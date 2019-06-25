[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/06/24 108/06/21 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.29140 10.28050 0.01090 0.10603 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.14920 10.13850 0.01070 0.10554 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.37990 10.38370 -0.00380 -0.03660 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.24110 10.24490 -0.00380 -0.03709 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.16690 10.16690 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.17390 10.17830 -0.00440 -0.04323 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.17390 10.17830 -0.00440 -0.04323 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.21650 10.21990 -0.00340 -0.03327 大華銀多元特別收益平衡基金 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.64440 10.64510 -0.00070 -0.00658 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.44580 10.44650 -0.00070 -0.00670 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.55510 10.56860 -0.01350 -0.12774 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.44510 10.45860 -0.01350 -0.12908 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.06000 23.11000 -0.05000 -0.21636 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 24.77000 25.19000 -0.42000 -1.66733 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.52380 41.77220 -0.24840 -0.59465 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.16660 40.22560 -0.05900 -0.14667 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.82080 9.83080 -0.01000 -0.10172 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.32320 10.33480 -0.01160 -0.11224 中國信託台灣活力基金 12.88000 12.83000 0.05000 0.38971 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.77000 10.82000 -0.05000 -0.46211 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.69000 10.75000 -0.06000 -0.55814 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.06000 10.11000 -0.05000 -0.49456 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.24000 9.36000 -0.12000 -1.28205 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.02000 10.14000 -0.12000 -1.18343 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.97440 9.97660 -0.00220 -0.02205 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.12380 10.13850 -0.01470 -0.14499 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.08680 9.10000 -0.01320 -0.14505 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.41560 10.42260 -0.00700 -0.06716 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.31190 9.31800 -0.00610 -0.06546 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.37910 11.46880 -0.08970 -0.78212 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.66410 9.74030 -0.07620 -0.78232 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.42940 11.50830 -0.07890 -0.68559 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.99010 10.05910 -0.06900 -0.68595 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 42.90470 43.44470 -0.54000 -1.24296 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 45.04600 45.29740 -0.25140 -0.55500 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 45.54480 45.71660 -0.17180 -0.37579 中國信託智能運動基金-台幣 10.73000 10.80000 -0.07000 -0.64815 中國信託智能運動基金-美元 10.33000 10.39000 -0.06000 -0.57748 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.14000 10.21000 -0.07000 -0.68560 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03240 11.03190 0.00050 0.00453 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.18000 10.20330 -0.02330 -0.22836 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.40110 9.42270 -0.02160 -0.22923 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.37940 10.39770 -0.01830 -0.17600 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.58210 9.59910 -0.01700 -0.17710 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.57000 11.59000 -0.02000 -0.17256 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 41.48040 41.65560 -0.17520 -0.42059 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 42.52310 42.54600 -0.02290 -0.05382 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 42.21980 42.31350 -0.09370 -0.22144 元大2001基金 59.69000 59.80000 -0.11000 -0.18395 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.51690 45.61900 -0.10210 -0.22381 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 43.45180 43.30100 0.15080 0.34826 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.16000 21.16000 0.00000 0.00000 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.68670 11.68590 0.00080 0.00685 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.90290 10.91560 -0.01270 -0.11635 元大上證50基金 33.82000 33.67000 0.15000 0.44550 元大大中華TMT基金-人民幣 10.51000 10.27000 0.24000 2.33690 元大大中華TMT基金-新台幣 9.48000 9.28000 0.20000 2.15517 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.49000 13.51000 -0.02000 -0.14804 元大大中華價值指數基金-美元 12.66700 12.69300 -0.02600 -0.20484 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.27200 17.32100 -0.04900 -0.28289 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.81600 10.81200 0.00400 0.03700 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.53200 10.54100 -0.00900 -0.08538 元大中國平衡基金-人民幣 3.02000 3.02000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.68000 13.69000 -0.01000 -0.07305 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.00450 47.05050 -0.04600 -0.09777 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.93190 10.92980 0.00210 0.01921 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96680 9.96490 0.00190 0.01907 元大中國機會債券基金-新台幣 10.18100 10.19170 -0.01070 -0.10499 元大巴西指數基金 7.33100 7.22100 0.11000 1.52333 元大巴菲特基金 25.63000 25.58000 0.05000 0.19547 元大日經225基金 27.05000 27.02000 0.03000 0.11103 元大台商收成基金 22.32000 22.26000 0.06000 0.26954 元大台灣50單日反向1倍基金 11.71000 11.75000 -0.04000 -0.34043 元大台灣50單日正向2倍基金 39.14000 38.87000 0.27000 0.69462 元大台灣中型100基金 32.20000 32.11000 0.09000 0.28029 元大台灣加權股價指數基金 25.61400 25.48800 0.12600 0.49435 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 元大台灣卓越50基金 81.51000 81.19000 0.32000 0.39414 元大台灣金融基金 18.22000 18.12000 0.10000 0.55188 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.33000 31.20000 0.13000 0.41667 元大台灣高股息基金 26.61000 26.50000 0.11000 0.41509 元大台灣電子科技基金 34.54000 34.42000 0.12000 0.34863 元大全球ETF成長組合基金 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729 元大全球ETF穩健組合基金 15.00000 15.05000 -0.05000 -0.33223 元大全球人工智慧ETF基金 22.49000 22.56000 -0.07000 -0.31028 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.64000 13.74000 -0.10000 -0.72780 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.39000 9.46000 -0.07000 -0.73996 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.23000 13.32000 -0.09000 -0.67568 元大全球不動產證券化基金-美元 12.45100 12.53600 -0.08500 -0.67805 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.73000 8.70000 0.03000 0.34483 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.58000 6.55000 0.03000 0.45802 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.03000 9.08000 -0.05000 -0.55066 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.96000 7.00000 -0.04000 -0.57143 元大全球股票入息基金-美元配息 8.55400 8.55700 -0.00300 -0.03506 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.55000 8.56000 -0.01000 -0.11682 元大全球新興市場精選組合基金 13.70000 13.78000 -0.08000 -0.58055 元大全球農業商機基金 18.05000 18.10000 -0.05000 -0.27624 元大印尼指數基金 9.82500 9.88000 -0.05500 -0.55668 元大印度指數基金 10.17100 10.28300 -0.11200 -1.08918 元大印度基金 13.01000 13.07000 -0.06000 -0.45907 元大多多基金 16.57000 16.55000 0.02000 0.12085 元大多福基金 50.83000 50.73000 0.10000 0.19712 元大亞太成長基金 8.66000 8.70000 -0.04000 -0.45977 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.27020 9.28310 -0.01290 -0.13896 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.43410 7.44440 -0.01030 -0.13836 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.26700 9.30900 -0.04200 -0.45118 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.57000 9.62000 -0.05000 -0.51975 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.29200 10.34900 -0.05700 -0.55078 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.19830 10.19360 0.00470 0.04611 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.37520 10.37170 0.00350 0.03375 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.19880 10.19530 0.00350 0.03433 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.46550 10.47030 -0.00480 -0.04584 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.28820 10.29290 -0.00470 -0.04566 元大卓越基金 43.17000 43.09000 0.08000 0.18566 元大店頭基金 8.00000 8.00000 0.00000 0.00000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.46290 10.46080 0.00210 0.02007 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.84650 9.85790 -0.01140 -0.11564 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.81620 32.75740 0.05880 0.17950 元大美國政府20年期(以上)債券基金 41.91120 42.27300 -0.36180 -0.85587 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.10060 16.91160 0.18900 1.11758 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.32880 22.83920 -0.51040 -2.23475 元大美國政府7至10年期債券基金 42.20950 42.31240 -0.10290 -0.24319 元大高科技基金 18.51000 18.51000 0.00000 0.00000 元大得利貨幣市場基金 16.32380 16.32310 0.00070 0.00429 元大得寶貨幣市場基金 12.03110 12.03060 0.00050 0.00416 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 元大富櫃50基金 12.34000 12.31000 0.03000 0.24370 元大華夏中小基金 7.33000 7.33000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 元大新中國基金-美元 9.17600 9.14600 0.03000 0.32801 元大新中國基金-新台幣 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716 元大新主流基金 22.97000 22.96000 0.01000 0.04355 元大新東協平衡基金-美元 9.59500 9.58800 0.00700 0.07301 元大新東協平衡基金-新台幣 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.74030 10.74910 -0.00880 -0.08187 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.94120 9.95370 -0.01250 -0.12558 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.30540 11.32880 -0.02340 -0.20655 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.35940 9.37870 -0.01930 -0.20579 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.49630 10.49670 -0.00040 -0.00381 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.77030 9.77070 -0.00040 -0.00409 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.76810 10.77720 -0.00910 -0.08444 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.03180 10.04030 -0.00850 -0.08466 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.05320 10.05460 -0.00140 -0.01392 元大新興亞洲基金 11.05000 11.07000 -0.02000 -0.18067 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.70740 9.71130 -0.00390 -0.04016 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.10640 9.11000 -0.00360 -0.03952 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.07620 10.08820 -0.01200 -0.11895 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.46280 9.47410 -0.01130 -0.11927 元大萬泰貨幣市場基金 15.16230 15.16170 0.00060 0.00396 元大經貿基金 35.61000 35.53000 0.08000 0.22516 元大實質多重資產基金-人民幣 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236 元大實質多重資產基金-美元 8.20200 8.21500 -0.01300 -0.15825 元大實質多重資產基金-新台幣 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831 元大滬深300單日反向1倍基金 12.36000 12.44000 -0.08000 -0.64309 元大滬深300單日正向2倍基金 18.03000 17.77000 0.26000 1.46314 元大摩臺基金 38.11000 37.96000 0.15000 0.39515 元大標普500基金 27.74000 27.71000 0.03000 0.10826 元大標普500單日反向1倍基金 12.27000 12.22000 0.05000 0.40917 元大標普500單日正向2倍基金 36.36000 36.56000 -0.20000 -0.54705 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.40000 20.37000 0.03000 0.14728 元大標智滬深300基金 18.34000 18.29000 0.05000 0.27337 元大歐洲50基金 25.40000 25.40000 0.00000 0.00000 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.28620 9.26140 0.02480 0.26778 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29020 10.28950 0.00070 0.00680 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.22000 15.19000 0.03000 0.19750 日盛上選基金 33.46000 33.33000 0.13000 0.39004 日盛小而美基金 17.31000 17.28000 0.03000 0.17361 日盛中國內需動力基金 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.33600 12.29700 0.03900 0.31715 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.87130 9.84000 0.03130 0.31809 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.58660 12.57540 0.01120 0.08906 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.06670 10.05770 0.00900 0.08948 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.40480 11.39960 0.00520 0.04562 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.10400 9.09980 0.00420 0.04615 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.45000 10.51000 -0.06000 -0.57088 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.63000 10.69000 -0.06000 -0.56127 日盛日盛基金 11.06000 11.02000 0.04000 0.36298 日盛目標收益組合基金(美元) 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 日盛全球抗暖化基金 11.44000 11.46000 -0.02000 -0.17452 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.56230 10.56680 -0.00450 -0.04259 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.46430 9.46830 -0.00400 -0.04225 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.35170 10.36090 -0.00920 -0.08880 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.27590 9.28420 -0.00830 -0.08940 日盛全球智能車基金(美元) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50970 2.50130 0.00840 0.33583 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65460 1.64900 0.00560 0.33960 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38830 0.38800 0.00030 0.07732 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25650 0.25630 0.00020 0.07803 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.83480 12.82950 0.00530 0.04131 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.35220 8.34870 0.00350 0.04192 日盛亞洲機會基金 7.05000 7.09000 -0.04000 -0.56417 日盛首選基金 16.76000 16.75000 0.01000 0.05970 日盛高科技基金 17.55000 17.49000 0.06000 0.34305 日盛貨幣市場基金 14.83280 14.83210 0.00070 0.00472 日盛新台商基金 38.42000 38.29000 0.13000 0.33951 日盛精選五虎基金 35.31000 35.19000 0.12000 0.34101 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54430 13.54370 0.00060 0.00443 台新2000高科技基金 30.05000 30.18000 -0.13000 -0.43075 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 台新MSCI中國基金 20.27000 20.34000 -0.07000 -0.34415 台新大眾貨幣市場基金 14.22110 14.22050 0.00060 0.00422 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.44850 10.44300 0.00550 0.05267 台新中美貨幣市場基金-美元 10.56480 10.56390 0.00090 0.00852 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.24670 10.25400 -0.00730 -0.07119 台新中國通基金 43.48000 43.30000 0.18000 0.41570 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.55840 0.55850 -0.00010 -0.01791 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.37100 17.38700 -0.01600 -0.09202 台新中國精選中小基金-美元 0.30060 0.30040 0.00020 0.06658 台新中國精選中小基金-新台幣 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 台新主流基金 23.46000 23.43000 0.03000 0.12804 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.57000 23.80000 -0.23000 -0.96639 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.76130 0.76810 -0.00680 -0.88530 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.77000 16.93000 -0.16000 -0.94507 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54040 0.54520 -0.00480 -0.88041 台新台灣中小基金 33.42000 33.27000 0.15000 0.45086 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.56480 10.63680 -0.07200 -0.67690 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.81030 9.90300 -0.09270 -0.93608 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.32000 9.42000 -0.10000 -1.06157 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.30870 11.41540 -0.10670 -0.93470 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.79000 10.90000 -0.11000 -1.00917 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.15150 10.16230 -0.01080 -0.10628 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.32950 11.34160 -0.01210 -0.10669 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.94000 10.96000 -0.02000 -0.18248 台新印度基金 14.93000 15.04000 -0.11000 -0.73138 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.69400 8.72370 -0.02970 -0.34045 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28440 0.28510 -0.00070 -0.24553 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.70300 12.74640 -0.04340 -0.34049 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41030 0.41140 -0.00110 -0.26738 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 40.45000 40.57000 -0.12000 -0.29579 台新真吉利貨幣市場基金 11.12900 11.12860 0.00040 0.00359 台新高股息平衡基金 31.55250 31.52680 0.02570 0.08152 台新智慧生活基金-美元 10.73720 10.77310 -0.03590 -0.33324 台新智慧生活基金-新台幣 11.15000 11.20000 -0.05000 -0.44643 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.28880 8.30360 -0.01480 -0.17824 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.55810 8.58020 -0.02210 -0.25757 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.36600 9.38270 -0.01670 -0.17799 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.68130 9.70630 -0.02500 -0.25756 台新新興市場債券基金(A類型) 11.59370 11.62510 -0.03140 -0.27011 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36660 0.36730 -0.00070 -0.19058 台新新興市場債券基金(B類型) 8.25870 8.28110 -0.02240 -0.27050 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27550 0.27600 -0.00050 -0.18116 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.64000 5.66000 -0.02000 -0.35336 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.46000 22.54000 -0.08000 -0.35492 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.22590 10.21790 0.00800 0.07829 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.03970 10.03620 0.00350 0.03487 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.15920 10.16010 -0.00090 -0.00886 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.22560 10.21750 0.00810 0.07928 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.03970 10.03620 0.00350 0.03487 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.15920 10.16010 -0.00090 -0.00886 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 41.38820 41.56730 -0.17910 -0.43087 