國光等也盤中也有 1-2% 左右的跌幅。

被動元件今日也是弱勢，華新科、國巨盤中跌幅 2-3%，大毅、光頡、九豪、信昌電、禾伸堂、台嘉碩、奇力新等也是同步下挫。

而今日除息的電子大廠群光，今年配息 3.8 元，不過盤中由紅翻黑，反陷入貼息走勢。

大盤走弱下，網通廠再度逆勢上攻，智邦今日拉出半根漲停，啟碁也漲逾 2%，正文、明泰等午盤前也力守平盤之上。

法人分析，目前市場主要還是在觀望 G20 前，美中雙方將展開的貿易協商，由於先前談判多未有成果，因此市場目前保持觀望，要等到有明確結果之前，才能確立後續走勢。加上進入除權息旺季，本周指數估維持量縮修正的表現。