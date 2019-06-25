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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/06/24  108/06/21  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.29140   10.28050   0.01090    0.10603
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.14920   10.13850   0.01070    0.10554
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.37990   10.38370  -0.00380   -0.03660
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.24110   10.24490  -0.00380   -0.03709
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.16690   10.16690   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.17390   10.17830  -0.00440   -0.04323
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.17390   10.17830  -0.00440   -0.04323
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.21650   10.21990  -0.00340   -0.03327
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.64440   10.64510  -0.00070   -0.00658
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.44580   10.44650  -0.00070   -0.00670
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.55510   10.56860  -0.01350   -0.12774
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.44510   10.45860  -0.01350   -0.12908
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.06000   23.11000  -0.05000   -0.21636
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         24.77000   25.19000  -0.42000   -1.66733
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.52380   41.77220  -0.24840   -0.59465
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.16660   40.22560  -0.05900   -0.14667
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.82080    9.83080  -0.01000   -0.10172
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.32320   10.33480  -0.01160   -0.11224
中國信託台灣活力基金                                               12.88000   12.83000   0.05000    0.38971
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.77000   10.82000  -0.05000   -0.46211
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.69000   10.75000  -0.06000   -0.55814
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.71000    9.77000  -0.06000   -0.61412
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.06000   10.11000  -0.05000   -0.49456
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.24000    9.36000  -0.12000   -1.28205
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.02000   10.14000  -0.12000   -1.18343
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                              9.97440    9.97660  -0.00220   -0.02205
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.12380   10.13850  -0.01470   -0.14499
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.08680    9.10000  -0.01320   -0.14505
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.41560   10.42260  -0.00700   -0.06716
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.31190    9.31800  -0.00610   -0.06546
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.37910   11.46880  -0.08970   -0.78212
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.66410    9.74030  -0.07620   -0.78232
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.42940   11.50830  -0.07890   -0.68559
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.99010   10.05910  -0.06900   -0.68595
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              42.90470   43.44470  -0.54000   -1.24296
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              45.04600   45.29740  -0.25140   -0.55500
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                45.54480   45.71660  -0.17180   -0.37579
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.73000   10.80000  -0.07000   -0.64815
中國信託智能運動基金-美元                                          10.33000   10.39000  -0.06000   -0.57748
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.14000   10.21000  -0.07000   -0.68560
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.90000    9.96000  -0.06000   -0.60241
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03240   11.03190   0.00050    0.00453
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.18000   10.20330  -0.02330   -0.22836
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.40110    9.42270  -0.02160   -0.22923
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.37940   10.39770  -0.01830   -0.17600
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.58210    9.59910  -0.01700   -0.17710
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.52000   11.54000  -0.02000   -0.17331
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.95000   10.97000  -0.02000   -0.18232
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.57000   11.59000  -0.02000   -0.17256
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    41.48040   41.65560  -0.17520   -0.42059
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            42.52310   42.54600  -0.02290   -0.05382
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        42.21980   42.31350  -0.09370   -0.22144
元大2001基金                                                       59.69000   59.80000  -0.11000   -0.18395
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.51690   45.61900  -0.10210   -0.22381
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             43.45180   43.30100   0.15080    0.34826
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.16000   21.16000   0.00000    0.00000
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.68670   11.68590   0.00080    0.00685
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.90290   10.91560  -0.01270   -0.11635
元大上證50基金                                                     33.82000   33.67000   0.15000    0.44550
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.51000   10.27000   0.24000    2.33690
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.48000    9.28000   0.20000    2.15517
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.49000   13.51000  -0.02000   -0.14804
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.66700   12.69300  -0.02600   -0.20484
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.27200   17.32100  -0.04900   -0.28289
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.81600   10.81200   0.00400    0.03700
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.53200   10.54100  -0.00900   -0.08538
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.02000    3.02000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.68000   13.69000  -0.01000   -0.07305
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.00450   47.05050  -0.04600   -0.09777
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.93190   10.92980   0.00210    0.01921
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.96680    9.96490   0.00190    0.01907
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.18100   10.19170  -0.01070   -0.10499
元大巴西指數基金                                                    7.33100    7.22100   0.11000    1.52333
元大巴菲特基金                                                     25.63000   25.58000   0.05000    0.19547
元大日經225基金                                                    27.05000   27.02000   0.03000    0.11103
元大台商收成基金                                                   22.32000   22.26000   0.06000    0.26954
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.71000   11.75000  -0.04000   -0.34043
元大台灣50單日正向2倍基金                                          39.14000   38.87000   0.27000    0.69462
元大台灣中型100基金                                                32.20000   32.11000   0.09000    0.28029
元大台灣加權股價指數基金                                           25.61400   25.48800   0.12600    0.49435
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.28000   10.24000   0.04000    0.39063
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.28000   10.24000   0.04000    0.39063
元大台灣卓越50基金                                                 81.51000   81.19000   0.32000    0.39414
元大台灣金融基金                                                   18.22000   18.12000   0.10000    0.55188
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.22000   10.18000   0.04000    0.39293
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.22000   10.18000   0.04000    0.39293
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.33000   31.20000   0.13000    0.41667
元大台灣高股息基金                                                 26.61000   26.50000   0.11000    0.41509
元大台灣電子科技基金                                               34.54000   34.42000   0.12000    0.34863
元大全球ETF成長組合基金                                            10.65000   10.70000  -0.05000   -0.46729
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.00000   15.05000  -0.05000   -0.33223
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.49000   22.56000  -0.07000   -0.31028
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.64000   13.74000  -0.10000   -0.72780
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.39000    9.46000  -0.07000   -0.73996
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.23000   13.32000  -0.09000   -0.67568
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.45100   12.53600  -0.08500   -0.67805
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.73000    8.70000   0.03000    0.34483
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.58000    6.55000   0.03000    0.45802
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.03000    9.08000  -0.05000   -0.55066
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.96000    7.00000  -0.04000   -0.57143
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.55400    8.55700  -0.00300   -0.03506
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.55000    8.56000  -0.01000   -0.11682
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.70000   13.78000  -0.08000   -0.58055
元大全球農業商機基金                                               18.05000   18.10000  -0.05000   -0.27624
元大印尼指數基金                                                    9.82500    9.88000  -0.05500   -0.55668
元大印度指數基金                                                   10.17100   10.28300  -0.11200   -1.08918
元大印度基金                                                       13.01000   13.07000  -0.06000   -0.45907
元大多多基金                                                       16.57000   16.55000   0.02000    0.12085
元大多福基金                                                       50.83000   50.73000   0.10000    0.19712
元大亞太成長基金                                                    8.66000    8.70000  -0.04000   -0.45977
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.27020    9.28310  -0.01290   -0.13896
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.43410    7.44440  -0.01030   -0.13836
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.26700    9.30900  -0.04200   -0.45118
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.11000   10.17000  -0.06000   -0.58997
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.57000    9.62000  -0.05000   -0.51975
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.11000   10.17000  -0.06000   -0.58997