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 40.76090 41.11020 -0.34930 -0.84967 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.77060 39.78290 -0.01230 -0.03092 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.34660 11.34600 0.00060 0.00529 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.20980 10.24810 -0.03830 -0.37373 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.20460 9.19560 0.00900 0.09787 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.81310 10.80250 0.01060 0.09813 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.83970 7.86160 -0.02190 -0.27857 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.27900 9.30490 -0.02590 -0.27835 永豐中小基金 52.14000 52.16000 -0.02000 -0.03834 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78300 1.77640 0.00660 0.37154 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.48260 2.47340 0.00920 0.37196 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.19610 8.19650 -0.00040 -0.00488 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.07230 11.07290 -0.00060 -0.00542 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.66000 4.64000 0.02000 0.43103 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.12000 21.13000 -0.01000 -0.04733 永豐主流品牌基金 19.54000 19.59000 -0.05000 -0.25523 永豐永豐基金 32.51000 32.47000 0.04000 0.12319 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.27090 9.23930 0.03160 0.34202 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.75360 9.72040 0.03320 0.34155 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.18780 9.16300 0.02480 0.27065 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.66910 9.64310 0.02600 0.26962 永豐亞洲民生消費基金 12.16000 12.27000 -0.11000 -0.89650 永豐南非幣2021保本基金 14.08930 14.08450 0.00480 0.03408 永豐高科技基金 22.81000 22.77000 0.04000 0.17567 永豐貨幣市場基金 13.93720 13.93660 0.00060 0.00431 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10950 2.10540 0.00410 0.19474 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.60280 2.59410 0.00870 0.33538 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.80810 7.81160 -0.00350 -0.04481 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.93580 10.94070 -0.00490 -0.04479 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.20420 7.20880 -0.00460 -0.06381 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.54530 11.55280 -0.00750 -0.06492 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.22000 8.26000 -0.04000 -0.48426 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.00000 19.10000 -0.10000 -0.52356 永豐臺灣加權ETF基金 53.74000 53.55000 0.19000 0.35481 永豐領航科技基金 36.97000 36.90000 0.07000 0.18970 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.15000 12.12000 0.03000 0.24752 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.61000 11.58000 0.03000 0.25907 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 永豐趨勢平衡基金 40.47000 40.44000 0.03000 0.07418 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.87230 11.86980 0.00250 0.02106 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.79180 9.77870 0.01310 0.13396 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.36400 10.34840 0.01560 0.15075 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.85380 9.85030 0.00350 0.03553 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.26240 10.25930 0.00310 0.03022 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.84610 9.83380 0.01230 0.12508 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.54720 10.53400 0.01320 0.12531 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.86520 9.86430 0.00090 0.00912 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.35540 10.35310 0.00230 0.02222 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.01000 15.08000 -0.07000 -0.46419 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.82000 19.95000 -0.13000 -0.65163 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.68000 19.81000 -0.13000 -0.65623 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.05070 10.04880 0.00190 0.01891 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.05070 10.04880 0.00190 0.01891 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.01860 10.01950 -0.00090 -0.00898 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.01860 10.01950 -0.00090 -0.00898 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.09770 10.10480 -0.00710 -0.07026 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.09750 10.10480 -0.00730 -0.07224 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.05420 10.05430 -0.00010 -0.00099 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.05420 10.05430 -0.00010 -0.00099 兆豐國際生命科學基金 15.58000 15.61000 -0.03000 -0.19218 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.41870 10.44770 -0.02900 -0.27757 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.63410 10.65740 -0.02330 -0.21863 兆豐國際全球基金 31.33000 31.37000 -0.04000 -0.12751 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.47530 10.47330 0.00200 0.01910 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.21160 10.22250 -0.01090 -0.10663 兆豐國際國民基金 21.94000 21.88000 0.06000 0.27422 兆豐國際第一基金 13.10000 13.05000 0.05000 0.38314 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.70770 10.71170 -0.00400 -0.03734 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.20170 8.20480 -0.00310 -0.03778 兆豐國際萬全基金 20.45000 20.40000 0.05000 0.24510 兆豐國際電子基金 25.69000 25.62000 0.07000 0.27322 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.10000 22.00000 0.10000 0.45455 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.76000 15.81000 -0.05000 -0.31626 兆豐國際豐台灣基金 34.04000 34.00000 0.04000 0.11765 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55370 12.55320 0.00050 0.00398 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.74370 10.74360 0.00010 0.00093 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.50600 10.51190 -0.00590 -0.05613 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.73740 10.74280 -0.00540 -0.05027 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.53370 10.53380 -0.00010 -0.00095 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.60250 10.60850 -0.00600 -0.05656 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.60480 10.61010 -0.00530 -0.04995 合庫台灣基金 10.81000 10.76000 0.05000 0.46468 合庫全球高收益債券基金A類型 11.72690 11.73770 -0.01080 -0.09201 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.69230 12.69420 -0.00190 -0.01497 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.32050 11.32460 -0.00410 -0.03620 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.11920 12.12330 -0.00410 -0.03382 合庫全球高收益債券基金B類型 8.19160 8.19920 -0.00760 -0.09269 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.47330 9.47450 -0.00120 -0.01267 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.16270 9.16630 -0.00360 -0.03927 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.89860 8.90190 -0.00330 -0.03707 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.32430 9.32790 -0.00360 -0.03859 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 合庫貨幣市場基金 10.17090 10.17040 0.00050 0.00492 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.95930 9.96040 -0.00110 -0.01104 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.23090 10.23160 -0.00070 -0.00684 合庫新興多重收益基金A類型 10.52660 10.53310 -0.00650 -0.06171 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.04680 12.06190 -0.01510 -0.12519 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.18200 15.17750 0.00450 0.02965 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.75540 8.75680 -0.00140 -0.01599 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.56180 9.56250 -0.00070 -0.00732 合庫新興多重收益基金B類型 7.93900 7.94390 -0.00490 -0.06168 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.71770 8.72810 -0.01040 -0.11916 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.57410 10.57200 0.00210 0.01986 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 美元 11.47000 11.50000 -0.03000 -0.26087 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.69000 11.73000 -0.04000 -0.34101 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.10510 10.10490 0.00020 0.00198 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.11590 10.12030 -0.00440 -0.04348 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.96910 9.97460 -0.00550 -0.05514 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.09100 10.09570 -0.00470 -0.04655 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.10500 10.10480 0.00020 0.00198 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.11590 10.12030 -0.00440 -0.04348 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.96910 9.97450 -0.00540 -0.05414 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.09100 10.09570 -0.00470 -0.04655 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.54300 10.54380 -0.00080 -0.00759 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.12880 10.12950 -0.00070 -0.00691 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.05980 89.95070 0.10910 0.12129 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.29370 13.28530 0.00840 0.06323 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.33450 68.25070 0.08380 0.12278 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.96050 9.95410 0.00640 0.06430 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.73010 2.72910 0.00100 0.03664 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.93340 10.94550 -0.01210 -0.11055 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.28080 2.27820 0.00260 0.11413 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.90090 8.91030 -0.00940 -0.10550 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.41980 10.43800 -0.01820 -0.17436 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.33680 10.34560 -0.00880 -0.08506 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.67830 10.68440 -0.00610 -0.05709 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.29880 10.30800 -0.00920 -0.08925 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.35140 10.36110 -0.00970 -0.09362 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.41880 10.43710 -0.01830 -0.17534 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.33420 10.34310 -0.00890 -0.08605 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.67590 10.68160 -0.00570 -0.05336 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.29610 10.30520 -0.00910 -0.08830 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.35080 10.36050 -0.00970 -0.09362 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.20820 10.20950 -0.00130 -0.01273 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.25950 10.25920 0.00030 0.00292 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.20100 10.20320 -0.00220 -0.02156 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.16640 10.16940 -0.00300 -0.02950 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.21630 10.21680 -0.00050 -0.00489 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.21290 10.21150 0.00140 0.01371 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.20080 10.20310 -0.00230 -0.02254 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.16630 10.16940 -0.00310 -0.03048 宏利台灣動力基金A類型 29.67000 29.61000 0.06000 0.20263 宏利台灣動力基金I類型 29.67000 29.61000 0.06000 0.20263 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.07740 10.07130 0.00610 0.06057 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.98150 9.98410 -0.00260 -0.02604 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.64250 7.63780 0.00470 0.06154 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.63450 7.63450 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.58000 11.60000 -0.02000 -0.17241 宏利全球債券組合基金 13.74030 13.71210 0.02820 0.20566 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.97470 2.97140 0.00330 0.11106 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.38450 12.37820 0.00630 0.05090 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.93500 8.93060 0.00440 0.04927 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.53770 2.53120 0.00650 0.25680 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.49890 11.49970 -0.00080 -0.00696 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.45230 3.45110 0.00120 0.03477 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55410 0.55410 0.00000 0.00000 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.65000 15.65000 0.00000 0.00000 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.36260 12.34540 0.01720 0.13932 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.94380 10.93100 0.01280 0.11710 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.51950 10.51120 0.00830 0.07896 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.84120 8.82930 0.01190 0.13478 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.46990 8.46000 0.00990 0.11702 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.34150 8.33470 0.00680 0.08159 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.28110 8.27190 0.00920 0.11122 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99390 2.99680 -0.00290 -0.09677 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43330 0.43380 -0.00050 -0.11526 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.06440 13.08450 -0.02010 -0.15362 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98800 0.98930 -0.00130 -0.13141 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.54480 7.55640 -0.01160 -0.15351 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09300 2.09520 -0.00220 -0.10500 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30230 0.30270 -0.00040 -0.13214 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.19240 9.20630 -0.01390 -0.15098 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33410 0.33450 -0.00040 -0.11958 宏利萬利貨幣市場基金 13.68540 13.68490 0.00050 0.00365 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.49000 2.49000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889 宏利臺灣股息收益基金A類型 25.09000 25.01000 0.08000 0.31987 宏利臺灣股息收益基金I類型 25.09000 25.01000 0.08000 0.31987 宏利澳幣保本基金 12.64960 12.64120 0.00840 0.06645 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.36000 11.39000 -0.03000 -0.26339 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.45000 11.49000 -0.04000 -0.34813 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.21000 11.26000 -0.05000 -0.44405 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.16000 11.17000 -0.01000 -0.08953 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.18000 12.23000 -0.05000 -0.40883 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.42600 10.41520 0.01080 0.10369 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.67790 9.67410 0.00380 0.03928 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.19770 9.20150 -0.00380 -0.04130 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.53100 11.53570 -0.00470 -0.04074 貝萊德亞美利加收益基金 9.38000 9.41000 -0.03000 -0.31881 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 貝萊德新台幣基金 12.96830 12.96790 0.00040 0.00308 貝萊德寶利基金 26.72000 26.65000 0.07000 0.26266 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47880 11.48380 -0.00500 -0.04354 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17110 10.19400 -0.02290 -0.22464 保德信大中華基金-人民幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 保德信大中華基金-新台幣 29.82000 29.89000 -0.07000 -0.23419 保德信中小型股基金 44.58000 44.65000 -0.07000 -0.15677 保德信中國中小基金-人民幣 8.61000 8.53000 0.08000 0.93787 保德信中國中小基金-美元 8.31000 8.24000 0.07000 0.84951 保德信中國中小基金-新臺幣 8.10000 8.04000 0.06000 0.74627 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.92600 9.95450 -0.02850 -0.28630 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.00950 10.04020 -0.03070 -0.30577 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.04400 10.07260 -0.02860 -0.28394 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.11440 11.14610 -0.03170 -0.28440 保德信中國品牌基金-人民幣 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722 保德信中國品牌基金-美元 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.04000 11.08000 -0.04000 -0.36101 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.18000 28.31000 -0.13000 -0.45920 保德信全球消費商機基金 19.32000 19.37000 -0.05000 -0.25813 保德信全球基礎建設基金 13.97000 13.97000 0.00000 0.00000 保德信全球資源基金 7.55000 7.52000 0.03000 0.39894 保德信全球醫療生化基金-美元 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.78000 33.81000 -0.03000 -0.08873 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.44330 10.47650 -0.03320 -0.31690 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.80950 10.84390 -0.03440 -0.31723 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.52240 10.56430 -0.04190 -0.39662 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.88940 10.93270 -0.04330 -0.39606 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.70190 9.72960 -0.02770 -0.28470 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.84900 10.88020 -0.03120 -0.28676 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.30510 9.33940 -0.03430 -0.36726 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.38730 10.42560 -0.03830 -0.36736 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.22410 8.23860 -0.01450 -0.17600 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.31210 11.33210 -0.02000 -0.17649 保德信亞太基金 20.83000 20.87000 -0.04000 -0.19166 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.73310 8.73580 -0.00270 -0.03091 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.05780 12.06160 -0.00380 -0.03150 保德信店頭市場基金 32.94000 32.87000 0.07000 0.21296 保德信拉丁美洲基金 7.62000 7.50000 0.12000 1.60000 保德信金平衡基金 29.96000 29.89000 0.07000 0.23419 保德信金滿意基金 41.41000 41.30000 0.11000 0.26634 保德信科技島基金 25.36000 25.31000 0.05000 0.19755 保德信高成長基金 92.75000 92.65000 0.10000 0.10793 保德信貨幣市場基金 15.83560 15.83480 0.00080 0.00505 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.68540 10.71610 -0.03070 -0.28648 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.97250 11.01290 -0.04040 -0.36684 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.04890 11.07080 -0.02190 -0.19782 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.62350 10.65310 -0.02960 -0.27785 保德信新世紀基金 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.17650 8.17960 -0.00310 -0.03790 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.27300 10.27680 -0.00380 -0.03698 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.59760 11.60200 -0.00440 -0.03792 保德信新興趨勢組合基金 11.11000 11.17000 -0.06000 -0.53715 保德信瑞騰基金 15.63090 15.63040 0.00050 0.00320 保德信歐洲組合基金 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 10.00290 10.01080 -0.00790 -0.07891 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.48560 10.49350 -0.00790 -0.07528 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.94750 9.95940 -0.01190 -0.11949 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.20730 10.22010 -0.01280 -0.12524 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.05410 10.05380 0.00030 0.00298 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.45490 10.44640 0.00850 0.08137 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.95370 9.95990 -0.00620 -0.06225 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.25530 10.26160 -0.00630 -0.06139 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.56690 10.57830 -0.01140 -0.10777 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.42020 10.41530 0.00490 0.04705 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.69390 10.68960 0.00430 0.04023 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.34110 10.34460 -0.00350 -0.03383 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.57590 10.57810 -0.00220 -0.02080 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.24130 10.23530 0.00600 0.05862 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.67600 10.67290 0.00310 0.02905 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.12970 10.13410 -0.00440 -0.04342 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.43890 10.44350 -0.00460 -0.04405 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.35280 10.34960 0.00320 0.03092 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10510 10.11160 -0.00650 -0.06428 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.42860 10.42880 -0.00020 -0.00192 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.68870 10.68930 -0.00060 -0.00561 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.60220 10.59960 0.00260 0.02453 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.08560 11.08250 0.00310 0.02797 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.41670 10.42570 -0.00900 -0.08633 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.62660 10.63580 -0.00920 -0.08650 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.42050 10.41940 0.00110 0.01056 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.47450 10.47970 -0.00520 -0.04962 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.53760 10.55130 -0.01370 -0.12984 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.43440 10.43280 0.00160 0.01534 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.33870 10.33620 0.00250 0.02419 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.58750 10.58020 0.00730 0.06900 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.58060 10.57290 0.00770 0.07283 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.25730 10.26510 -0.00780 -0.07599 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.25520 10.26300 -0.00780 -0.07600 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97790 1.97620 0.00170 0.08602 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.82500 2.82280 0.00220 0.07794 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29650 0.29660 -0.00010 -0.03372 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45880 0.45900 -0.00020 -0.04357 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.44580 8.45350 -0.00770 -0.09109 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.30890 12.31880 -0.00990 -0.08036 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.70980 9.70660 0.00320 0.03297 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.30450 12.29980 0.00470 0.03821 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.75560 8.76180 -0.00620 -0.07076 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.14790 11.15580 -0.00790 -0.07082 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.84000 10.84960 -0.00960 -0.08848 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.67880 10.69160 -0.01280 -0.11972 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.79000 18.78000 0.01000 0.05325 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4344.25000 4339.73000 4.52000 0.10415 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.34950 10.35390 -0.00440 -0.04250 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.17260 11.17730 -0.00470 -0.04205 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.25160 10.25950 -0.00790 -0.07700 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.95970 9.96500 -0.00530 -0.05319 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.51030 10.51600 -0.00570 -0.05420 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.97150 9.98090 -0.00940 -0.09418 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.29640 10.30510 -0.00870 -0.08442 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.43040 10.42660 0.00380 0.03645 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.15290 6.16630 -0.01340 -0.21731 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.21040 11.23490 -0.02450 -0.21807 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.71770 10.73470 -0.01700 -0.15836 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.70930 11.71940 -0.01010 -0.08618 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.91770 10.92830 -0.01060 -0.09700 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.26320 9.27790 -0.01470 -0.15844 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.57700 9.58530 -0.00830 -0.08659 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.44620 9.45540 -0.00920 -0.09730 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.63450 10.65130 -0.01680 -0.15773 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.09230 11.10190 -0.00960 -0.08647 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.07030 11.08110 -0.01080 -0.09746 柏瑞五國金勢力建設基金 7.35000 7.39000 -0.04000 -0.54127 柏瑞巨人基金 12.70000 12.70000 0.00000 0.00000 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69630 13.69590 0.00040 0.00292 柏瑞全球金牌組合基金 16.82000 16.93000 -0.11000 -0.64973 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.33120 14.33010 0.00110 0.00768 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.65160 12.63940 0.01220 0.09652 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.24590 13.23800 0.00790 0.05968 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.70160 8.70090 0.00070 0.00805 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.84260 6.84210 0.00050 0.00731 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.76220 8.75380 0.00840 0.09596 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.56000 8.54230 0.01770 0.20720 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.84840 10.84190 0.00650 0.05995 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.48130 8.47700 0.00430 0.05073 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.83940 12.82700 0.01240 0.09667 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.41350 12.41260 0.00090 0.00725 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.10440 13.07720 0.02720 0.20800 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.05820 12.05090 0.00730 0.06058 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.06870 9.06800 0.00070 0.00772 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.79360 9.78420 0.00940 0.09607 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.78190 9.76170 0.02020 0.20693 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.64530 9.63950 0.00580 0.06017 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.52520 9.52030 0.00490 0.05147 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.72960 10.72640 0.00320 0.02983 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.63400 10.62020 0.01380 0.12994 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.47560 10.46680 0.00880 0.08408 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.54070 10.53240 0.00830 0.07880 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.94770 9.94470 0.00300 0.03017 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.64700 9.63450 0.01250 0.12974 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.67780 10.65420 0.02360 0.22151 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.69690 9.68880 0.00810 0.08360 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.76350 9.75580 0.00770 0.07893 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.70960 10.70640 0.00320 0.02989 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.63430 10.62050 0.01380 0.12994 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.47590 10.46710 0.00880 0.08407 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.54160 10.53330 0.00830 0.07880 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.94750 9.94450 0.00300 0.03017 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.64710 9.63460 0.01250 0.12974 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.85710 10.83320 0.02390 0.22062 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.69680 9.68870 0.00810 0.08360 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.76380 9.75610 0.00770 0.07892 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.40580 11.41170 -0.00590 -0.05170 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.78270 12.77400 0.00870 0.06811 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.09270 12.09360 -0.00090 -0.00744 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.13700 9.14180 -0.00480 -0.05251 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.82260 9.81590 0.00670 0.06826 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.74810 9.74890 -0.00080 -0.00821 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.09860 11.10440 -0.00580 -0.05223 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.90280 11.89460 0.00820 0.06894 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.68260 11.68350 -0.00090 -0.00770 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.13730 9.14200 -0.00470 -0.05141 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.82310 9.81640 0.00670 0.06825 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.74850 9.74930 -0.00080 -0.00821 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.64000 13.65000 -0.01000 -0.07326 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.39000 14.37000 0.02000 0.13918 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.67000 11.67000 0.00000 0.00000 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.05000 13.05000 0.00000 0.00000 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.41000 13.43000 -0.02000 -0.14892 柏瑞拉丁美洲基金 10.73000 10.62000 0.11000 1.03578 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.03560 12.06710 -0.03150 -0.26104 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.23170 10.25350 -0.02180 -0.21261 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.68180 7.70180 -0.02000 -0.25968 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.17490 10.19650 -0.02160 -0.21184 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.44000 11.43000 0.01000 0.08749 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.22370 12.23640 -0.01270 -0.10379 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.91270 11.91250 0.00020 0.00168 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.92830 10.93380 -0.00550 -0.05030 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.56760 8.57640 -0.00880 -0.10261 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.61100 9.61070 0.00030 0.00312 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.66680 9.67170 -0.00490 -0.05066 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.45960 11.45940 0.00020 0.00175 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.73420 10.74530 -0.01110 -0.10330 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.91000 10.91550 -0.00550 -0.05039 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.95430 9.95410 0.00020 0.00201 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.25710 9.26660 -0.00950 -0.10252 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.14820 9.13640 0.01180 0.12915 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.69310 9.69800 -0.00490 -0.05053 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.69350 12.71090 -0.01740 -0.13689 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.15040 12.15380 -0.00340 -0.02797 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.50310 11.51250 -0.00940 -0.08165 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.16460 7.17450 -0.00990 -0.13799 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.90090 8.90340 -0.00250 -0.02808 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.58110 9.58890 -0.00780 -0.08134 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.91180 10.92670 -0.01490 -0.13636 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.52110 11.53050 -0.00940 -0.08152 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.63960 9.64220 -0.00260 -0.02696 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.14140 9.15390 -0.01250 -0.13655 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.78580 9.79370 -0.00790 -0.08066 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.99030 12.00880 -0.01850 -0.15405 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.72260 12.72910 -0.00650 -0.05106 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.61040 11.62330 -0.01290 -0.11098 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.38330 9.39780 -0.01450 -0.15429 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.98610 9.99110 -0.00500 -0.05004 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.98880 9.99990 -0.01110 -0.11100 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.99170 11.99780 -0.00610 -0.05084 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.69770 10.71430 -0.01660 -0.15493 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.06250 11.07480 -0.01230 -0.11106 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.94470 9.96020 -0.01550 -0.15562 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.54800 9.56280 -0.01480 -0.15477 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.22430 10.22950 -0.00520 -0.05083 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.73210 9.74290 -0.01080 -0.11085 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.15000 19.21000 -0.06000 -0.31234 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.98000 18.07000 -0.09000 -0.49806 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.37910 13.37350 0.00560 0.04187 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.45370 10.48220 -0.02850 -0.27189 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.47120 11.48980 -0.01860 -0.16188 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.39180 12.38410 0.00770 0.06218 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.98130 11.00610 -0.02480 -0.22533 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.12400 9.14880 -0.02480 -0.27107 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.67190 9.68750 -0.01560 -0.16103 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.56380 9.55780 0.00600 0.06278 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.62690 9.64860 -0.02170 -0.22490 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.25950 9.28470 -0.02520 -0.27141 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.47180 9.48720 -0.01540 -0.16232 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.43180 11.42460 0.00720 0.06302 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.56910 9.59070 -0.02160 -0.22522 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 42.57250 42.88590 -0.31340 -0.73078 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.25000 11.33000 -0.08000 -0.70609 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.83000 33.37000 0.46000 1.37848 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.78220 11.78150 0.00070 0.00594 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.71190 1.71250 -0.00060 -0.03504 國泰大中華基金 18.97000 18.93000 0.04000 0.21130 國泰小龍基金-美元I 0.46590 0.46500 0.00090 0.19355 國泰小龍基金-新台幣 14.49000 14.47000 0.02000 0.13822 國泰中小成長基金-美元I 1.31190 1.30980 0.00210 0.16033 國泰中小成長基金-新台幣 40.80000 40.76000 0.04000 0.09814 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.21340 4.21980 -0.00640 -0.15167 國泰中國內需增長基金-美元A 0.67070 0.67200 -0.00130 -0.19345 國泰中國內需增長基金-美元I 0.71680 0.71820 -0.00140 -0.19493 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.12000 19.18000 -0.06000 -0.31283 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 41.79870 42.08830 -0.28960 -0.68808 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.28520 2.28180 0.00340 0.14901 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32840 0.32810 0.00030 0.09144 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.11120 10.10600 0.00520 0.05145 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.16880 8.16460 0.00420 0.05144 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.34600 2.34140 0.00460 0.19646 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33950 0.33900 0.00050 0.14749 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.60610 10.59860 0.00750 0.07076 國泰中國新興債券基金-美元 0.34140 0.34190 -0.00050 -0.14624 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.45970 10.48340 -0.02370 -0.22607 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.13350 4.12150 0.01200 0.29116 國泰中國新興戰略基金-美元 0.59710 0.59560 0.00150 0.25185 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.75000 18.72000 0.03000 0.16026 國泰中港台基金-人民幣 