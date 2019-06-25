台北‧06月24日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 155307 00677U 富邦VIX 69244 2337 旺宏 63354 6116 彩晶 55519 3481 群創 47461 2330 台積電 43301 2618 長榮航 42957 00672L 元大S&P原油正2 39755 2891 中信金 33744 3049 和鑫 32114 2317 鴻海 28061 00633L 富邦上証正2 27301 2409 友達 26851 2303 聯電 25972 2371 大同 25944 2886 兆豐金 25082 3037 欣興 23825 2888 新光金 23218 2884 玉山金 17923 2834 臺企銀 17687 1101 台泥 16875 0050 元大台灣50 16601 3661 世芯-KY 16533 00632R 元大台灣50反1 16359 2344 華邦電 15624 1314 中石化 15444 2399 映泰 14168 1809 中釉 13283 3017 奇鋐 13131 2610 華航 12845
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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