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.29200   10.34900  -0.05700   -0.55078
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.19830   10.19360   0.00470    0.04611
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.37520   10.37170   0.00350    0.03375
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.19880   10.19530   0.00350    0.03433
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.46550   10.47030  -0.00480   -0.04584
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.28820   10.29290  -0.00470   -0.04566
元大卓越基金                                                       43.17000   43.09000   0.08000    0.18566
元大店頭基金                                                        8.00000    8.00000   0.00000    0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.46290   10.46080   0.00210    0.02007
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.84650    9.85790  -0.01140   -0.11564
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.81620   32.75740   0.05880    0.17950
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   41.91120   42.27300  -0.36180   -0.85587
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.10060   16.91160   0.18900    1.11758
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.32880   22.83920  -0.51040   -2.23475
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.20950   42.31240  -0.10290   -0.24319
元大高科技基金                                                     18.51000   18.51000   0.00000    0.00000
元大得利貨幣市場基金                                               16.32380   16.32310   0.00070    0.00429
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03110   12.03060   0.00050    0.00416
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
元大富櫃50基金                                                     12.34000   12.31000   0.03000    0.24370
元大華夏中小基金                                                    7.33000    7.33000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-人民幣                                               9.77000    9.73000   0.04000    0.41110
元大新中國基金-美元                                                 9.17600    9.14600   0.03000    0.32801
元大新中國基金-新台幣                                               9.23000    9.21000   0.02000    0.21716
元大新主流基金                                                     22.97000   22.96000   0.01000    0.04355
元大新東協平衡基金-美元                                             9.59500    9.58800   0.00700    0.07301
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.74030   10.74910  -0.00880   -0.08187
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.94120    9.95370  -0.01250   -0.12558
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.30540   11.32880  -0.02340   -0.20655
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.35940    9.37870  -0.01930   -0.20579
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.49630   10.49670  -0.00040   -0.00381
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.77030    9.77070  -0.00040   -0.00409
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.76810   10.77720  -0.00910   -0.08444
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.03180   10.04030  -0.00850   -0.08466
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.05320   10.05460  -0.00140   -0.01392
元大新興亞洲基金                                                   11.05000   11.07000  -0.02000   -0.18067
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.70740    9.71130  -0.00390   -0.04016
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.10640    9.11000  -0.00360   -0.03952
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.07620   10.08820  -0.01200   -0.11895
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.46280    9.47410  -0.01130   -0.11927
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16230   15.16170   0.00060    0.00396
元大經貿基金                                                       35.61000   35.53000   0.08000    0.22516
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.89000    8.90000  -0.01000   -0.11236
元大實質多重資產基金-美元                                           8.20200    8.21500  -0.01300   -0.15825
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.74000    8.76000  -0.02000   -0.22831
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.36000   12.44000  -0.08000   -0.64309
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.03000   17.77000   0.26000    1.46314
元大摩臺基金                                                       38.11000   37.96000   0.15000    0.39515
元大標普500基金                                                    27.74000   27.71000   0.03000    0.10826
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.27000   12.22000   0.05000    0.40917
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.36000   36.56000  -0.20000   -0.54705
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.40000   20.37000   0.03000    0.14728
元大標智滬深300基金                                                18.34000   18.29000   0.05000    0.27337
元大歐洲50基金                                                     25.40000   25.40000   0.00000    0.00000
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.28620    9.26140   0.02480    0.26778
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29020   10.28950   0.00070    0.00680
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.22000   15.19000   0.03000    0.19750
日盛上選基金                                                       33.46000   33.33000   0.13000    0.39004
日盛小而美基金                                                     17.31000   17.28000   0.03000    0.17361
日盛中國內需動力基金                                                9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.33600   12.29700   0.03900    0.31715
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.87130    9.84000   0.03130    0.31809
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.58660   12.57540   0.01120    0.08906
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.06670   10.05770   0.00900    0.08948
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.40480   11.39960   0.00520    0.04562
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.10400    9.09980   0.00420    0.04615
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.00000   10.04000  -0.04000   -0.39841
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.44000   10.48000  -0.04000   -0.38168
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.45000   10.51000  -0.06000   -0.57088
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.63000   10.69000  -0.06000   -0.56127
日盛日盛基金                                                       11.06000   11.02000   0.04000    0.36298
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
日盛全球抗暖化基金                                                 11.44000   11.46000  -0.02000   -0.17452
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.56230   10.56680  -0.00450   -0.04259
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.46430    9.46830  -0.00400   -0.04225
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.35170   10.36090  -0.00920   -0.08880
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.27590    9.28420  -0.00830   -0.08940
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.53000   10.56000  -0.03000   -0.28409
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.50970    2.50130   0.00840    0.33583
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65460    1.64900   0.00560    0.33960
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38830    0.38800   0.00030    0.07732
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25650    0.25630   0.00020    0.07803
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.83480   12.82950   0.00530    0.04131
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.35220    8.34870   0.00350    0.04192
日盛亞洲機會基金                                                    7.05000    7.09000  -0.04000   -0.56417
日盛首選基金                                                       16.76000   16.75000   0.01000    0.05970
日盛高科技基金                                                     17.55000   17.49000   0.06000    0.34305
日盛貨幣市場基金                                                   14.83280   14.83210   0.00070    0.00472
日盛新台商基金                                                     38.42000   38.29000   0.13000    0.33951
日盛精選五虎基金                                                   35.31000   35.19000   0.12000    0.34101
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54430   13.54370   0.00060    0.00443
台新2000高科技基金                                                 30.05000   30.18000  -0.13000   -0.43075
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.49000   10.51000  -0.02000   -0.19029
台新MSCI中國基金                                                   20.27000   20.34000  -0.07000   -0.34415
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22110   14.22050   0.00060    0.00422
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.44850   10.44300   0.00550    0.05267
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.56480   10.56390   0.00090    0.00852
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.24670   10.25400  -0.00730   -0.07119
台新中國通基金                                                     43.48000   43.30000   0.18000    0.41570
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.55840    0.55850  -0.00010   -0.01791
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.37100   17.38700  -0.01600   -0.09202
台新中國精選中小基金-美元                                           0.30060    0.30040   0.00020    0.06658
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
台新主流基金                                                       23.46000   23.43000   0.03000    0.12804
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.57000   23.80000  -0.23000   -0.96639
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.76130    0.76810  -0.00680   -0.88530
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.77000   16.93000  -0.16000   -0.94507
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.54040    0.54520  -0.00480   -0.88041
台新台灣中小基金                                                   33.42000   33.27000   0.15000    0.45086
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.56480   10.63680  -0.07200   -0.67690
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.81030    9.90300  -0.09270   -0.93608
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.32000    9.42000  -0.10000   -1.06157
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.30870   11.41540  -0.10670   -0.93470
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.79000   10.90000  -0.11000   -1.00917
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.15150   10.16230  -0.01080   -0.10628
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.32950   11.34160  -0.01210   -0.10669
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.94000   10.96000  -0.02000   -0.18248
台新印度基金                                                       14.93000   15.04000  -0.11000   -0.73138
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.69400    8.72370  -0.02970   -0.34045
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28440    0.28510  -0.00070   -0.24553
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.70300   12.74640  -0.04340   -0.34049