3.08430 3.07250 0.01180 0.38405 國泰中港台基金-美元 0.45110 0.44950 0.00160 0.35595 國泰中港台基金-新台幣 14.00000 13.96000 0.04000 0.28653 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.99920 9.96750 0.03170 0.31803 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.12620 10.13790 -0.01170 -0.11541 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.20540 10.22540 -0.02000 -0.19559 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.35000 26.32000 0.03000 0.11398 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.57000 12.58000 -0.01000 -0.07949 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.86000 31.83000 0.03000 0.09425 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35200 0.35220 -0.00020 -0.05679 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33340 0.33360 -0.00020 -0.05995 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33420 0.33440 -0.00020 -0.05981 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.97510 10.99070 -0.01560 -0.14194 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.40170 10.41640 -0.01470 -0.14112 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.43030 10.44500 -0.01470 -0.14074 國泰台灣貨幣市場基金 12.45620 12.45570 0.00050 0.00401 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42100 0.42160 -0.00060 -0.14231 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37320 0.37370 -0.00050 -0.13380 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.44920 0.44980 -0.00060 -0.13339 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.17000 11.19000 -0.02000 -0.17873 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54960 0.55050 -0.00090 -0.16349 國泰全球高股息基金-人民幣 2.52950 2.53180 -0.00230 -0.09084 國泰全球高股息基金-美元 0.36890 0.36940 -0.00050 -0.13535 國泰全球高股息基金-新台幣 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53520 0.53610 -0.00090 -0.16788 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49180 0.49160 0.00020 0.04068 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.41000 14.41000 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金-美元 0.16740 0.16680 0.00060 0.35971 國泰全球資源基金-新台幣 5.29000 5.28000 0.01000 0.18939 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.61440 0.61450 -0.00010 -0.01627 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.14000 19.16000 -0.02000 -0.10438 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.70000 18.72000 -0.02000 -0.10684 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88710 0.88750 -0.00040 -0.04507 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.51000 21.58000 -0.07000 -0.32437 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.35000 22.26000 0.09000 0.40431 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.51250 2.52000 -0.00750 -0.29762 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36730 0.36860 -0.00130 -0.35269 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31690 0.31790 -0.00100 -0.31456 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.39430 11.44170 -0.04740 -0.41427 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.82870 9.86960 -0.04090 -0.41440 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.52950 0.53150 -0.00200 -0.37629 國泰亞洲成長基金-美元 0.40070 0.40320 -0.00250 -0.62004 國泰亞洲成長基金-新台幣 12.08000 12.17000 -0.09000 -0.73952 國泰科技生化基金 31.63000 31.59000 0.04000 0.12662 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.42000 29.51000 -0.09000 -0.30498 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.41000 12.38000 0.03000 0.24233 國泰美國費城半導體基金 13.84000 13.95000 -0.11000 -0.78853 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 43.82570 44.38820 -0.56250 -1.26723 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.49700 17.29730 0.19970 1.15452 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.77850 23.32260 -0.54410 -2.33293 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 44.24860 44.44450 -0.19590 -0.44077 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.17320 45.45210 -0.27890 -0.61361 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.64130 43.70920 -0.06790 -0.15534 國泰紐幣2021保本基金 12.80980 12.81430 -0.00450 -0.03512 國泰紐幣八年期保本基金 13.18150 13.18550 -0.00400 -0.03034 國泰紐幣保本基金 12.73450 12.73440 0.00010 0.00079 國泰國泰基金-新台幣A 22.11000 22.06000 0.05000 0.22665 國泰國泰基金-新台幣I 22.11000 22.06000 0.05000 0.22665 國泰富時中國A50基金 22.08000 22.03000 0.05000 0.22696 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 46.51230 46.79700 -0.28470 -0.60837 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34570 0.34610 -0.00040 -0.11557 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50900 0.50970 -0.00070 -0.13734 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.49990 42.57870 -0.07880 -0.18507 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.17000 21.18000 -0.01000 -0.04721 國泰新興市場基金-美元 0.39800 0.39710 0.00090 0.22664 國泰新興市場基金-新台幣 12.40000 12.38000 0.02000 0.16155 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.40120 2.40450 -0.00330 -0.13724 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.49120 1.49320 -0.00200 -0.13394 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36090 0.36150 -0.00060 -0.16598 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22630 0.22670 -0.00040 -0.17644 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.35150 0.35190 -0.00040 -0.11367 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.94800 10.97120 -0.02320 -0.21146 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.67040 6.68450 -0.01410 -0.21094 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 43.86050 44.23010 -0.36960 -0.83563 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 44.31300 44.58150 -0.26850 -0.60227 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.53750 42.74150 -0.20400 -0.47729 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.29000 13.33000 -0.04000 -0.30008 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.18000 35.94000 0.24000 0.66778 國泰標普北美科技ETF基金 23.77000 23.87000 -0.10000 -0.41894 國泰歐洲精選基金-美元 0.35390 0.35240 0.00150 0.42565 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.96090 40.03010 -0.06920 -0.17287 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.57000 22.75000 -0.18000 -0.79121 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.23000 20.31000 -0.08000 -0.39389 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.74000 17.70000 0.04000 0.22599 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41350 0.41380 -0.00030 -0.07250 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.49540 12.50860 -0.01320 -0.10553 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.53150 10.55170 -0.02020 -0.19144 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.42710 10.45320 -0.02610 -0.24968 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.57450 10.60560 -0.03110 -0.29324 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.31450 10.33430 -0.01980 -0.19159 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.24630 10.27190 -0.02560 -0.24922 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.31490 10.34900 -0.03410 -0.32950 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.04220 10.05050 -0.00830 -0.08258 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.83420 9.85440 -0.02020 -0.20498 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.01290 10.03550 -0.02260 -0.22520 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.86730 9.89740 -0.03010 -0.30412 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.04220 10.05050 -0.00830 -0.08258 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.82950 9.84970 -0.02020 -0.20508 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.01290 10.03550 -0.02260 -0.22520 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.86720 9.89740 -0.03020 -0.30513 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42310 11.42280 0.00030 0.00263 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11530 10.16090 -0.04560 -0.44878 第一金大中華基金 25.85000 25.72000 0.13000 0.50544 第一金小型精選基金 31.65000 31.57000 0.08000 0.25341 第一金中國世紀基金-人民幣 13.25000 13.27000 -0.02000 -0.15072 第一金中國世紀基金-美元 8.29280 8.30900 -0.01620 -0.19497 第一金中國世紀基金-美元-N 8.29320 8.30930 -0.01610 -0.19376 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.75460 9.75890 -0.00430 -0.04406 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.39470 8.40640 -0.01170 -0.13918 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.24880 11.25380 -0.00500 -0.04443 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.84530 9.85900 -0.01370 -0.13896 第一金中概平衡基金 26.32000 26.25000 0.07000 0.26667 第一金台灣貨幣市場基金 15.31880 15.31810 0.00070 0.00457 第一金全家福貨幣市場基金 178.61400 178.60500 0.00900 0.00504 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.85870 15.97300 -0.11430 -0.71558 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.85540 15.97170 -0.11630 -0.72816 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.38000 15.50000 -0.12000 -0.77419 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.39000 15.51000 -0.12000 -0.77369 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.80020 10.86150 -0.06130 -0.56438 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.79810 10.86010 -0.06200 -0.57090 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.89000 10.96000 -0.07000 -0.63869 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.89000 10.96000 -0.07000 -0.63869 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.28840 10.31930 -0.03090 -0.29944 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.28840 10.31930 -0.03090 -0.29944 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.69500 13.72740 -0.03240 -0.23602 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.71330 13.74580 -0.03250 -0.23644 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.05000 13.09000 -0.04000 -0.30558 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.08000 13.12000 -0.04000 -0.30488 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.90410 9.92030 -0.01620 -0.16330 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.90100 9.91730 -0.01630 -0.16436 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.55370 9.57270 -0.01900 -0.19848 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.57830 9.59740 -0.01910 -0.19901 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.74900 10.76740 -0.01840 -0.17089 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.40130 10.42210 -0.02080 -0.19958 第一金全球大趨勢基金 25.39000 25.52000 -0.13000 -0.50940 第一金全球不動產證券化基金A 9.37280 9.42430 -0.05150 -0.54646 第一金全球不動產證券化基金B 6.51880 6.55460 -0.03580 -0.54618 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.24940 10.22550 0.02390 0.23373 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.24970 10.22510 0.02460 0.24058 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.09360 11.06500 0.02860 0.25847 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.09560 11.07980 0.01580 0.14260 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.61860 8.61800 0.00060 0.00696 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.53260 10.53170 0.00090 0.00855 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.36060 9.35140 0.00920 0.09838 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.35890 9.34980 0.00910 0.09733 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.78540 7.77960 0.00580 0.07455 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.77980 7.77390 0.00590 0.07589 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.58190 8.57840 0.00350 0.04080 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.58260 8.57910 0.00350 0.04080 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.60110 11.58970 0.01140 0.09836 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.60200 11.59060 0.01140 0.09836 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.27080 10.26320 0.00760 0.07405 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.27170 10.26400 0.00770 0.07502 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.09530 15.08910 0.00620 0.04109 第一金亞洲科技基金 17.70000 17.80000 -0.10000 -0.56180 第一金亞洲新興市場基金 13.46000 13.48000 -0.02000 -0.14837 第一金店頭市場基金 7.79000 7.76000 0.03000 0.38660 第一金創新趨勢基金 21.23000 21.15000 0.08000 0.37825 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 42.12170 42.23420 -0.11250 -0.26637 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 42.06360 42.27430 -0.21070 -0.49841 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.25580 42.77400 -0.51820 -1.21148 第一金電子基金 32.30000 32.19000 0.11000 0.34172 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.75000 18.63000 0.12000 0.64412 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.24000 18.30000 -0.06000 -0.32787 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.79000 19.82000 -0.03000 -0.15136 統一大中華中小基金(人民幣) 7.60000 7.53000 0.07000 0.92961 統一大中華中小基金(美元) 6.95000 6.91000 0.04000 0.57887 統一大中華中小基金(新台幣) 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 統一大東協高股息基金(美元) 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 統一大滿貫基金-A類型 32.55000 32.54000 0.01000 0.03073 統一大滿貫基金-I類型 32.55000 32.54000 0.01000 0.03073 統一大龍印基金 14.49000 14.57000 -0.08000 -0.54907 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.13000 9.06000 0.07000 0.77263 統一大龍騰中國基金(美元) 8.36000 8.33000 0.03000 0.36014 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 統一中小基金 22.70000 22.66000 0.04000 0.17652 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.87790 9.84360 0.03430 0.34845 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.19580 9.19160 0.00420 0.04569 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.95380 8.95590 -0.00210 -0.02345 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.31460 12.27190 0.04270 0.34795 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.41470 11.40960 0.00510 0.04470 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.07770 11.08030 -0.00260 -0.02347 統一台灣動力基金 17.09000 17.07000 0.02000 0.11716 統一全天候基金-A類型 102.67000 102.54000 0.13000 0.12678 統一全天候基金-I類型 103.20000 103.06000 0.14000 0.13584 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.19250 8.18890 0.00360 0.04396 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.91290 7.93340 -0.02050 -0.25840 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.97040 7.99750 -0.02710 -0.33886 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.79870 8.79490 0.00380 0.04321 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.50630 8.52840 -0.02210 -0.25913 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.56090 8.59000 -0.02910 -0.33877 統一全球債券組合基金 12.40450 12.40060 0.00390 0.03145 統一全球新科技基金(人民幣) 15.53000 15.63000 -0.10000 -0.63980 統一全球新科技基金(美元) 14.62000 14.77000 -0.15000 -1.01557 統一全球新科技基金(新台幣) 14.15000 14.30000 -0.15000 -1.04895 統一亞太基金 24.76000 24.87000 -0.11000 -0.44230 統一亞洲大金磚基金 12.46000 12.52000 -0.06000 -0.47923 統一奔騰基金 55.44000 55.30000 0.14000 0.25316 統一強棒貨幣市場基金 16.72900 16.72820 0.00080 0.00478 統一強漢基金(人民幣) 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 統一強漢基金(美元) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 統一強漢基金(新台幣) 25.51000 25.55000 -0.04000 -0.15656 統一統信基金 28.72000 28.61000 0.11000 0.38448 統一黑馬基金 56.34000 56.30000 0.04000 0.07105 統一新亞洲科技能源基金 15.99000 16.06000 -0.07000 -0.43587 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.10320 8.10330 -0.00010 -0.00123 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.73560 10.73570 -0.00010 -0.00093 統一經建基金 43.52000 43.43000 0.09000 0.20723 統一龍馬基金 62.88000 62.88000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 18.33000 18.26000 0.07000 0.38335 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 44.39000 44.31000 0.08000 0.18055 野村中國機會基金 14.11000 14.06000 0.05000 0.35562 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.33580 10.32140 0.01440 0.13952 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.31630 10.31380 0.00250 0.02424 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.38300 10.39000 -0.00700 -0.06737 野村巴西基金 7.02000 6.93000 0.09000 1.29870 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.38000 11.44000 -0.06000 -0.52448 野村台灣高股息基金 24.47000 24.38000 0.09000 0.36916 野村台灣運籌基金 34.86000 34.69000 0.17000 0.49005 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.87960 9.87340 0.00620 0.06279 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.80790 9.81000 -0.00210 -0.02141 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.85600 9.85880 -0.00280 -0.02840 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.41080 10.40420 0.00660 0.06344 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.23480 10.23650 -0.00170 -0.01661 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.03630 10.03910 -0.00280 -0.02789 野村平衡基金 18.92000 18.88000 0.04000 0.21186 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.96000 10.04000 -0.08000 -0.79681 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.18000 10.25000 -0.07000 -0.68293 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.75000 14.88000 -0.13000 -0.87366 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.07000 12.16000 -0.09000 -0.74013 野村全球生技醫療基金 17.23000 17.24000 -0.01000 -0.05800 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.16090 10.15610 0.00480 0.04726 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.15820 10.16050 -0.00230 -0.02264 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.08830 10.09500 -0.00670 -0.06637 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.40200 10.39700 0.00500 0.04809 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.36900 10.37160 -0.00260 -0.02507 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.30030 10.30710 -0.00680 -0.06597 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.08830 10.09500 -0.00670 -0.06637 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.71560 10.71050 0.00510 0.04762 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.64290 10.64560 -0.00270 -0.02536 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.57500 10.58200 -0.00700 -0.06615 野村全球品牌基金 29.56000 29.63000 -0.07000 -0.23625 