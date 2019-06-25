能源盤後—美祭伊新制裁 原油價格分歧

週一 (24 日) 交易，美國宣布對伊朗實施新制裁，原油期貨走勢分歧，WTI 原油收高，但全球基準的 Brent 原油卻收低。

美媒報導，美國川普總統簽署了一項行政命令，對伊朗最高精神領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 施行金融制裁。

Oanda 紐約資深市場分析師 Edward Moya 表示，川普週一「劍指伊朗最高精神領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei)，並質疑美軍在保衛霍爾木茲海峽的存在。我們沒看到白宮確切的訊息，但川普似乎對參與戰爭猶豫不決。」

「川普不想在美國總統大選前發生戰爭，他可能選擇和伊朗達成協議，並將其作為競選政績。」交易商一直密切關注這些可能擾亂中東石油流動的事件發展。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 47 美分或 0.8%，收每桶 57.90 美元，為最前月契約 5 月 29 日以來最高收盤價，上週漲幅 8.8%，為 2016 年 12 月 2 日以降最大單週漲幅。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 34 美分或 0.5%，收每桶 64.86 美元。Brent 原油期貨上週五收盤價 65.20 美元，為 5 月 30 日以來最高收盤價，上週漲幅 5.1%。

上週由於市場預期中東緊張局勢可能導致石油市場中斷，因此美國價格大幅攀升，且石油多頭也在慶祝央行可能將頒布提振經濟的政策。

Moya 認為，在夏季餘下時間內，「原油可能會持續受到這些事情支撐：波灣軍事紛爭的風險日益增長、美國颶風季增強，導致美國原油生產中斷、因應 Fed 降息預期加速，原油需求預期升級、G20 傳出暫時貿易休兵但非中美有重大突破。這些風險仍傾向讓原油價格上行。」

Schneider Electric 資深商品分析師 Robbie Fraser 表示，「新制裁的衝擊可能有限，尤其是對石油產業，因為目前美國制裁基本上已經讓伊朗原油抽離全球市場了。隨著局勢持續，霍爾木茲海峽仍是關鍵觀察領域，因為伊朗仍有能力暫時 (但非永久) 地中斷通過該地區的原油運輸。」

OPEC + 會議將於 7 月 1 日至 2 日舉行，原定 6 月 25-26 日舉行的會議確定推遲，分析師認為，其背後推動力就是一種觀望的態度，OPEC + 希望先看到 G20 峰會的結果，看中美是否在貿易協議方面有一些進展。

Fraser 表示，「現在共識持續明顯偏向延長現行的減產協議，已經有幾個非 OPEC 的參與者公開號召延長協議。」

「由於下個月初就會召開會議，現在整體不確定性似乎很低，這會舒緩 OPEC 峰會常見的波動性，但是俄羅斯沒有完全支持延長協議，這讓正式會議上還有一些談判空間。」

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