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41030    0.41140  -0.00110   -0.26738
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                40.45000   40.57000  -0.12000   -0.29579
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12900   11.12860   0.00040    0.00359
台新高股息平衡基金                                                 31.55250   31.52680   0.02570    0.08152
台新智慧生活基金-美元                                              10.73720   10.77310  -0.03590   -0.33324
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.15000   11.20000  -0.05000   -0.44643
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.28880    8.30360  -0.01480   -0.17824
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.55810    8.58020  -0.02210   -0.25757
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.36600    9.38270  -0.01670   -0.17799
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.68130    9.70630  -0.02500   -0.25756
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.59370   11.62510  -0.03140   -0.27011
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36660    0.36730  -0.00070   -0.19058
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.25870    8.28110  -0.02240   -0.27050
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27550    0.27600  -0.00050   -0.18116
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.64000    5.66000  -0.02000   -0.35336
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.46000   22.54000  -0.08000   -0.35492
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.22590   10.21790   0.00800    0.07829
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.03970   10.03620   0.00350    0.03487
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.15920   10.16010  -0.00090   -0.00886
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.22560   10.21750   0.00810    0.07928
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.03970   10.03620   0.00350    0.03487
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.15920   10.16010  -0.00090   -0.00886
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               41.38820   41.56730  -0.17910   -0.43087
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     40.76090   41.11020  -0.34930   -0.84967
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.77060   39.78290  -0.01230   -0.03092
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.34660   11.34600   0.00060    0.00529
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.20980   10.24810  -0.03830   -0.37373
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.20460    9.19560   0.00900    0.09787
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.81310   10.80250   0.01060    0.09813
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.83970    7.86160  -0.02190   -0.27857
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.27900    9.30490  -0.02590   -0.27835
永豐中小基金                                                       52.14000   52.16000  -0.02000   -0.03834
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.78300    1.77640   0.00660    0.37154
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.48260    2.47340   0.00920    0.37196
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.19610    8.19650  -0.00040   -0.00488
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.07230   11.07290  -0.00060   -0.00542
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.66000    4.64000   0.02000    0.43103
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.12000   21.13000  -0.01000   -0.04733
永豐主流品牌基金                                                   19.54000   19.59000  -0.05000   -0.25523
永豐永豐基金                                                       32.51000   32.47000   0.04000    0.12319
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.27090    9.23930   0.03160    0.34202
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.75360    9.72040   0.03320    0.34155
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.18780    9.16300   0.02480    0.27065
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.66910    9.64310   0.02600    0.26962
永豐亞洲民生消費基金                                               12.16000   12.27000  -0.11000   -0.89650
永豐南非幣2021保本基金                                             14.08930   14.08450   0.00480    0.03408
永豐高科技基金                                                     22.81000   22.77000   0.04000    0.17567
永豐貨幣市場基金                                                   13.93720   13.93660   0.00060    0.00431
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.10950    2.10540   0.00410    0.19474
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.60280    2.59410   0.00870    0.33538
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.80810    7.81160  -0.00350   -0.04481
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.93580   10.94070  -0.00490   -0.04479
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.20420    7.20880  -0.00460   -0.06381
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.54530   11.55280  -0.00750   -0.06492
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.22000    8.26000  -0.04000   -0.48426
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 19.00000   19.10000  -0.10000   -0.52356
永豐臺灣加權ETF基金                                                53.74000   53.55000   0.19000    0.35481
永豐領航科技基金                                                   36.97000   36.90000   0.07000    0.18970
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.15000   12.12000   0.03000    0.24752
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.61000   11.58000   0.03000    0.25907
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
永豐趨勢平衡基金                                                   40.47000   40.44000   0.03000    0.07418
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.87230   11.86980   0.00250    0.02106
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.79180    9.77870   0.01310    0.13396
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.36400   10.34840   0.01560    0.15075
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.85380    9.85030   0.00350    0.03553
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.26240   10.25930   0.00310    0.03022
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.84610    9.83380   0.01230    0.12508
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.54720   10.53400   0.01320    0.12531
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.86520    9.86430   0.00090    0.00912
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.35540   10.35310   0.00230    0.02222
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.01000   15.08000  -0.07000   -0.46419
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.82000   19.95000  -0.13000   -0.65163
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.68000   19.81000  -0.13000   -0.65623
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.05070   10.04880   0.00190    0.01891
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.05070   10.04880   0.00190    0.01891
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.01860   10.01950  -0.00090   -0.00898
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.01860   10.01950  -0.00090   -0.00898
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.09770   10.10480  -0.00710   -0.07026
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.09750   10.10480  -0.00730   -0.07224
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.05420   10.05430  -0.00010   -0.00099
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.05420   10.05430  -0.00010   -0.00099
兆豐國際生命科學基金                                               15.58000   15.61000  -0.03000   -0.19218
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.41870   10.44770  -0.02900   -0.27757
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.63410   10.65740  -0.02330   -0.21863
兆豐國際全球基金                                                   31.33000   31.37000  -0.04000   -0.12751
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.47530   10.47330   0.00200    0.01910
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.21160   10.22250  -0.01090   -0.10663
兆豐國際國民基金                                                   21.94000   21.88000   0.06000    0.27422
兆豐國際第一基金                                                   13.10000   13.05000   0.05000    0.38314
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.70770   10.71170  -0.00400   -0.03734
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.20170    8.20480  -0.00310   -0.03778
兆豐國際萬全基金                                                   20.45000   20.40000   0.05000    0.24510
兆豐國際電子基金                                                   25.69000   25.62000   0.07000    0.27322
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.10000   22.00000   0.10000    0.45455
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.76000   15.81000  -0.05000   -0.31626
兆豐國際豐台灣基金                                                 34.04000   34.00000   0.04000    0.11765
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55370   12.55320   0.00050    0.00398
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.74370   10.74360   0.00010    0.00093
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.50600   10.51190  -0.00590   -0.05613
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.73740   10.74280  -0.00540   -0.05027
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.53370   10.53380  -0.00010   -0.00095
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.60250   10.60850  -0.00600   -0.05656
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.60480   10.61010  -0.00530   -0.04995
合庫台灣基金                                                       10.81000   10.76000   0.05000    0.46468
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.72690   11.73770  -0.01080   -0.09201
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.69230   12.69420  -0.00190   -0.01497
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.32050   11.32460  -0.00410   -0.03620
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.11920   12.12330  -0.00410   -0.03382
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.19160    8.19920  -0.00760   -0.09269
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.47330    9.47450  -0.00120   -0.01267
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.16270    9.16630  -0.00360   -0.03927
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.89860    8.90190  -0.00330   -0.03707
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.32430    9.32790  -0.00360   -0.03859
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.31000   11.31000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                                9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.43000   10.45000  -0.02000   -0.19139
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.12000    9.14000  -0.02000   -0.21882
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
合庫貨幣市場基金                                                   10.17090   10.17040   0.00050    0.00492