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.06000 13.04000 0.02000 0.15337 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.80000 19.78000 0.02000 0.10111 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.26000 12.23000 0.03000 0.24530 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.89370 10.87240 0.02130 0.19591 野村全球短期收益基金-美元計價 10.94020 10.93130 0.00890 0.08142 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.73250 10.72550 0.00700 0.06527 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.71420 8.68730 0.02690 0.30965 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.51350 8.49450 0.01900 0.22367 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.10750 8.09240 0.01510 0.18659 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.04110 11.00710 0.03400 0.30889 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.50720 10.48380 0.02340 0.22320 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.09740 10.07860 0.01880 0.18653 野村成長基金 29.44000 29.35000 0.09000 0.30664 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.47830 8.46710 0.01120 0.13228 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.48780 8.48410 0.00370 0.04361 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.72520 8.72620 -0.00100 -0.01146 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.66890 9.65600 0.01290 0.13360 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.53440 9.53020 0.00420 0.04407 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.78750 9.78870 -0.00120 -0.01226 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.10000 9.13000 -0.03000 -0.32859 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.17000 13.21000 -0.04000 -0.30280 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.25200 10.19320 0.05880 0.57686 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.17160 10.16200 0.00960 0.09447 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.09500 10.09040 0.00460 0.04559 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.67650 9.62070 0.05580 0.58000 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.69260 9.68350 0.00910 0.09397 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.82610 9.82170 0.00440 0.04480 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.09500 10.09040 0.00460 0.04559 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.77450 10.71330 0.06120 0.57125 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.63700 10.62700 0.01000 0.09410 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.78480 10.77990 0.00490 0.04545 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.13270 10.12160 0.01110 0.10967 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.12650 10.12190 0.00460 0.04545 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.08330 10.08270 0.00060 0.00595 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.58340 8.58240 0.00100 0.01165 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.19080 9.18040 0.01040 0.11328 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.05670 9.05290 0.00380 0.04198 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.08330 10.08270 0.00060 0.00595 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.81580 13.81410 0.00170 0.01231 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.93200 12.91740 0.01460 0.11303 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.47210 10.46770 0.00440 0.04203 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51680 10.51350 0.00330 0.03139 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.49740 10.50290 -0.00550 -0.05237 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51850 10.52510 -0.00660 -0.06271 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.70840 10.70510 0.00330 0.03083 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.67080 10.67640 -0.00560 -0.05245 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.66120 10.66780 -0.00660 -0.06187 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.61470 10.61000 0.00470 0.04430 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.56720 10.57170 -0.00450 -0.04257 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.71300 10.72500 -0.01200 -0.11189 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.27090 10.26500 0.00590 0.05748 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.96800 9.94860 0.01940 0.19500 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.59620 9.58830 0.00790 0.08239 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.10020 9.09520 0.00500 0.05497 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.50730 11.50090 0.00640 0.05565 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.34680 10.36230 -0.01550 -0.14958 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.46250 11.46790 -0.00540 -0.04709 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.88700 10.90180 -0.01480 -0.13576 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.68080 10.69690 -0.01610 -0.15051 野村泰國基金 44.90000 44.83000 0.07000 0.15615 野村高科技基金 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.57450 10.61320 -0.03870 -0.36464 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.21700 10.23920 -0.02220 -0.21681 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.84060 10.81610 0.02450 0.22651 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.61790 9.64840 -0.03050 -0.31611 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.62040 9.65580 -0.03540 -0.36662 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.91760 9.95610 -0.03850 -0.38670 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.16290 12.18910 -0.02620 -0.21495 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.18270 14.13870 0.04400 0.31120 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.06730 11.10240 -0.03510 -0.31615 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.07820 11.11900 -0.04080 -0.36694 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.59940 11.64440 -0.04500 -0.38645 野村貨幣市場基金 16.33420 16.33340 0.00080 0.00490 野村新馬基金 15.68000 15.62000 0.06000 0.38412 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.33280 10.31920 0.01360 0.13179 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.26150 10.25410 0.00740 0.07217 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.40560 10.40630 -0.00070 -0.00673 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.33860 10.33140 0.00720 0.06969 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.29030 10.29270 -0.00240 -0.02332 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.30550 10.30820 -0.00270 -0.02619 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.64890 10.64020 0.00870 0.08177 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.56720 10.56970 -0.00250 -0.02365 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.63180 10.63460 -0.00280 -0.02633 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.12070 10.15140 -0.03070 -0.30242 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.12950 10.17000 -0.04050 -0.39823 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.04530 10.08830 -0.04300 -0.42624 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.64060 10.67320 -0.03260 -0.30544 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.60180 10.64430 -0.04250 -0.39927 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.51890 10.56390 -0.04500 -0.42598 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.61030 10.61010 0.00020 0.00188 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.01760 8.01750 0.00010 0.00125 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.33950 12.33930 0.00020 0.00162 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.07000 9.17000 -0.10000 -1.09051 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.29950 10.28310 0.01640 0.15948 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.49190 10.44550 0.04640 0.44421 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.26920 10.26710 0.00210 0.02045 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.37040 10.37660 -0.00620 -0.05975 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.34160 10.32160 0.02000 0.19377 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.29990 10.28350 0.01640 0.15948 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.49270 10.44620 0.04650 0.44514 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.27020 10.26800 0.00220 0.02143 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.37380 10.37990 -0.00610 -0.05877 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.34170 10.32170 0.02000 0.19377 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.33720 10.31670 0.02050 0.19871 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.53050 10.47930 0.05120 0.48858 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.30700 10.30060 0.00640 0.06213 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.40810 10.41010 -0.00200 -0.01921 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.38160 10.35750 0.02410 0.23268 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.33720 10.31670 0.02050 0.19871 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.53060 10.47940 0.05120 0.48858 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.30850 10.30220 0.00630 0.06115 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.41290 10.41490 -0.00200 -0.01920 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.38220 10.35820 0.02400 0.23170 野村精選貨幣市場基金 12.11170 12.11130 0.00040 0.00330 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.86000 11.85000 0.01000 0.08439 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 野村歐洲高股息基金季配型 7.88000 7.88000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 11.26000 11.25000 0.01000 0.08889 野村積極成長基金 12.46000 12.43000 0.03000 0.24135 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 34.57000 34.48000 0.09000 0.26102 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.67650 10.67540 0.00110 0.01030 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.57830 8.56850 0.00980 0.11437 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.90610 7.90360 0.00250 0.03163 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.76020 7.75950 0.00070 0.00902 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.25090 12.23710 0.01380 0.11277 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.96100 10.95770 0.00330 0.03012 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.79870 10.79780 0.00090 0.00834 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.71000 11.75000 -0.04000 -0.34043 野村環球基金-人民幣計價 17.69000 17.71000 -0.02000 -0.11293 野村環球基金-美元計價 13.74000 13.77000 -0.03000 -0.21786 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.44000 19.49000 -0.05000 -0.25654 野村鴻利基金 22.72000 22.69000 0.03000 0.13222 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89970 16.89930 0.00040 0.00237 野村鴻運基金 18.83000 18.74000 0.09000 0.48026 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.98000 14.17000 -0.19000 -1.34086 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.39000 15.38000 0.01000 0.06502 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.69550 10.71740 -0.02190 -0.20434 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.00940 14.03810 -0.02870 -0.20444 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.70490 10.69980 0.00510 0.04766 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.65820 10.65950 -0.00130 -0.01220 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.47800 10.47240 0.00560 0.05347 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.40420 10.40420 0.00000 0.00000 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 9.92560 9.92300 0.00260 0.02620 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.03790 10.04180 -0.00390 -0.03884 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.94410 9.95660 -0.01250 -0.12554 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.21050 10.21250 -0.00200 -0.01958 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.34680 10.34650 0.00030 0.00290 凱基台商天下基金 12.94000 13.05000 -0.11000 -0.84291 凱基台灣精五門基金 20.61000 20.54000 0.07000 0.34080 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.09660 44.35300 -0.25640 -0.57809 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 45.79870 46.13450 -0.33580 -0.72787 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.58220 42.67280 -0.09060 -0.21231 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.57810 10.60630 -0.02820 -0.26588 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.02380 44.30340 -0.27960 -0.63110 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 44.87140 45.04570 -0.17430 -0.38694 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 43.91030 44.48540 -0.57510 -1.29278 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.42000 12.39000 0.03000 0.24213 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.23880 11.21080 0.02800 0.24976 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.20000 11.18000 0.02000 0.17889 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59170 11.59120 0.00050 0.00431 凱基開創基金 27.52000 27.48000 0.04000 0.14556 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.99000 23.10000 -0.11000 -0.47619 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.03250 22.12230 -0.08980 -0.40593 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.19000 17.15000 0.04000 0.23324 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.24420 16.19020 0.05400 0.33354 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.68000 7.72000 -0.04000 -0.51813 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.35850 40.57930 -0.22080 -0.54412 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 40.54230 40.80230 -0.26000 -0.63722 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.26900 40.55330 -0.28430 -0.70105 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.56000 11.58000 -0.02000 -0.17271 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.27250 11.30000 -0.02750 -0.24336 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.91000 10.94000 -0.03000 -0.27422 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.38630 12.39460 -0.00830 -0.06696 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.83000 12.85000 -0.02000 -0.15564 凱基護城河基金-台幣計價A 13.04000 13.08000 -0.04000 -0.30581 凱基護城河基金-美元計價B 12.63900 12.66330 -0.02430 -0.19189 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.09690 10.16650 -0.06960 -0.68460 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.87940 9.95390 -0.07450 -0.74845 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.00540 10.08890 -0.08350 -0.82764 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.09690 10.16640 -0.06950 -0.68362 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.87940 9.95390 -0.07450 -0.74845 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.00540 10.08890 -0.08350 -0.82764 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.51000 12.46000 0.05000 0.40128 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.65000 35.80000 -0.15000 -0.41899 富邦NASDAQ-100基金 32.55000 32.51000 0.04000 0.12304 富邦上証180基金 32.29000 32.19000 0.10000 0.31066 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19420 0.19430 -0.00010 -0.05147 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.05000 6.06000 -0.01000 -0.16502 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.12000 6.16000 -0.04000 -0.64935 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 47.15000 46.47000 0.68000 1.46331 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.10910 12.10260 0.00650 0.05371 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.19860 11.19500 0.00360 0.03216 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.87540 10.88480 -0.00940 -0.08636 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.28960 10.28400 0.00560 0.05445 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.43600 9.43290 0.00310 0.03286 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.17300 9.18090 -0.00790 -0.08605 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.69460 20.68430 0.01030 0.04980 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.62400 11.62310 0.00090 0.00774 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.75090 10.76560 -0.01470 -0.13655 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.75540 13.73630 0.01910 0.13905 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.01300 2.01140 0.00160 0.07955 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.46020 9.44710 0.01310 0.13867 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43410 1.43300 0.00110 0.07676 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.31390 12.31230 0.00160 0.01300 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.79540 1.79570 -0.00030 -0.01671 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.32950 10.32820 0.00130 0.01259 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52680 1.52710 -0.00030 -0.01965 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.84900 10.84720 0.00180 0.01659 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.79030 10.79640 -0.00610 -0.05650 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.49000 15.51000 -0.02000 -0.12895 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.25000 18.14000 0.11000 0.60639 富邦日本東証基金 19.95000 19.89000 0.06000 0.30166 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.39000 46.14000 0.25000 0.54183 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.09000 46.87000 0.22000 0.46938 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.71000 51.52000 0.19000 0.36879 富邦台灣心基金 20.97000 20.94000 0.03000 0.14327 富邦台灣釆吉50基金 46.32000 46.13000 0.19000 0.41188 富邦台灣科技指數基金 53.14000 53.02000 0.12000 0.22633 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 46.82560 46.84660 -0.02100 -0.04483 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.99650 41.99920 -0.00270 -0.00643 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31480 0.31650 -0.00170 -0.53712 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.47000 