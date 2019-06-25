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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧06月24日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      155307  
00677U 富邦VIX              69244  
2337   旺宏                 63354  
6116   彩晶                 55519  
3481   群創                 47461  
2330   台積電               43301  
2618   長榮航               42957  
00672L 元大S&P原油正2       39755  
2891   中信金               33744  
3049   和鑫                 32114  
2317   鴻海                 28061  
00633L 富邦上証正2          27301  
2409   友達                 26851  
2303   聯電                 25972  
2371   大同                 25944  
2886   兆豐金               25082  
3037   欣興                 23825  
2888   新光金               23218  
2884   玉山金               17923  
2834   臺企銀               17687  
1101   台泥                 16875  
0050   元大台灣50           16601  
3661   世芯-KY              16533  
00632R 元大台灣50反1        16359  
2344   華邦電               15624  
1314   中石化               15444  
2399   映泰                 14168  
1809   中釉                 13283  
3017   奇鋐                 13131  
2610   華航                 12845
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