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.95930    9.96040  -0.00110   -0.01104
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.23090   10.23160  -0.00070   -0.00684
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.52660   10.53310  -0.00650   -0.06171
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.04680   12.06190  -0.01510   -0.12519
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.18200   15.17750   0.00450    0.02965
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.75540    8.75680  -0.00140   -0.01599
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.56180    9.56250  -0.00070   -0.00732
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.93900    7.94390  -0.00490   -0.06168
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.71770    8.72810  -0.01040   -0.11916
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.57410   10.57200   0.00210    0.01986
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.50000   10.53000  -0.03000   -0.28490
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.72000    9.74000  -0.02000   -0.20534
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                        10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.57000   10.59000  -0.02000   -0.18886
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.66000   11.66000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.47000   11.50000  -0.03000   -0.26087
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.69000   11.73000  -0.04000   -0.34101
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.10510   10.10490   0.00020    0.00198
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.11590   10.12030  -0.00440   -0.04348
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.96910    9.97460  -0.00550   -0.05514
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.09100   10.09570  -0.00470   -0.04655
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.10500   10.10480   0.00020    0.00198
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.11590   10.12030  -0.00440   -0.04348
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.96910    9.97450  -0.00540   -0.05414
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.09100   10.09570  -0.00470   -0.04655
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宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.54300   10.54380  -0.00080   -0.00759
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.12880   10.12950  -0.00070   -0.00691
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.05980   89.95070   0.10910    0.12129
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.29370   13.28530   0.00840    0.06323
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.33450   68.25070   0.08380    0.12278
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.96050    9.95410   0.00640    0.06430
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.73010    2.72910   0.00100    0.03664
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.93340   10.94550  -0.01210   -0.11055
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.28080    2.27820   0.00260    0.11413
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.90090    8.91030  -0.00940   -0.10550
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.41980   10.43800  -0.01820   -0.17436
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.33680   10.34560  -0.00880   -0.08506
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.67830   10.68440  -0.00610   -0.05709
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.29880   10.30800  -0.00920   -0.08925
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.35140   10.36110  -0.00970   -0.09362
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.41880   10.43710  -0.01830   -0.17534
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.33420   10.34310  -0.00890   -0.08605
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.67590   10.68160  -0.00570   -0.05336
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.29610   10.30520  -0.00910   -0.08830
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.35080   10.36050  -0.00970   -0.09362
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.20820   10.20950  -0.00130   -0.01273
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.25950   10.25920   0.00030    0.00292
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.20100   10.20320  -0.00220   -0.02156
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.16640   10.16940  -0.00300   -0.02950
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.21630   10.21680  -0.00050   -0.00489
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.21290   10.21150   0.00140    0.01371
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.20080   10.20310  -0.00230   -0.02254
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.16630   10.16940  -0.00310   -0.03048
宏利台灣動力基金A類型                                              29.67000   29.61000   0.06000    0.20263
宏利台灣動力基金I類型                                              29.67000   29.61000   0.06000    0.20263
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.07740   10.07130   0.00610    0.06057
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.98150    9.98410  -0.00260   -0.02604
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.64250    7.63780   0.00470    0.06154
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.63450    7.63450   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.58000   11.60000  -0.02000   -0.17241
宏利全球債券組合基金                                               13.74030   13.71210   0.02820    0.20566
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.97470    2.97140   0.00330    0.11106
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.38450   12.37820   0.00630    0.05090
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.93500    8.93060   0.00440    0.04927
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.53770    2.53120   0.00650    0.25680
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.49890   11.49970  -0.00080   -0.00696
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.45230    3.45110   0.00120    0.03477
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.55410    0.55410   0.00000    0.00000
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.65000   15.65000   0.00000    0.00000
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.36260   12.34540   0.01720    0.13932
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.94380   10.93100   0.01280    0.11710
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.51950   10.51120   0.00830    0.07896
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.84120    8.82930   0.01190    0.13478
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.46990    8.46000   0.00990    0.11702
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.34150    8.33470   0.00680    0.08159
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.28110    8.27190   0.00920    0.11122
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.99390    2.99680  -0.00290   -0.09677
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43330    0.43380  -0.00050   -0.11526
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.06440   13.08450  -0.02010   -0.15362
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.98800    0.98930  -0.00130   -0.13141
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.54480    7.55640  -0.01160   -0.15351
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.09300    2.09520  -0.00220   -0.10500
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30230    0.30270  -0.00040   -0.13214
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.19240    9.20630  -0.01390   -0.15098
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33410    0.33450  -0.00040   -0.11958
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68540   13.68490   0.00050    0.00365
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.49000    2.49000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.24000   11.25000  -0.01000   -0.08889
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          25.09000   25.01000   0.08000    0.31987
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          25.09000   25.01000   0.08000    0.31987
宏利澳幣保本基金                                                   12.64960   12.64120   0.00840    0.06645
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.90000   10.92000  -0.02000   -0.18315
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.36000   11.39000  -0.03000   -0.26339
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.45000   11.49000  -0.04000   -0.34813
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.21000   11.26000  -0.05000   -0.44405
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.16000   11.17000  -0.01000   -0.08953
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.73000   10.76000  -0.03000   -0.27881
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.18000   12.23000  -0.05000   -0.40883
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.42600   10.41520   0.01080    0.10369
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.67790    9.67410   0.00380    0.03928
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.19770    9.20150  -0.00380   -0.04130
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.53100   11.53570  -0.00470   -0.04074
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.38000    9.41000  -0.03000   -0.31881
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.26000   10.29000  -0.03000   -0.29155
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
貝萊德新台幣基金                                                   12.96830   12.96790   0.00040    0.00308
貝萊德寶利基金                                                     26.72000   26.65000   0.07000    0.26266
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47880   11.48380  -0.00500   -0.04354
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.17110   10.19400  -0.02290   -0.22464
保德信大中華基金-人民幣                                            10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                               9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
保德信大中華基金-新台幣                                            29.82000   29.89000  -0.07000   -0.23419
保德信中小型股基金                                                 44.58000   44.65000  -0.07000   -0.15677
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.61000    8.53000   0.08000    0.93787
保德信中國中小基金-美元                                             8.31000    8.24000   0.07000    0.84951
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.10000    8.04000   0.06000    0.74627
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.92600    9.95450  -0.02850   -0.28630
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.00950   10.04020  -0.03070   -0.30577
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.04400   10.07260  -0.02860   -0.28394
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.11440   11.14610  -0.03170   -0.28440
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.29000   10.33000  -0.04000   -0.38722
保德信中國品牌基金-美元                                            10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.04000   11.08000  -0.04000   -0.36101