10.53000 -0.06000 -0.56980 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.61460 2.61490 -0.00030 -0.01147 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35580 0.35620 -0.00040 -0.11230 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.00370 11.02090 -0.01720 -0.15607 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.23690 2.23710 -0.00020 -0.00894 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33590 0.33620 -0.00030 -0.08923 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.35010 9.36470 -0.01460 -0.15590 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.62000 24.82000 -0.20000 -0.80580 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.75000 13.60000 0.15000 1.10294 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.94000 31.46000 -0.52000 -1.65289 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70310 15.70240 0.00070 0.00446 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.23000 18.21000 0.02000 0.10983 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.18760 41.19510 -0.00750 -0.01821 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 42.96050 42.95230 0.00820 0.01909 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.09460 41.07150 0.02310 0.05624 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 44.71120 44.79140 -0.08020 -0.17905 富邦長紅基金 58.56000 58.48000 0.08000 0.13680 富邦科技基金 23.24000 23.11000 0.13000 0.56253 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.45590 41.47770 -0.02180 -0.05256 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.04770 44.43480 -0.38710 -0.87116 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.84360 39.94290 -0.09930 -0.24860 富邦恒生國企ETF基金 21.09000 21.02000 0.07000 0.33302 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.39000 13.40000 -0.01000 -0.07463 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.10000 28.04000 0.06000 0.21398 富邦高成長基金 22.62000 22.59000 0.03000 0.13280 富邦基金A類型 12.99000 12.95000 0.04000 0.30888 富邦基金I類型 12.99000 12.95000 0.04000 0.30888 富邦深証100基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 富邦富時歐洲ETF基金 21.00000 20.98000 0.02000 0.09533 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42750 0.42770 -0.00020 -0.04676 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.52030 12.52130 -0.00100 -0.00799 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.34910 9.34990 -0.00080 -0.00856 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30360 0.30370 -0.00010 -0.03293 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.55750 8.55810 -0.00060 -0.00701 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.14490 10.17890 -0.03400 -0.33402 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.82080 10.86580 -0.04500 -0.41414 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.47070 9.50250 -0.03180 -0.33465 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.09690 10.13890 -0.04200 -0.41425 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.74000 18.69000 0.05000 0.26752 富邦精準基金 43.02000 42.96000 0.06000 0.13966 富邦精銳中小基金 10.98000 10.92000 0.06000 0.54945 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.23000 17.22000 0.01000 0.05807 富邦臺灣公司治理100基金 21.48000 21.39000 0.09000 0.42076 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.20000 7.22000 -0.02000 -0.27701 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.69000 15.59000 0.10000 0.64144 富邦標普美國特別股ETF基金 19.90000 19.88000 0.02000 0.10060 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.66630 10.64500 0.02130 0.20009 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.47440 10.46550 0.00890 0.08504 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.72000 10.72200 -0.00200 -0.01865 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.14880 10.12850 0.02030 0.20042 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.91990 9.91150 0.00840 0.08475 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.13740 10.13940 -0.00200 -0.01973 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.94000 30.81000 0.13000 0.42194 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.09860 10.10050 -0.00190 -0.01881 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.08990 10.09430 -0.00440 -0.04359 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.91960 9.92400 -0.00440 -0.04434 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.38250 10.38430 -0.00180 -0.01733 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.38790 10.39230 -0.00440 -0.04234 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.21530 10.22000 -0.00470 -0.04599 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.58930 8.59510 -0.00580 -0.06748 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.29470 9.30250 -0.00780 -0.08385 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.85190 8.85970 -0.00780 -0.08804 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.32060 10.32770 -0.00710 -0.06875 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.40450 10.41320 -0.00870 -0.08355 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.93350 9.94220 -0.00870 -0.08751 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.07690 10.08580 -0.00890 -0.08824 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.67290 8.68280 -0.00990 -0.11402 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.96420 9.97710 -0.01290 -0.12930 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.24030 9.25260 -0.01230 -0.13294 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.45100 11.46390 -0.01290 -0.11253 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.28390 11.29850 -0.01460 -0.12922 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.58130 10.59540 -0.01410 -0.13308 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.43660 9.44920 -0.01260 -0.13334 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.55000 15.58000 -0.03000 -0.19255 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.92230 8.94000 -0.01770 -0.19799 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.83370 9.85430 -0.02060 -0.20905 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.32930 9.34910 -0.01980 -0.21179 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.73160 10.75240 -0.02080 -0.19345 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.78290 10.80540 -0.02250 -0.20823 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.28960 10.31150 -0.02190 -0.21238 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.47200 9.49200 -0.02000 -0.21070 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.62000 8.64000 -0.02000 -0.23148 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.66000 7.62000 0.04000 0.52493 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.79000 8.74000 0.05000 0.57208 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.68000 8.64000 0.04000 0.46296 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.19600 10.16700 0.02900 0.28524 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.55360 9.52980 0.02380 0.24974 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.09200 9.07220 0.01980 0.21825 富蘭克林華美中華基金 11.24000 11.32000 -0.08000 -0.70671 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.42000 21.41000 0.01000 0.04671 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.63000 21.53000 0.10000 0.46447 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.07180 8.08350 -0.01170 -0.14474 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.17470 9.18280 -0.00810 -0.08821 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.15040 10.15930 -0.00890 -0.08760 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.67560 9.68970 -0.01410 -0.14552 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.60960 11.60270 0.00690 0.05947 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.74060 8.73550 0.00510 0.05838 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.91710 8.91180 0.00530 0.05947 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 10.01780 10.01190 0.00590 0.05893 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.17550 14.17020 0.00530 0.03740 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.27580 10.27190 0.00390 0.03797 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.30450 10.30070 0.00380 0.03689 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.61820 10.61480 0.00340 0.03203 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.68620 7.68380 0.00240 0.03123 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.04320 9.04030 0.00290 0.03208 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 10.04350 10.04030 0.00320 0.03187 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.24010 11.24340 -0.00330 -0.02935 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.59950 7.60180 -0.00230 -0.03026 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.95840 8.96110 -0.00270 -0.03013 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.11550 10.11850 -0.00300 -0.02965 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.89900 10.89840 0.00060 0.00551 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.71770 7.71720 0.00050 0.00648 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.23030 8.23810 -0.00780 -0.09468 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.31360 9.31740 -0.00380 -0.04078 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.37010 10.37430 -0.00420 -0.04048 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.06380 13.07600 -0.01220 -0.09330 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.49000 8.50000 -0.01000 -0.11765 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.12000 8.14000 -0.02000 -0.24570 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.80000 11.83000 -0.03000 -0.25359 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.37000 8.39000 -0.02000 -0.23838 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.37070 13.40900 -0.03830 -0.28563 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652 富蘭克林華美第一富基金 37.46000 37.32000 0.14000 0.37513 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34870 10.34820 0.00050 0.00483 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.64000 14.72000 -0.08000 -0.54348 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.64000 13.73000 -0.09000 -0.65550 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.99000 16.10000 -0.11000 -0.68323 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.04880 10.01450 0.03430 0.34250 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.04880 10.01450 0.03430 0.34250 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.96700 9.93660 0.03040 0.30594 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.96700 9.93660 0.03040 0.30594 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.00540 9.97580 0.02960 0.29672 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.00540 9.97580 0.02960 0.29672 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.00540 9.97580 0.02960 0.29672 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.10940 10.08760 0.02180 0.21611 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.10940 10.08760 0.02180 0.21611 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.10940 10.08760 0.02180 0.21611 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.85550 6.82360 0.03190 0.46750 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.80810 10.85390 -0.04580 -0.42197 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.58940 9.58260 0.00680 0.07096 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.55070 11.54250 0.00820 0.07104 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.81480 6.81660 -0.00180 -0.02641 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.00100 8.99840 0.00260 0.02889 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.59330 10.59020 0.00310 0.02927 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.97770 10.98050 -0.00280 -0.02550 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 67.53000 67.37000 0.16000 0.23749 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 67.95000 68.10000 -0.15000 -0.22026 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.04170 61.96980 0.07190 0.11602 復華1至5年期高收益債券基金 20.93000 20.90000 0.03000 0.14354 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 65.75580 65.88600 -0.13020 -0.19761 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 65.25670 65.24530 0.01140 0.01747 復華人民幣貨幣市場基金 11.85940 11.85740 0.00200 0.01687 復華人生目標基金 38.13110 38.19170 -0.06060 -0.15867 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 復華大中華中小策略基金 8.79000 8.82000 -0.03000 -0.34014 復華中小精選基金 65.07000 64.89000 0.18000 0.27739 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.35730 52.43200 -0.07470 -0.14247 復華中國特選信用債券ETF基金 61.99610 61.98960 0.00650 0.01049 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.96000 9.01000 -0.05000 -0.55494 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.75000 11.78000 -0.03000 -0.25467 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948 復華六年到期新興市場債券基金 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.51000 11.48000 0.03000 0.26132 復華全方位基金 28.45000 28.33000 0.12000 0.42358 復華全球大趨勢基金-美元 12.78000 12.88000 -0.10000 -0.77640 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.25000 20.42000 -0.17000 -0.83252 復華全球平衡基金-美元 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 復華全球平衡基金-新臺幣 19.71000 19.76000 -0.05000 -0.25304 復華全球物聯網科技基金-美元 14.14000 14.26000 -0.12000 -0.84151 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.71000 13.85000 -0.14000 -1.01083 復華全球原物料基金 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000 復華全球消費基金-新臺幣 12.91000 12.99000 -0.08000 -0.61586 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.10900 12.11770 -0.00870 -0.07180 復華全球債券基金 14.77530 14.82590 -0.05060 -0.34129 復華全球債券組合基金 15.30000 15.30000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.15000 15.22000 -0.07000 -0.45992 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.49000 10.54000 -0.05000 -0.47438 復華全球戰略配置強基金-美元 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.94000 10.97000 -0.03000 -0.27347 復華有利貨幣市場基金 13.49010 13.48950 0.00060 0.00445 復華亞太平衡基金 11.48000 11.53000 -0.05000 -0.43365 復華亞太成長基金 12.00000 12.13000 -0.13000 -1.07172 復華亞太神龍科技基金-美元 8.96000 9.03000 -0.07000 -0.77519 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.58000 9.66000 -0.08000 -0.82816 復華東協世紀基金 12.57000 12.55000 0.02000 0.15936 復華南非幣長期收益基金A 13.94000 14.07000 -0.13000 -0.92395 復華南非幣長期收益基金B 8.00000 8.08000 -0.08000 -0.99010 復華南非幣短期收益基金A 14.55000 14.57000 -0.02000 -0.13727 復華南非幣短期收益基金B 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074 復華美國20年期以上公債ETF基金 67.19770 67.78390 -0.58620 -0.86481 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.78000 21.76000 0.02000 0.09191 復華美國新星基金-美元 12.73000 12.83000 -0.10000 -0.77942 復華美國新星基金-新臺幣 13.01000 13.12000 -0.11000 -0.83841 復華恒生基金 21.91000 21.88000 0.03000 0.13711 復華恒生單日反向一倍基金 8.14000 8.14000 0.00000 0.00000 復華恒生單日正向二倍基金 32.12000 32.12000 0.00000 0.00000 復華神盾基金 25.42850 25.40510 0.02340 0.09211 復華高成長基金 67.75000 67.73000 0.02000 0.02953 復華高益策略組合基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.45330 14.45270 0.00060 0.00415 復華富時不動產證券化基金 18.31000 18.32000 -0.01000 -0.05459 復華富時台灣高股息低波動基金 50.07000 49.85000 0.22000 0.44132 復華復華基金 21.16000 21.15000 0.01000 0.04728 復華華人世紀基金 16.57000 16.66000 -0.09000 -0.54022 復華傳家二號基金 30.21740 30.02890 0.18850 0.62773 復華傳家基金 22.09740 22.00000 0.09740 0.44273 復華奧林匹克全球組合基金 15.87000 15.90000 -0.03000 -0.18868 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.76000 11.76000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.45000 14.46000 -0.01000 -0.06916 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 復華新興人民幣短期收益基金 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 復華新興人民幣債券基金A 12.23000 12.23000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 21.61000 21.69000 -0.08000 -0.36883 復華新興市場企業債券ETF基金 67.67000 67.78000 -0.11000 -0.16229 復華新興市場高收益債券基金A 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 復華新興市場高收益債券基金B 5.48000 5.48000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.32000 12.33000 -0.01000 -0.08110 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.05000 12.05000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776 復華滬深300 A股基金 23.86000 23.79000 0.07000 0.29424 復華數位經濟基金 45.68000 45.50000 0.18000 0.39560 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.98680 9.99060 -0.00380 -0.03804 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.75960 9.76540 -0.00580 -0.05939 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.52640 10.53040 -0.00400 -0.03799 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.15140 10.15740 -0.00600 -0.05907 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.00430 0.00000 10.00430 0.00000 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.00430 0.00000 10.00430 0.00000 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.17210 10.17900 -0.00690 -0.06779 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.81470 10.83070 -0.01600 -0.14773 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.96540 9.96580 -0.00040 -0.00401 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.61480 10.62370 -0.00890 -0.08377 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.31950 10.31990 -0.00040 -0.00388 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.98040 10.98960 -0.00920 -0.08372 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.67960 10.68110 -0.00150 -0.01404 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.64080 10.64510 -0.00430 -0.04039 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.76100 10.77400 -0.01300 -0.12066 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.58230 10.57980 0.00250 0.02363 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.79250 11.82070 -0.02820 -0.23856 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.54450 10.54770 -0.00320 -0.03034 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.76310 10.76040 0.00270 0.02509 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.12000 