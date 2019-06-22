OPEC是否延長減產？端視G20川習會結果而定

石油輸出國家組織 (OPEC) 及其盟國會議 7 月初的會議，正處於一個特別重要和動盪的石油時期。油價受到主要產油國減產、中東緊張局勢加劇的支撐，但也承受全球需求放緩預測的壓力。

原油投資企業 InfraCap CEO 兼投資組合經理 Jay Hatfield 表示，「OPEC 會議至關重要，因為其延長減產對穩定市場至關重要。」

美國指標西德州中質原油 (WTI) 近月期貨週五 (21 日) 收於每桶 57.43 美元，上漲 0.93%。根據 Dow Jones Market Data 顯示，今年以來已上漲近 27%，但仍比 4 月的 2019 年高點 66 美元低 13%。同樣，全球指標布蘭特原油週五收報 65.20 美元，2019 年以來上漲 21%，但比今年的 74 美元高點還有近 13% 的距離。

在伊朗擊落美國無人機，緊張局勢升級，幾乎引發美國空襲後，WTI 價格上漲超過 5%。油價早在美國指責伊朗在荷姆茲海峽附近襲擊兩艘油輪後就已攀升，這種緊張情勢可能遏制全球石油流動。

這波從 5 月跌深後的油價反彈，Long Leaf Trading Group 資深高級商品合夥人 James Hatzigiannis 認為是因為「美國和中國之間的貿易關係下日益惡化」。貿易爭端引發了對全球經濟和能源消費趨弱的擔憂。國際能源署 (IEA) 最近將其 2019 年的石油成長預測從之前的 130 萬桶降至每天 120 萬桶。Hatzigiannis 說，「對全球原油需求疲軟的擔憂抵消了中東地區的緊張局勢，」除非貿易糾紛「得到解決，或者有更多進展之前，我不認為 WTI 的價格會高於 60 美元。」

但 Hatfield 認為，「隨著進入夏季駕駛季節的核心，」更便宜的原油可能「刺激需求，特別是在美國，汽油價格比去年夏天水平低近 15%。」他表示，WTI 油價在夏天結束前可升至 60 美元價位。

OPEC 及盟國的部長級會談日期已從 6 月 25 日至 26 日改為 7 月 1 日至 2 日。Hatzigiannis 說，「延後會議的主要因素是觀望。他們希望看到 20 國集團 (G20) 峰會的結果，希望川普和中國國家主席習近平至少在貿易協議上取得一些進展。」

G20 會議和美中元首間會談的結果應該有助於 OPEC 成員國和包括俄羅斯在內的非成員國決定是否繼續維持每天減產 120 萬桶的協議。該協議自今年年初開始生效，並於 6 月 30 日到期。Hatfield 表示，「我們和大多數投資人都希望 OPEC 能夠繼續延長減產協議。」「除非出現擴大減產或未達成協議延期的意外結果，否則對市場的影響應該不大。」然而，「擴大減產以推動油價大幅上漲的可能性很小。」

Hatzigiannis 說，如果減產協議沒有延期，油價應該會下降，他強調結束限產是不太可能的。然而，如果美國和中國「奇蹟式地」在 OPEC 開會之前達成貿易協議，「這將降低 OPEC 減產的可能性。」在這種情況下，需求和油價都可能上漲。