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.18000   28.31000  -0.13000   -0.45920
保德信全球消費商機基金                                             19.32000   19.37000  -0.05000   -0.25813
保德信全球基礎建設基金                                             13.97000   13.97000   0.00000    0.00000
保德信全球資源基金                                                  7.55000    7.52000   0.03000    0.39894
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.78000   33.81000  -0.03000   -0.08873
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.44330   10.47650  -0.03320   -0.31690
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.80950   10.84390  -0.03440   -0.31723
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.52240   10.56430  -0.04190   -0.39662
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.88940   10.93270  -0.04330   -0.39606
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.70190    9.72960  -0.02770   -0.28470
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.84900   10.88020  -0.03120   -0.28676
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.30510    9.33940  -0.03430   -0.36726
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.38730   10.42560  -0.03830   -0.36736
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.22410    8.23860  -0.01450   -0.17600
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.31210   11.33210  -0.02000   -0.17649
保德信亞太基金                                                     20.83000   20.87000  -0.04000   -0.19166
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.73310    8.73580  -0.00270   -0.03091
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.05780   12.06160  -0.00380   -0.03150
保德信店頭市場基金                                                 32.94000   32.87000   0.07000    0.21296
保德信拉丁美洲基金                                                  7.62000    7.50000   0.12000    1.60000
保德信金平衡基金                                                   29.96000   29.89000   0.07000    0.23419
保德信金滿意基金                                                   41.41000   41.30000   0.11000    0.26634
保德信科技島基金                                                   25.36000   25.31000   0.05000    0.19755
保德信高成長基金                                                   92.75000   92.65000   0.10000    0.10793
保德信貨幣市場基金                                                 15.83560   15.83480   0.00080    0.00505
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.68540   10.71610  -0.03070   -0.28648
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.97250   11.01290  -0.04040   -0.36684
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.04890   11.07080  -0.02190   -0.19782
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.62350   10.65310  -0.02960   -0.27785
保德信新世紀基金                                                   10.47000   10.42000   0.05000    0.47985
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.17650    8.17960  -0.00310   -0.03790
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.27300   10.27680  -0.00380   -0.03698
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.59760   11.60200  -0.00440   -0.03792
保德信新興趨勢組合基金                                             11.11000   11.17000  -0.06000   -0.53715
保德信瑞騰基金                                                     15.63090   15.63040   0.00050    0.00320
保德信歐洲組合基金                                                 10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型            10.00290   10.01080  -0.00790   -0.07891
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.48560   10.49350  -0.00790   -0.07528
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.94750    9.95940  -0.01190   -0.11949
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.20730   10.22010  -0.01280   -0.12524
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.05410   10.05380   0.00030    0.00298
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.45490   10.44640   0.00850    0.08137
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.95370    9.95990  -0.00620   -0.06225
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.25530   10.26160  -0.00630   -0.06139
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.56690   10.57830  -0.01140   -0.10777
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.42020   10.41530   0.00490    0.04705
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.69390   10.68960   0.00430    0.04023
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.34110   10.34460  -0.00350   -0.03383
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.57590   10.57810  -0.00220   -0.02080
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.24130   10.23530   0.00600    0.05862
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.67600   10.67290   0.00310    0.02905
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.12970   10.13410  -0.00440   -0.04342
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.43890   10.44350  -0.00460   -0.04405
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.35280   10.34960   0.00320    0.03092
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.10510   10.11160  -0.00650   -0.06428
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.42860   10.42880  -0.00020   -0.00192
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.68870   10.68930  -0.00060   -0.00561
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.60220   10.59960   0.00260    0.02453
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.08560   11.08250   0.00310    0.02797
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.41670   10.42570  -0.00900   -0.08633
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.62660   10.63580  -0.00920   -0.08650
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.42050   10.41940   0.00110    0.01056
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.47450   10.47970  -0.00520   -0.04962
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.53760   10.55130  -0.01370   -0.12984
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.43440   10.43280   0.00160    0.01534
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.33870   10.33620   0.00250    0.02419
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.58750   10.58020   0.00730    0.06900
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.58060   10.57290   0.00770    0.07283
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.25730   10.26510  -0.00780   -0.07599
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.25520   10.26300  -0.00780   -0.07600
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97790    1.97620   0.00170    0.08602
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.82500    2.82280   0.00220    0.07794
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29650    0.29660  -0.00010   -0.03372
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45880    0.45900  -0.00020   -0.04357
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.44580    8.45350  -0.00770   -0.09109
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.30890   12.31880  -0.00990   -0.08036
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.70980    9.70660   0.00320    0.03297
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.30450   12.29980   0.00470    0.03821
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.75560    8.76180  -0.00620   -0.07076
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.14790   11.15580  -0.00790   -0.07082
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.84000   10.84960  -0.00960   -0.08848
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.67880   10.69160  -0.01280   -0.11972
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.79000   18.78000   0.01000    0.05325
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4344.25000 4339.73000   4.52000    0.10415
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.34950   10.35390  -0.00440   -0.04250
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.17260   11.17730  -0.00470   -0.04205
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.25160   10.25950  -0.00790   -0.07700
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.95970    9.96500  -0.00530   -0.05319
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.51030   10.51600  -0.00570   -0.05420
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.97150    9.98090  -0.00940   -0.09418
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.29640   10.30510  -0.00870   -0.08442
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.43040   10.42660   0.00380    0.03645
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.15290    6.16630  -0.01340   -0.21731
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.21040   11.23490  -0.02450   -0.21807
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柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.71770   10.73470  -0.01700   -0.15836
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.70930   11.71940  -0.01010   -0.08618
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.91770   10.92830  -0.01060   -0.09700
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.26320    9.27790  -0.01470   -0.15844
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.57700    9.58530  -0.00830   -0.08659
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.44620    9.45540  -0.00920   -0.09730
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.63450   10.65130  -0.01680   -0.15773
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.09230   11.10190  -0.00960   -0.08647
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.07030   11.08110  -0.01080   -0.09746
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.35000    7.39000  -0.04000   -0.54127
柏瑞巨人基金                                                       12.70000   12.70000   0.00000    0.00000
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69630   13.69590   0.00040    0.00292
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.82000   16.93000  -0.11000   -0.64973
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.33120   14.33010   0.00110    0.00768
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.65160   12.63940   0.01220    0.09652
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.24590   13.23800   0.00790    0.05968
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.70160    8.70090   0.00070    0.00805
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.84260    6.84210   0.00050    0.00731
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.76220    8.75380   0.00840    0.09596
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.56000    8.54230   0.01770    0.20720
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.84840   10.84190   0.00650    0.05995
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.48130    8.47700   0.00430    0.05073
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.83940   12.82700   0.01240    0.09667
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.41350   12.41260   0.00090    0.00725
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.10440   13.07720   0.02720    0.20800
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.05820   12.05090   0.00730    0.06058