12.14880 -0.02880 -0.23706 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.68600 10.68920 -0.00320 -0.02994 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.84580 10.85770 -0.01190 -0.10960 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.11060 10.10640 0.00420 0.04156 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.12090 10.12390 -0.00300 -0.02963 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.04500 10.05610 -0.01110 -0.11038 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.44640 10.44110 0.00530 0.05076 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.68130 10.69800 -0.01670 -0.15610 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.46630 10.46450 0.00180 0.01720 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.44490 10.43960 0.00530 0.05077 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.68060 10.69720 -0.01660 -0.15518 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.46310 10.46130 0.00180 0.01721 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.30620 10.28660 0.01960 0.19054 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.29690 10.28760 0.00930 0.09040 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.30430 10.28470 0.01960 0.19057 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.29770 10.28840 0.00930 0.09039 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.82480 10.82280 0.00200 0.01848 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.83830 10.84670 -0.00840 -0.07744 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.94770 10.96500 -0.01730 -0.15777 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.16080 10.15850 0.00230 0.02264 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.16720 10.17190 -0.00470 -0.04621 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.09120 10.10390 -0.01270 -0.12569 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.19120 9.18650 0.00470 0.05116 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.27270 8.28250 -0.00980 -0.11832 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.32770 8.34420 -0.01650 -0.19774 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.93460 11.92850 0.00610 0.05114 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.77460 10.78730 -0.01270 -0.11773 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.97160 10.99340 -0.02180 -0.19830 景順主流基金 17.06000 17.02000 0.04000 0.23502 景順台灣科技基金 29.45000 29.39000 0.06000 0.20415 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.08000 9.13000 -0.05000 -0.54765 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.59000 11.65000 -0.06000 -0.51502 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.90000 10.96000 -0.06000 -0.54745 景順全球科技基金 23.80000 23.90000 -0.10000 -0.41841 景順全球康健基金 19.97000 19.98000 -0.01000 -0.05005 景順貨幣市場基金 15.98850 15.98800 0.00050 0.00313 景順潛力基金 31.40000 31.42000 -0.02000 -0.06365 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.77000 14.80000 -0.03000 -0.20270 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.94000 13.98000 -0.04000 -0.28612 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.27000 11.27000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.79000 11.79000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.71000 9.81000 -0.10000 -1.01937 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.98000 10.09000 -0.11000 -1.09019 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.19000 10.30000 -0.11000 -1.06796 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.52000 10.64000 -0.12000 -1.12782 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.64180 8.63570 0.00610 0.07064 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.98230 7.98340 -0.00110 -0.01378 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.45390 11.44610 0.00780 0.06815 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.55630 10.55770 -0.00140 -0.01326 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.34000 8.33000 0.01000 0.12005 華南永昌中國A股基金(美元) 7.96000 7.97000 -0.01000 -0.12547 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.81000 11.82000 -0.01000 -0.08460 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.62400 9.62570 -0.00170 -0.01766 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.91780 9.92760 -0.00980 -0.09871 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.14880 10.15070 -0.00190 -0.01872 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.46270 10.47310 -0.01040 -0.09930 華南永昌永昌基金 19.09000 18.96000 0.13000 0.68565 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 華南永昌全球亨利組合基金 14.95320 14.96490 -0.01170 -0.07818 華南永昌全球神農水資源基金 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674 華南永昌全球精品基金 17.12000 17.17000 -0.05000 -0.29121 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.33000 13.34000 -0.01000 -0.07496 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.36000 13.38000 -0.02000 -0.14948 華南永昌物聯網精選基金 11.57000 11.52000 0.05000 0.43403 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27450 16.27380 0.00070 0.00430 華南永昌龍盈平衡基金 24.44390 24.32340 0.12050 0.49541 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98550 11.98500 0.00050 0.00417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.71610 10.70800 0.00810 0.07564 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.78670 10.79180 -0.00510 -0.04726 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.03830 10.03070 0.00760 0.07577 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.02800 10.03270 -0.00470 -0.04685 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.56590 10.55670 0.00920 0.08715 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.55520 10.55900 -0.00380 -0.03599 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.01400 10.00540 0.00860 0.08595 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.95020 9.95390 -0.00370 -0.03717 華頓中小型基金 19.73000 19.49000 0.24000 1.23140 華頓中國多重機會平衡基金 11.82190 11.83690 -0.01500 -0.12672 華頓台灣基金 22.07000 22.01000 0.06000 0.27260 華頓平安貨幣市場基金 11.56570 11.56520 0.00050 0.00432 華頓全球時尚精品基金 18.13000 18.32000 -0.19000 -1.03712 華頓全球高收益債券基金A 14.04250 14.05020 -0.00770 -0.05480 華頓全球高收益債券基金B 8.23300 8.23750 -0.00450 -0.05463 華頓全球黑鑽油源基金 5.21000 5.21000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.75310 2.74250 0.01060 0.38651 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.49170 12.46740 0.02430 0.19491 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40100 0.39990 0.00110 0.27507 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.00410 11.98550 0.01860 0.15519 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.00410 11.98550 0.01860 0.15519 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.64450 10.62280 0.02170 0.20428 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.82800 10.83210 -0.00410 -0.03785 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.82800 10.83210 -0.00410 -0.03785 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.54590 9.54940 -0.00350 -0.03665 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.94040 10.93570 0.00470 0.04298 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.94040 10.93570 0.00470 0.04298 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.65590 9.64970 0.00620 0.06425 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.58000 10.48000 0.10000 0.95420 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.24000 9.17000 0.07000 0.76336 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.82000 9.73000 0.09000 0.92497 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.64140 2.63850 0.00290 0.10991 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.06860 2.06390 0.00470 0.22772 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.24770 12.24880 -0.00110 -0.00898 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.53620 9.53700 -0.00080 -0.00839 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38410 0.38410 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30240 0.30220 0.00020 0.06618 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.50000 3.49000 0.01000 0.28653 匯豐中國動力基金(台幣) 15.87000 15.85000 0.02000 0.12618 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.27000 24.22000 0.05000 0.20644 匯豐全球趨勢組合基金 12.89000 12.93000 -0.04000 -0.30936 匯豐全球關鍵資源基金 8.51000 8.47000 0.04000 0.47226 匯豐安富基金 25.62000 25.59000 0.03000 0.11723 匯豐成功基金 45.16000 44.97000 0.19000 0.42250 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.14000 11.18000 -0.04000 -0.35778 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.41000 2.42000 -0.01000 -0.41322 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.94000 10.98000 -0.04000 -0.36430 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.30000 10.34000 -0.04000 -0.38685 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.94000 10.98000 -0.04000 -0.36430 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.56000 11.60000 -0.04000 -0.34483 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.87000 10.91000 -0.04000 -0.36664 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.56000 11.60000 -0.04000 -0.34483 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.67970 2.67550 0.00420 0.15698 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.35560 2.35180 0.00380 0.16158 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.94360 11.94270 0.00090 0.00754 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.03780 8.03670 0.00110 0.01369 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39110 0.39090 0.00020 0.05116 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33680 0.33660 0.00020 0.05942 匯豐金磚動力基金 15.34000 15.44000 -0.10000 -0.64767 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00940 15.00910 0.00030 0.00200 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.43000 5.42000 0.01000 0.18450 匯豐新鑽動力基金 10.78000 10.82000 -0.04000 -0.36969 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.60270 5.61810 -0.01540 -0.27411 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.42960 9.44520 -0.01560 -0.16516 匯豐龍鳳基金-A類型 52.39000 52.30000 0.09000 0.17208 匯豐龍鳳基金-I類型 52.39000 52.30000 0.09000 0.17208 匯豐龍騰電子基金 36.03000 36.03000 0.00000 0.00000 匯豐雙高收益債券組合基金 12.77180 12.78100 -0.00920 -0.07198 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.92000 17.90000 0.02000 0.11173 新光中國成長基金(人民幣) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 新光中國成長基金(美元) 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918 新光中國成長基金(新臺幣) 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.26340 11.21150 0.05190 0.46292 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.28830 10.30410 -0.01580 -0.15334 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.72070 10.67960 0.04110 0.38485 新光台灣富貴基金 23.22000 23.14000 0.08000 0.34572 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.72000 21.64000 0.08000 0.36969 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.47560 40.43190 0.04370 0.10808 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 43.62650 43.51590 0.11060 0.25416 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 新光全球AI新創產業基金美元 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682 新光全球生技醫療基金(美元) 10.99000 11.09000 -0.10000 -0.90171 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.82000 10.86000 -0.04000 -0.36832 新光全球債券基金(A累積)美元 10.83810 10.85800 -0.01990 -0.18328 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.70000 10.66160 0.03840 0.36017 新光全球債券基金(B配息)美元 10.24080 10.26080 -0.02000 -0.19492 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.09750 10.06120 0.03630 0.36079 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.26000 9.03000 0.23000 2.54707 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.72000 10.53000 0.19000 1.80437 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.24000 9.34000 -0.10000 -1.07066 新光吉星貨幣市場基金 15.50240 15.50180 0.00060 0.00387 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189 新光多重資產基金(A累積)美元 8.54000 8.55000 -0.01000 -0.11696 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.00000 8.96000 0.04000 0.44643 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.68000 8.66000 0.02000 0.23095 新光亞洲精選基金-美金 21.72000 21.75000 -0.03000 -0.13793 新光亞洲精選基金-新台幣 22.23000 22.14000 0.09000 0.40650 新光店頭基金 22.11000 22.06000 0.05000 0.22665 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.37000 11.40000 -0.03000 -0.26316 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 新光特選內需收益ETF基金 21.58000 21.43000 0.15000 0.69995 新光創新科技基金 12.91000 12.89000 0.02000 0.15516 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.36660 10.33650 0.03010 0.29120 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.64340 10.62780 0.01560 0.14678 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.14100 10.14080 0.00020 0.00197 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.50450 9.48470 0.01980 0.20876 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.73230 9.71790 0.01440 0.14818 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.26140 9.25660 0.00480 0.05185 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.90530 40.69740 0.20790 0.51084 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.48190 43.72070 -0.23880 -0.54619 新光澳幣八年期保本基金 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 新光澳幣保本基金 12.44000 12.42000 0.02000 0.16103 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.73350 10.74070 -0.00720 -0.06703 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.57060 9.57730 -0.00670 -0.06996 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.56160 9.57580 -0.01420 -0.14829 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.53180 10.54740 -0.01560 -0.14790 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.56530 10.57670 -0.01140 -0.10778 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.57710 9.58750 -0.01040 -0.10847 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.54510 9.55390 -0.00880 -0.09211 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.51790 10.52740 -0.00950 -0.09024 瑞銀全球創新趨勢基金 7.33000 7.37000 -0.04000 -0.54274 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.34000 10.41000 -0.07000 -0.67243 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.72960 10.71960 0.01000 0.09329 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.63940 9.63010 0.00930 0.09657 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.58100 10.57570 0.00530 0.05011 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.62790 9.62320 0.00470 0.04884 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.70360 9.69620 0.00740 0.07632 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.67100 10.66430 0.00670 0.06283 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.95710 14.95710 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.72760 8.72770 -0.00010 -0.00115 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.12260 41.17250 -0.04990 -0.12120 群益10年期以上金融債ETF基金 42.08950 42.30040 -0.21090 -0.49858 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 42.51060 42.77920 -0.26860 -0.62788 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 42.63680 42.92400 -0.28720 -0.66909 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 43.78360 44.17580 -0.39220 -0.88782 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 42.49930 42.74790 -0.24860 -0.58155 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 45.89600 46.21150 -0.31550 -0.68273 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 47.54470 47.94100 -0.39630 -0.82664 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 45.87100 46.03610 -0.16510 -0.35863 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.72870 10.76540 -0.03670 -0.34091 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 43.50470 44.11130 -0.60660 -1.37516 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.58000 40.66770 -0.08770 -0.21565 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45980 11.45910 0.00070 0.00611 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27700 10.32360 -0.04660 -0.45139 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.76590 12.76630 -0.00040 -0.00313 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.54370 9.58100 -0.03730 -0.38931 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 群益大印度基金N-新臺幣 10.39000 10.49000 -0.10000 -0.95329 群益大印度基金-人民幣 13.64450 13.71350 -0.06900 -0.50315 群益大印度基金-美元 12.83490 12.94970 -0.11480 -0.88651 群益大印度基金-新臺幣 12.29000 12.41000 -0.12000 -0.96696 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.21500 12.15410 0.06090 0.50107 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.78250 11.76900 0.01350 0.11471 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.92370 10.86930 0.05440 0.50049 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.61300 9.60190 0.01110 0.11560 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.80370 9.75490 0.04880 0.50026 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.66280 8.65280 0.01000 0.11557 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.12110 9.07570 0.04540 0.50024 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.33040 8.32080 0.00960 0.11537 群益中小型股基金 44.39000 44.66000 -0.27000 -0.60457 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.24090 10.20780 0.03310 0.32426 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.51000 9.51570 -0.00570 -0.05990 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.00890 9.02160 -0.01270 -0.14077 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.72560 8.69730 0.02830 0.32539 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.10190 8.10680 -0.00490 -0.06044 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.67580 7.68660 -0.01080 -0.14050 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.58330 10.56740 0.01590 0.15046 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.64150 11.62410 0.01740 0.14969 群益中國高收益債券基金-美元 11.24270 11.23260 0.01010 0.08992 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.41230 10.41040 0.00190 0.01825 群益中國新機會基金N-人民幣 8.19570 8.17990 