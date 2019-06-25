原油供應膨脹 WoodMac：OPEC需延長減產至2020年底

能源分析公司 Wood Mackenzie 表示，在美中貿易戰的壓力之下，北美和挪威的石油需求與產出遽增，因此石油輸出國家組織 (OPEC) 必須持續限制石油供應直到 2020 年底，以減緩原油市場供給過剩問題。

WoodMac 首席分析師 Simon Flowers 周一 (24 日) 表示，OPEC 須維持現有減產量直到 2020 年底，接下來的一年半將持續實行原油減產。

為使油市恢復平衡，OPEC 及其盟國在去年 12 月初會議中達成協議，同意自 2019 年起以每日減產 120 萬桶石油為目標。

目前，OPEC 及其盟國皆表示有興趣在下週會議之前延長產量協議。根據 Flowers 說法，隨著巴西、加拿大、挪威及美國等國家石油產量提升，原油市場將難以吸收每天超過 50 萬桶的石油，加上貿易緊張局勢升級可能打擊需求，產量過剩問題恐加劇。

Flowers 稱，OPEC 主要產油國希望將價格維持在現有水平，這導致 OPEC 面臨很大的市場壓力。而美國對委內瑞拉以及伊朗等國祭出制裁，能為 OPEC 其他生產國提供一些緩衝。在這段期間，每天將損失約 500 萬桶石油。

然而，Flowers 也表示，美中兩大經濟體之間關稅尚未解除，兩國間的貿易爭端恐導致每日損失約 40 萬桶石油。美國總統川普 (Donald Trump) 總統即將在本周五 (28 日) 展開的 G20 峰會和中國國家主席習近會面，川習會結果可能影響 OPEC 的後續減產規劃。

Flowers 預計，2019 年非 OPEC 國家石油供應量將增加 250 萬桶，並在隔年增加 230 萬桶，2020 年需求將增加 110 萬桶及 150 萬桶。他表示，這項預測是建立在美中兩國以及中東緊張局勢未進一步擴大的基礎上。