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.06870    9.06800   0.00070    0.00772
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.79360    9.78420   0.00940    0.09607
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.78190    9.76170   0.02020    0.20693
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.64530    9.63950   0.00580    0.06017
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.52520    9.52030   0.00490    0.05147
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.72960   10.72640   0.00320    0.02983
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.63400   10.62020   0.01380    0.12994
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.47560   10.46680   0.00880    0.08408
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.54070   10.53240   0.00830    0.07880
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.94770    9.94470   0.00300    0.03017
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.64700    9.63450   0.01250    0.12974
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.67780   10.65420   0.02360    0.22151
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.69690    9.68880   0.00810    0.08360
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.76350    9.75580   0.00770    0.07893
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.70960   10.70640   0.00320    0.02989
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.63430   10.62050   0.01380    0.12994
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.47590   10.46710   0.00880    0.08407
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.54160   10.53330   0.00830    0.07880
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.94750    9.94450   0.00300    0.03017
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.64710    9.63460   0.01250    0.12974
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.85710   10.83320   0.02390    0.22062
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.69680    9.68870   0.00810    0.08360
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.76380    9.75610   0.00770    0.07892
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.40580   11.41170  -0.00590   -0.05170
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.78270   12.77400   0.00870    0.06811
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.09270   12.09360  -0.00090   -0.00744
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.13700    9.14180  -0.00480   -0.05251
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.82260    9.81590   0.00670    0.06826
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.74810    9.74890  -0.00080   -0.00821
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.09860   11.10440  -0.00580   -0.05223
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.90280   11.89460   0.00820    0.06894
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.68260   11.68350  -0.00090   -0.00770
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.13730    9.14200  -0.00470   -0.05141
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.82310    9.81640   0.00670    0.06825
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.74850    9.74930  -0.00080   -0.00821
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.64000   13.65000  -0.01000   -0.07326
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.39000   14.37000   0.02000    0.13918
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.78000    8.78000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.58000   11.59000  -0.01000   -0.08628
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.38000   11.37000   0.01000    0.08795
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.67000   11.67000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.05000   13.05000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.41000   13.43000  -0.02000   -0.14892
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.73000   10.62000   0.11000    1.03578
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.03560   12.06710  -0.03150   -0.26104
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.23170   10.25350  -0.02180   -0.21261
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.68180    7.70180  -0.02000   -0.25968
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.17490   10.19650  -0.02160   -0.21184
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.44000   11.43000   0.01000    0.08749
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.07000   11.07000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.22370   12.23640  -0.01270   -0.10379
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.91270   11.91250   0.00020    0.00168
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.92830   10.93380  -0.00550   -0.05030
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.56760    8.57640  -0.00880   -0.10261
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.61100    9.61070   0.00030    0.00312
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.66680    9.67170  -0.00490   -0.05066
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.45960   11.45940   0.00020    0.00175
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.73420   10.74530  -0.01110   -0.10330
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.91000   10.91550  -0.00550   -0.05039
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.95430    9.95410   0.00020    0.00201
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.25710    9.26660  -0.00950   -0.10252
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.14820    9.13640   0.01180    0.12915
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.69310    9.69800  -0.00490   -0.05053
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.69350   12.71090  -0.01740   -0.13689
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.15040   12.15380  -0.00340   -0.02797
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.50310   11.51250  -0.00940   -0.08165
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.16460    7.17450  -0.00990   -0.13799
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.90090    8.90340  -0.00250   -0.02808
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.58110    9.58890  -0.00780   -0.08134
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.91180   10.92670  -0.01490   -0.13636
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.52110   11.53050  -0.00940   -0.08152
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.63960    9.64220  -0.00260   -0.02696
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.14140    9.15390  -0.01250   -0.13655
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.78580    9.79370  -0.00790   -0.08066
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.99030   12.00880  -0.01850   -0.15405
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.72260   12.72910  -0.00650   -0.05106
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.61040   11.62330  -0.01290   -0.11098
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.38330    9.39780  -0.01450   -0.15429
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.98610    9.99110  -0.00500   -0.05004
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.98880    9.99990  -0.01110   -0.11100
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.99170   11.99780  -0.00610   -0.05084
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.69770   10.71430  -0.01660   -0.15493
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.06250   11.07480  -0.01230   -0.11106
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.94470    9.96020  -0.01550   -0.15562
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.54800    9.56280  -0.01480   -0.15477
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.22430   10.22950  -0.00520   -0.05083
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.73210    9.74290  -0.01080   -0.11085
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.15000   19.21000  -0.06000   -0.31234
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.98000   18.07000  -0.09000   -0.49806
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.37910   13.37350   0.00560    0.04187
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.45370   10.48220  -0.02850   -0.27189
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.47120   11.48980  -0.01860   -0.16188
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.39180   12.38410   0.00770    0.06218
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.98130   11.00610  -0.02480   -0.22533
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.12400    9.14880  -0.02480   -0.27107
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.67190    9.68750  -0.01560   -0.16103
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.56380    9.55780   0.00600    0.06278
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.62690    9.64860  -0.02170   -0.22490
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.25950    9.28470  -0.02520   -0.27141
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.47180    9.48720  -0.01540   -0.16232
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.43180   11.42460   0.00720    0.06302
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.56910    9.59070  -0.02160   -0.22522
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            42.57250   42.88590  -0.31340   -0.73078
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.25000   11.33000  -0.08000   -0.70609
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        33.83000   33.37000   0.46000    1.37848
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.78220   11.78150   0.00070    0.00594
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.71190    1.71250  -0.00060   -0.03504
國泰大中華基金                                                     18.97000   18.93000   0.04000    0.21130
國泰小龍基金-美元I                                                  0.46590    0.46500   0.00090    0.19355
國泰小龍基金-新台幣                                                14.49000   14.47000   0.02000    0.13822
國泰中小成長基金-美元I                                              1.31190    1.30980   0.00210    0.16033
國泰中小成長基金-新台幣                                            40.80000   40.76000   0.04000    0.09814
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.21340    4.21980  -0.00640   -0.15167
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.67070    0.67200  -0.00130   -0.19345
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.71680    0.71820  -0.00140   -0.19493
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.12000   19.18000  -0.06000   -0.31283
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               41.79870   42.08830  -0.28960   -0.68808
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.28520    2.28180   0.00340    0.14901
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32840    0.32810   0.00030    0.09144
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.11120   10.10600   0.00520    0.05145
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.16880    8.16460   0.00420    0.05144
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.34600    2.34140   0.00460    0.19646