0.01580 0.19316 群益中國新機會基金N-美元 7.52770 7.54210 -0.01440 -0.19093 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.12000 8.15000 -0.03000 -0.36810 群益中國新機會基金-人民幣 7.26820 7.25440 0.01380 0.19023 群益中國新機會基金-美元 8.04840 8.06410 -0.01570 -0.19469 群益中國新機會基金-新臺幣 7.75000 7.78000 -0.03000 -0.38560 群益平衡王基金 19.35150 19.41680 -0.06530 -0.33631 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.06000 9.12000 -0.06000 -0.65789 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.46000 6.51000 -0.05000 -0.76805 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.06150 12.12490 -0.06340 -0.52289 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.51490 11.62070 -0.10580 -0.91044 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.03000 11.14000 -0.11000 -0.98743 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.37450 10.42950 -0.05500 -0.52735 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.90390 9.99480 -0.09090 -0.90947 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.48000 9.58000 -0.10000 -1.04384 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.35260 10.35850 -0.00590 -0.05696 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.13650 10.14630 -0.00980 -0.09659 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.20910 9.21430 -0.00520 -0.05643 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.19490 9.20370 -0.00880 -0.09561 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.41270 10.41860 -0.00590 -0.05663 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.45480 10.46470 -0.00990 -0.09460 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.37160 9.37680 -0.00520 -0.05546 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.83830 9.84760 -0.00930 -0.09444 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.15750 11.17730 -0.01980 -0.17714 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.72900 7.74280 -0.01380 -0.17823 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.70790 10.69950 0.00840 0.07851 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.52910 10.52840 0.00070 0.00665 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.64990 10.65780 -0.00790 -0.07412 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.98210 9.97430 0.00780 0.07820 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.91480 9.91420 0.00060 0.00605 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.02860 10.03600 -0.00740 -0.07373 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.70800 10.69970 0.00830 0.07757 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.52910 10.52840 0.00070 0.00665 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.64980 10.65770 -0.00790 -0.07412 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.98210 9.97430 0.00780 0.07820 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.91470 9.91410 0.00060 0.00605 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.02860 10.03600 -0.00740 -0.07373 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.85480 9.87200 -0.01720 -0.17423 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.57000 11.60000 -0.03000 -0.25862 群益全球關鍵生技基金-美元 16.12440 16.15360 -0.02920 -0.18076 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.06000 16.10000 -0.04000 -0.24845 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.27000 12.24000 0.03000 0.24510 群益印度中小基金N-人民幣 11.07410 11.14660 -0.07250 -0.65042 群益印度中小基金N-美元 9.29850 9.39550 -0.09700 -1.03241 群益印度中小基金N-新臺幣 8.87000 8.97000 -0.10000 -1.11483 群益印度中小基金-人民幣 14.99180 15.08980 -0.09800 -0.64945 群益印度中小基金-美元 13.29940 13.43800 -0.13860 -1.03140 群益印度中小基金-新臺幣 15.53000 15.71000 -0.18000 -1.14577 群益多利策略組合基金 11.87000 11.87000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 14.08000 14.10000 -0.02000 -0.14184 群益多重資產組合基金 15.59000 15.63000 -0.04000 -0.25592 群益安家基金 24.21820 24.25010 -0.03190 -0.13155 群益安穩貨幣市場基金 16.15230 16.15160 0.00070 0.00433 群益那斯達克生技基金 22.48000 22.37000 0.11000 0.49173 群益亞太中小基金 10.86000 10.88000 -0.02000 -0.18382 群益亞太新趨勢平衡基金 16.65000 16.71000 -0.06000 -0.35907 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.51440 10.53300 -0.01860 -0.17659 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.80210 7.81590 -0.01380 -0.17656 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.21520 10.23320 -0.01800 -0.17590 群益店頭市場基金 91.25000 90.88000 0.37000 0.40713 群益東方盛世基金 8.81000 8.88000 -0.07000 -0.78829 群益東協成長基金-人民幣 13.52800 13.45340 0.07460 0.55451 群益東協成長基金-美元 11.87700 11.85710 0.01990 0.16783 群益東協成長基金-新臺幣 11.86000 11.85000 0.01000 0.08439 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.74320 11.74200 0.00120 0.01022 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.07440 11.09070 -0.01630 -0.14697 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.52030 10.54270 -0.02240 -0.21247 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.69540 9.69470 0.00070 0.00722 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.14660 9.16020 -0.01360 -0.14847 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.68690 8.70540 -0.01850 -0.21251 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.87840 10.90150 -0.02310 -0.21190 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.48790 9.48720 0.00070 0.00738 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.30910 9.32290 -0.01380 -0.14802 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.70450 9.72520 -0.02070 -0.21285 群益長安基金 28.49000 28.31000 0.18000 0.63582 群益美國新創亮點基金N-美元 10.41380 10.42100 -0.00720 -0.06909 群益美國新創亮點基金-美元 15.75370 15.76440 -0.01070 -0.06787 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.36000 15.38000 -0.02000 -0.13004 群益真善美基金 15.39470 15.45270 -0.05800 -0.37534 群益馬拉松基金 115.69000 115.61000 0.08000 0.06920 群益深証中小板基金 11.77000 11.80000 -0.03000 -0.25424 群益創新科技基金 31.48000 31.42000 0.06000 0.19096 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.39010 9.36840 0.02170 0.23163 群益華夏盛世基金N-美元 8.64450 8.65760 -0.01310 -0.15131 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954 群益華夏盛世基金-人民幣 10.22590 10.20220 0.02370 0.23230 群益華夏盛世基金-美元 9.53160 9.54610 -0.01450 -0.15189 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.87000 15.91000 -0.04000 -0.25141 群益奧斯卡基金 28.21000 28.03000 0.18000 0.64217 群益新興金鑽基金-美元 11.67740 11.71210 -0.03470 -0.29627 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.01000 9.04000 -0.03000 -0.33186 群益葛萊美基金 22.61000 22.57000 0.04000 0.17723 群益道瓊美國地產ETF基金 22.33000 22.62000 -0.29000 -1.28205 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.86000 7.88000 -0.02000 -0.25381 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.80000 13.70000 0.10000 0.72993 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.13620 11.11550 0.02070 0.18623 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.98150 11.00330 -0.02180 -0.19812 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.10360 11.13480 -0.03120 -0.28020 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.87840 10.85830 0.02010 0.18511 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.72790 10.74890 -0.02100 -0.19537 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.84660 10.87700 -0.03040 -0.27949 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.13610 11.11540 0.02070 0.18623 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.98190 11.00330 -0.02140 -0.19449 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.87850 10.85830 0.02020 0.18603 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.72740 10.74880 -0.02140 -0.19909 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.98690 12.98340 0.00350 0.02696 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.80410 11.82680 -0.02270 -0.19194 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.86000 10.88000 -0.02000 -0.18382 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.72080 11.74330 -0.02250 -0.19160 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.78350 8.78040 0.00310 0.03531 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.06300 9.08050 -0.01750 -0.19272 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.34000 8.36000 -0.02000 -0.23923 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.58570 8.60210 -0.01640 -0.19065 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.27520 10.29440 -0.01920 -0.18651 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.02690 10.04620 -0.01930 -0.19211 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.23000 29.19000 0.04000 0.13703 德信中國精選成長基金 11.90000 11.88000 0.02000 0.16835 德信台灣主流中小基金 18.97000 18.93000 0.04000 0.21130 德信萬保貨幣市場基金 11.98010 11.97960 0.00050 0.00417 德信數位時代基金 31.61000 31.61000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.80580 10.80950 -0.00370 -0.03423 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.71200 10.71810 -0.00610 -0.05691 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71030 11.70980 0.00050 0.00427 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.41000 15.33000 0.08000 0.52185 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.24000 18.16000 0.08000 0.44053 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.70390 10.69720 0.00670 0.06263 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.10540 16.09560 0.00980 0.06089 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.35910 8.36440 -0.00530 -0.06336 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.29540 11.29330 0.00210 0.01860 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.20950 12.20740 0.00210 0.01720 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.10720 14.11610 -0.00890 -0.06305 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.38000 17.40000 -0.02000 -0.11494 摩根中小基金 21.70000 21.73000 -0.03000 -0.13806 摩根中國A股基金 15.10000 15.13000 -0.03000 -0.19828 摩根中國A股基金(美元) 11.74000 11.75000 -0.01000 -0.08511 摩根中國亮點基金 13.04000 13.09000 -0.05000 -0.38197 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.74170 11.79210 -0.05040 -0.42740 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.96720 13.00070 -0.03350 -0.25768 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.94700 9.98350 -0.03650 -0.36560 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.63550 13.69390 -0.05840 -0.42647 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.67180 15.71230 -0.04050 -0.25776 摩根台灣金磚基金-累積型 19.31000 19.28000 0.03000 0.15560 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.31000 19.28000 0.03000 0.15560 摩根台灣增長基金 49.40000 49.21000 0.19000 0.38610 摩根平衡基金 27.87000 27.81000 0.06000 0.21575 摩根全球α基金 18.75000 18.80000 -0.05000 -0.26596 摩根全球平衡基金 16.31210 16.34650 -0.03440 -0.21044 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.57200 9.58310 -0.01110 -0.11583 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.68660 10.69320 -0.00660 -0.06172 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.10640 10.11670 -0.01030 -0.10181 摩根多元入息成長基金-累積型 11.71570 11.72940 -0.01370 -0.11680 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.44400 10.45460 -0.01060 -0.10139 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.89270 10.89690 -0.00420 -0.03854 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.36000 14.36550 -0.00550 -0.03829 摩根亞洲基金 59.46000 59.69000 -0.23000 -0.38532 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.54800 8.53320 0.01480 0.17344 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.07240 10.04860 0.02380 0.23685 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.91790 8.90060 0.01730 0.19437 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.95460 12.93220 0.02240 0.17321 摩根東方內需機會基金 18.81000 18.89000 -0.08000 -0.42350 摩根東方科技基金 31.59000 31.86000 -0.27000 -0.84746 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.16000 12.18000 -0.02000 -0.16420 摩根金龍收成基金 21.94000 22.02000 -0.08000 -0.36331 摩根第一貨幣市場基金 15.12740 15.12690 0.00050 0.00331 摩根絕對日本基金 14.04000 14.32000 -0.28000 -1.95531 摩根新金磚五國基金 12.97000 13.04000 -0.07000 -0.53681 摩根新絲路基金 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029 摩根新興35基金 13.77000 13.82000 -0.05000 -0.36179 摩根新興日本基金 23.10000 23.42000 -0.32000 -1.36635 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.40010 7.34480 0.05530 0.75291 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.76110 9.68180 0.07930 0.81906 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.60270 9.52970 0.07300 0.76603 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.32390 11.23920 0.08470 0.75361 摩根新興科技基金 51.52000 51.53000 -0.01000 -0.01941 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.91840 8.92380 -0.00540 -0.06051 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.60780 9.60320 0.00460 0.04790 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.06680 9.06590 0.00090 0.00993 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.58920 10.59560 -0.00640 -0.06040 摩根龍揚基金 32.76000 32.89000 -0.13000 -0.39526 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 摩根環球股票收益基金-累積型 12.26000 12.25000 0.01000 0.08163 摩根總收益組合基金-月配息型 9.33300 9.32280 0.01020 0.10941 摩根總收益組合基金-累積型 11.51110 11.49840 0.01270 0.11045 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.84000 20.97000 -0.13000 -0.61993 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61150 12.61110 0.00040 0.00317 鋒裕匯理阿波羅基金 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.58590 10.58270 0.00320 0.03024 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.63320 10.64000 -0.00680 -0.06391 聯邦中國龍基金 24.92000 24.80000 0.12000 0.48387 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.64730 12.63690 0.01040 0.08230 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.80200 11.79600 0.00600 0.05086 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.72450 10.72450 0.00000 0.00000 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.45620 10.44730 0.00890 0.08519 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.81160 9.80660 0.00500 0.05099 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.90900 8.90900 0.00000 0.00000 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.08030 10.11440 -0.03410 -0.33714 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.24210 10.28490 -0.04280 -0.41614 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.03620 10.08390 -0.04770 -0.47303 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.29350 10.35070 -0.05720 -0.55262 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.55020 9.59560 -0.04540 -0.47313 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.79120 9.84560 -0.05440 -0.55253 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.60070 11.62250 -0.02180 -0.18757 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.36430 11.38530 -0.02100 -0.18445 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.59980 10.62700 -0.02720 -0.25595 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.73070 10.75050 -0.01980 -0.18418 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.49910 10.51850 -0.01940 -0.18444 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.79330 9.81850 -0.02520 -0.25666 聯邦金鑽平衡基金 22.55910 22.47680 0.08230 0.36616 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.47320 9.50350 -0.03030 -0.31883 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.88090 9.92050 -0.03960 -0.39917 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.42880 9.45890 -0.03010 -0.31822 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.82410 9.86340 -0.03930 -0.39844 聯邦貨幣市場基金 13.21710 13.21650 0.00060 0.00454 聯邦精選科技基金 12.47000 12.41000 0.06000 0.48348 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.83640 16.83730 -0.00090 -0.00535 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.68470 12.74540 -0.06070 -0.47625 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.32400 12.38040 -0.05640 -0.45556 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.73040 11.78430 -0.05390 -0.45739 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.35410 12.35660 -0.00250 -0.02023 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.53780 11.54570 -0.00790 -0.06842 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57340 10.57560 -0.00220 -0.02080 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.69830 8.70420 -0.00590 -0.06778 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 34.85000 34.73000 0.12000 0.34552 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.32000 18.32000 0.00000 0.00000 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.45000 18.48000 -0.03000 -0.16234 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.32000 12.35000 -0.03000 -0.24291 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.30000 16.32000 -0.02000 -0.12255 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.71000 10.72000 -0.01000 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瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.22750 11.26300 -0.03550 -0.31519 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.81100 10.82410 -0.01310 -0.12103 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.72410 12.74470 -0.02060 -0.16164 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.73890 10.74920 -0.01030 -0.09582 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.29430 7.31740 -0.02310 -0.31569 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.97800 7.98760 -0.00960 -0.12019 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.13910 8.15230 -0.01320 -0.16192 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.10270 7.10960 -0.00690 -0.09705 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.73700 8.75120 -0.01420 -0.16226 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.97210 9.00070 -0.02860 -0.31775 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.32840 9.33970 -0.01130 -0.12099 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.10660 9.12140 -0.01480 -0.16226 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.20000 12.22000 -0.02000 -0.16367 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.80000 11.81000 -0.01000 -0.08467 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 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