OPEC+原油產量創5年新低 分析師：市場需求仍疲弱

《彭博社》報導指出，當前石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 的原油總產量，已降至 2014 年以來新低，若 OPEC + 無法正確評估市場需求，其拉抬油價的努力，恐付諸流水；根據分析師觀察，目前市場需求，感覺上「仍非常非常疲軟」。

OPEC + 的原油總產量，已降至 5 年低點。(圖：翻攝自彭博)

美中貿易戰持續延燒，已對油市造成衝擊，包括日本汽車製造商的獲利警訊、中國柴油消費下滑，都是明顯跡象；南韓蔚山、台灣麥寮等地的大型油品加工業者，都開始減少運轉率，主因正是燃料產品需求不振，影響獲利表現。

國際能源署 (IEA)6 月報告稱，自 2019 年初以來，中國的燃料需求，便開始走軟；日本、南韓的石油消費，也在 3、4 月出現大於預期的降幅；中國今年 1 至 5 月的汽車銷售量，亦較去年同期大減 13%。

此外，受工業生產放緩影響，今年 3、4 月，中國柴油需求減幅皆達兩位數；能源諮詢機構 Energy Aspects 分析師 Michal Meidan 直言，感覺上，市場需求「仍非常非常疲軟」。

IEA 於 6 月將全球石油需求成長預測，下修至每日 120 萬桶，主因為全球貿易趨緩；摩根士丹利則預期，石油需求成長為每日 100 萬桶；摩根大通更悲觀，預估僅 80 萬桶。

OPEC + 將於 7 月 1 日至 2 日，在維也納召開會議，外界預期，OPEC + 將延長減產協議。

美國、伊朗緊張情勢加劇，使 OPEC + 平衡油市的任務，變得更複雜，若 OPEC + 過度關注波斯灣局勢，輕忽亞洲和其他地區需求疲弱的跡象，恐使油市面臨更多風險。