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33950    0.33900   0.00050    0.14749
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.60610   10.59860   0.00750    0.07076
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34140    0.34190  -0.00050   -0.14624
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.45970   10.48340  -0.02370   -0.22607
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.13350    4.12150   0.01200    0.29116
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.59710    0.59560   0.00150    0.25185
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.75000   18.72000   0.03000    0.16026
國泰中港台基金-人民幣                                               3.08430    3.07250   0.01180    0.38405
國泰中港台基金-美元                                                 0.45110    0.44950   0.00160    0.35595
國泰中港台基金-新台幣                                              14.00000   13.96000   0.04000    0.28653
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.99920    9.96750   0.03170    0.31803
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.12620   10.13790  -0.01170   -0.11541
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.20540   10.22540  -0.02000   -0.19559
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.35000   26.32000   0.03000    0.11398
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.57000   12.58000  -0.01000   -0.07949
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.86000   31.83000   0.03000    0.09425
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35200    0.35220  -0.00020   -0.05679
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33340    0.33360  -0.00020   -0.05995
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33420    0.33440  -0.00020   -0.05981
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.97510   10.99070  -0.01560   -0.14194
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.40170   10.41640  -0.01470   -0.14112
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.43030   10.44500  -0.01470   -0.14074
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45620   12.45570   0.00050    0.00401
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42100    0.42160  -0.00060   -0.14231
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37320    0.37370  -0.00050   -0.13380
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44920    0.44980  -0.00060   -0.13339
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.17000   11.19000  -0.02000   -0.17873
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.54960    0.55050  -0.00090   -0.16349
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.52950    2.53180  -0.00230   -0.09084
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36890    0.36940  -0.00050   -0.13535
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.50000   11.53000  -0.03000   -0.26019
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53520    0.53610  -0.00090   -0.16788
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49180    0.49160   0.00020    0.04068
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.41000   14.41000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金-美元                                               0.16740    0.16680   0.00060    0.35971
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.29000    5.28000   0.01000    0.18939
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.61440    0.61450  -0.00010   -0.01627
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.14000   19.16000  -0.02000   -0.10438
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.70000   18.72000  -0.02000   -0.10684
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88710    0.88750  -0.00040   -0.04507
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.51000   21.58000  -0.07000   -0.32437
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.35000   22.26000   0.09000    0.40431
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.51250    2.52000  -0.00750   -0.29762
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36730    0.36860  -0.00130   -0.35269
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31690    0.31790  -0.00100   -0.31456
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.39430   11.44170  -0.04740   -0.41427
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.82870    9.86960  -0.04090   -0.41440
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.52950    0.53150  -0.00200   -0.37629
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.40070    0.40320  -0.00250   -0.62004
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            12.08000   12.17000  -0.09000   -0.73952
國泰科技生化基金                                                   31.63000   31.59000   0.04000    0.12662
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.42000   29.51000  -0.09000   -0.30498
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.41000   12.38000   0.03000    0.24233
國泰美國費城半導體基金                                             13.84000   13.95000  -0.11000   -0.78853
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    43.82570   44.38820  -0.56250   -1.26723
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.49700   17.29730   0.19970    1.15452
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    22.77850   23.32260  -0.54410   -2.33293
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   44.24860   44.44450  -0.19590   -0.44077
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.17320   45.45210  -0.27890   -0.61361
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.64130   43.70920  -0.06790   -0.15534
國泰紐幣2021保本基金                                               12.80980   12.81430  -0.00450   -0.03512
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.18150   13.18550  -0.00400   -0.03034
國泰紐幣保本基金                                                   12.73450   12.73440   0.00010    0.00079
國泰國泰基金-新台幣A                                               22.11000   22.06000   0.05000    0.22665
國泰國泰基金-新台幣I                                               22.11000   22.06000   0.05000    0.22665
國泰富時中國A50基金                                                22.08000   22.03000   0.05000    0.22696
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   46.51230   46.79700  -0.28470   -0.60837
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34570    0.34610  -0.00040   -0.11557
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50900    0.50970  -0.00070   -0.13734
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.49990   42.57870  -0.07880   -0.18507
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.17000   21.18000  -0.01000   -0.04721
國泰新興市場基金-美元                                               0.39800    0.39710   0.00090    0.22664
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.40000   12.38000   0.02000    0.16155
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.40120    2.40450  -0.00330   -0.13724
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.49120    1.49320  -0.00200   -0.13394
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36090    0.36150  -0.00060   -0.16598
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22630    0.22670  -0.00040   -0.17644
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.35150    0.35190  -0.00040   -0.11367
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.94800   10.97120  -0.02320   -0.21146
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.67040    6.68450  -0.01410   -0.21094
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       43.86050   44.23010  -0.36960   -0.83563
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           44.31300   44.58150  -0.26850   -0.60227
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.53750   42.74150  -0.20400   -0.47729
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.29000   13.33000  -0.04000   -0.30008
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   36.18000   35.94000   0.24000    0.66778
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.77000   23.87000  -0.10000   -0.41894
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.35390    0.35240   0.00150    0.42565
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.48000   10.45000   0.03000    0.28708
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.96090   40.03010  -0.06920   -0.17287
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.57000   22.75000  -0.18000   -0.79121
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              20.23000   20.31000  -0.08000   -0.39389
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.74000   17.70000   0.04000    0.22599
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41350    0.41380  -0.00030   -0.07250
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.49540   12.50860  -0.01320   -0.10553
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.53150   10.55170  -0.02020   -0.19144
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.42710   10.45320  -0.02610   -0.24968
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.57450   10.60560  -0.03110   -0.29324
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.31450   10.33430  -0.01980   -0.19159
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.24630   10.27190  -0.02560   -0.24922
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.31490   10.34900  -0.03410   -0.32950
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.04220   10.05050  -0.00830   -0.08258
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.83420    9.85440  -0.02020   -0.20498
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.01290   10.03550  -0.02260   -0.22520
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.86730    9.89740  -0.03010   -0.30412
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.04220   10.05050  -0.00830   -0.08258
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.82950    9.84970  -0.02020   -0.20508
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.01290   10.03550  -0.02260   -0.22520
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.86720    9.89740  -0.03020   -0.30513
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.42310   11.42280   0.00030    0.00263
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.11530   10.16090  -0.04560   -0.44878
第一金大中華基金                                                   25.85000   25.72000   0.13000    0.50544
第一金小型精選基金                                                 31.65000   31.57000   0.08000    0.25341
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.25000   13.27000  -0.02000   -0.15072
第一金中國世紀基金-美元                                             8.29280    8.30900  -0.01620   -0.19497
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.29320    8.30930  -0.01610   -0.19376
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.75460    9.75890  -0.00430   -0.04406
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.39470    8.40640  -0.01170   -0.13918
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.24880   11.25380  -0.00500   -0.04443
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.84530    9.85900  -0.01370   -0.13896
