OPEC的原油 美國漸行漸遠 中國加倍寵幸

美國對 OPEC 的長期依賴度正在逐漸消退，但相對的，中國對 OPEC 原油的依賴反而一路飆升。

根據美國能源情報署 (EIA) 週四 (13 日) 公佈的統計，美國自 OPEC 的石油進口量在 3 月跌至 30 年來的最低點。在過去 10 年中，進口總量為每天 150 萬桶，下降了約 75%。

這種下滑主要受到三個主要因素的推動：美國原油產量大增、美國對委內瑞拉的嚴厲制裁以及沙烏地阿拉伯的大幅減產。

諮詢公司 Rapidan Energy Group 總裁 Bob McNally 說：「這種全面性的趨勢反映了美國頁岩革命，以及阿拉伯灣產油國希望將銷售轉移到快速成長的亞洲市場的願望。」

美國長期以來一直試圖減少對外國石油的依賴。許多美國人仍然記得 1970 年代早期 OPEC 石油禁運引起的加油站排隊長龍和油價暴漲。

當波灣油輪攻擊事件爆發，短暫時激升油價時，全球注意力再度重新聚焦在霍姆茲海峽上，這是海灣國家向全球其他地區出口石油的重要扼阻點。

Rabobank 能源策略師 Ryan Fitzmaurice 說，「我們已經減少了對中東石油的依賴，但還沒有完全消除它。」

另一方面，中國對 OPEC 的曝險度從未如此高漲。S&P Global Platts 表示，這個全球第二大經濟體從 OPEC 進口了創紀錄的石油，而 OPEC 也很樂意將銷售轉移到中國和其他快速成長的亞洲經濟體。

OPEC 週四公佈一份報告顯示，中國的石油需求在 2018 年成長了 3%，使全球石油需求翻了一倍。儘管貿易緊張和電動車的使用增加，但預計今年的漲幅將近乎同樣多。

美國德州的石油產出比大多數 OPEC 油國還多

美國不像以前那樣需要那麼多的 OPEC 石油。根據 EIA 報告，在過去 10 年中，不僅石油進口總量下降，而且 OPEC 佔原油進口比率也出現下降。

主因其中一些原油現在改在本土生產，特別是在德州。在過去 10 年中，美國的石油產量增加了一倍多。美國已超越沙烏地阿拉伯和俄羅斯成為世界領先的產油國。預計創紀錄的產量將繼續。光是德州的產量就比沙烏地阿拉伯以外的 OPEC 產油國來得多。

據英國石油公司 (BP) 週三 (12 日) 發布的全球能源年度統計數據顯示，僅在 2018 年，美國每日石油產量就增加了 220 萬桶，這是單一國家年增幅最大的紀錄。

自從美國國會 2015 年底解除出口禁令以來，美國正在大量生產原油，以至於它已成為重要的石油出口國。

最近，川普政府對委內瑞拉實施嚴厲制裁，委內瑞拉長期以來一直是讓美國墨西哥灣沿岸煉油廠接近滿載運轉所需的重質原油來源。

根據 EIA 報告，2018 年美國每天從委內瑞拉進口 50.5 萬桶石油， 約佔 OPEC 石油產量的五分之一。然而，這個數字在今年 3 月下降到每天 47000 桶，而之後的幾週甚至已降至零。

除了制裁之外，EIA 還表示，自委內瑞拉進口量的下降也反映了該國廣泛的電力不足以及石油產業的「長期管理不善」。

沙烏地阿拉伯大幅削減產出量

與此同時，OPEC 去年達成減產協議以降低價格。全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯首當其衝。

沙烏地阿拉伯刻意降低向高度透明的美國市場的出口量，以防止庫存增加。根據 EIA 報告，今年以來，美國從沙烏地阿拉伯進口的石油數量下降了約四分之一。

減產方案自今年初開始運作，儘管美國庫存已經飆升，仍引發了油價跌入熊市。

Rabobank 的 Fitzmaurice 表示，「他們鎖定美國，將出口保持在相當低的水平。」

雖然美國從 OPEC 的採購量下降，但其他產油國已加緊填補這一空白。根據 EIA 報告，美國從非 OPEC 國家加拿大、墨西哥、巴西和哥倫比亞的進口增加。事實上，EIA 表示，過去 4 年來，僅加拿大向美國輸出石油量就超過 OPEC 的總和。

值得注意的是，雖然美國已經大大擺脫了 OPEC 的石油，但該組織仍然向美國輸送大量的石油。

OPEC 仍然具有重大影響力。其削減或增加供應，特別是沙烏地阿拉伯，都有能力影響全球油價。

隨著美國和伊朗之間的緊張局勢飆升，中東地區的主要供應中斷​​仍將對石油市場造成衝擊。

Fitzmaurice 說：「如果出現供應中斷，那將會使原油走勢急升。」「結果將會是一場完全不同的遊戲。」