第一金中概平衡基金                                                 26.32000   26.25000   0.07000    0.26667
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.31880   15.31810   0.00070    0.00457
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.61400  178.60500   0.00900    0.00504
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.85870   15.97300  -0.11430   -0.71558
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.85540   15.97170  -0.11630   -0.72816
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.38000   15.50000  -0.12000   -0.77419
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.39000   15.51000  -0.12000   -0.77369
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.80020   10.86150  -0.06130   -0.56438
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.79810   10.86010  -0.06200   -0.57090
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.89000   10.96000  -0.07000   -0.63869
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.89000   10.96000  -0.07000   -0.63869
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.28840   10.31930  -0.03090   -0.29944
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.28840   10.31930  -0.03090   -0.29944
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.58000   10.62000  -0.04000   -0.37665
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.58000   10.62000  -0.04000   -0.37665
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.69500   13.72740  -0.03240   -0.23602
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.71330   13.74580  -0.03250   -0.23644
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.05000   13.09000  -0.04000   -0.30558
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.08000   13.12000  -0.04000   -0.30488
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.90410    9.92030  -0.01620   -0.16330
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.90100    9.91730  -0.01630   -0.16436
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.55370    9.57270  -0.01900   -0.19848
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.57830    9.59740  -0.01910   -0.19901
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.74900   10.76740  -0.01840   -0.17089
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.40130   10.42210  -0.02080   -0.19958
第一金全球大趨勢基金                                               25.39000   25.52000  -0.13000   -0.50940
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.37280    9.42430  -0.05150   -0.54646
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.51880    6.55460  -0.03580   -0.54618
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.24940   10.22550   0.02390    0.23373
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.24970   10.22510   0.02460    0.24058
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.09360   11.06500   0.02860    0.25847
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.09560   11.07980   0.01580    0.14260
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.61860    8.61800   0.00060    0.00696
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.53260   10.53170   0.00090    0.00855
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.36060    9.35140   0.00920    0.09838
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.35890    9.34980   0.00910    0.09733
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.78540    7.77960   0.00580    0.07455
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.77980    7.77390   0.00590    0.07589
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.58190    8.57840   0.00350    0.04080
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.58260    8.57910   0.00350    0.04080
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.60110   11.58970   0.01140    0.09836
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.60200   11.59060   0.01140    0.09836
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.27080   10.26320   0.00760    0.07405
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.27170   10.26400   0.00770    0.07502
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.09530   15.08910   0.00620    0.04109
第一金亞洲科技基金                                                 17.70000   17.80000  -0.10000   -0.56180
第一金亞洲新興市場基金                                             13.46000   13.48000  -0.02000   -0.14837
第一金店頭市場基金                                                  7.79000    7.76000   0.03000    0.38660
第一金創新趨勢基金                                                 21.23000   21.15000   0.08000    0.37825
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  42.12170   42.23420  -0.11250   -0.26637
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            42.06360   42.27430  -0.21070   -0.49841
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.25580   42.77400  -0.51820   -1.21148
第一金電子基金                                                     32.30000   32.19000   0.11000    0.34172
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.75000   18.63000   0.12000    0.64412
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.24000   18.30000  -0.06000   -0.32787
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.79000   19.82000  -0.03000   -0.15136
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.60000    7.53000   0.07000    0.92961
統一大中華中小基金(美元)                                            6.95000    6.91000   0.04000    0.57887
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.37000   10.32000   0.05000    0.48450
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.37000    9.39000  -0.02000   -0.21299
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
統一大滿貫基金-A類型                                               32.55000   32.54000   0.01000    0.03073
統一大滿貫基金-I類型                                               32.55000   32.54000   0.01000    0.03073
統一大龍印基金                                                     14.49000   14.57000  -0.08000   -0.54907
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.13000    9.06000   0.07000    0.77263
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.36000    8.33000   0.03000    0.36014
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
統一中小基金                                                       22.70000   22.66000   0.04000    0.17652
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.87790    9.84360   0.03430    0.34845
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.19580    9.19160   0.00420    0.04569
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.95380    8.95590  -0.00210   -0.02345
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.31460   12.27190   0.04270    0.34795
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.41470   11.40960   0.00510    0.04470
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.07770   11.08030  -0.00260   -0.02347
統一台灣動力基金                                                   17.09000   17.07000   0.02000    0.11716
統一全天候基金-A類型                                              102.67000  102.54000   0.13000    0.12678
統一全天候基金-I類型                                              103.20000  103.06000   0.14000    0.13584
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.19250    8.18890   0.00360    0.04396
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.91290    7.93340  -0.02050   -0.25840
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.97040    7.99750  -0.02710   -0.33886
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.79870    8.79490   0.00380    0.04321
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.50630    8.52840  -0.02210   -0.25913
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.56090    8.59000  -0.02910   -0.33877
統一全球債券組合基金                                               12.40450   12.40060   0.00390    0.03145
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.53000   15.63000  -0.10000   -0.63980
統一全球新科技基金(美元)                                           14.62000   14.77000  -0.15000   -1.01557
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.15000   14.30000  -0.15000   -1.04895
統一亞太基金                                                       24.76000   24.87000  -0.11000   -0.44230
統一亞洲大金磚基金                                                 12.46000   12.52000  -0.06000   -0.47923
統一奔騰基金                                                       55.44000   55.30000   0.14000    0.25316
統一強棒貨幣市場基金                                               16.72900   16.72820   0.00080    0.00478
統一強漢基金(人民幣)                                               10.66000   10.63000   0.03000    0.28222
統一強漢基金(美元)                                                  9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
統一強漢基金(新台幣)                                               25.51000   25.55000  -0.04000   -0.15656
統一統信基金                                                       28.72000   28.61000   0.11000    0.38448
統一黑馬基金                                                       56.34000   56.30000   0.04000    0.07105
統一新亞洲科技能源基金                                             15.99000   16.06000  -0.07000   -0.43587
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.10320    8.10330  -0.00010   -0.00123
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.73560   10.73570  -0.00010   -0.00093
統一經建基金                                                       43.52000   43.43000   0.09000    0.20723
統一龍馬基金                                                       62.88000   62.88000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     18.33000   18.26000   0.07000    0.38335
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              44.39000   44.31000   0.08000    0.18055
野村中國機會基金                                                   14.11000   14.06000   0.05000    0.35562
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.33580   10.32140   0.01440    0.13952
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.31630   10.31380   0.00250    0.02424
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.38300   10.39000  -0.00700   -0.06737
野村巴西基金                                                        7.02000    6.93000   0.09000    1.29870
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.38000   11.44000  -0.06000   -0.52448
野村台灣高股息基金                                                 24.47000   24.38000   0.09000    0.36916
野村台灣運籌基金                                                   34.86000   34.69000   0.17000    0.49005
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.87960    9.87340   0.00620    0.06279
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.80790    9.81000  -0.00210   -0.02141
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.85600    9.85880  -0.00280   -0.02840
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.41080   10.40420   0.00660    0.06344
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.23480   10.23650  -0.00170   -0.01661
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.03630   10.03910  -0.00280   -0.02789
野村平衡基金                                                       18.92000   18.88000   0.04000    0.21186
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.96000   10.04000  -0.08000   -0.79681
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.18000   10.25000  -0.07000   -0.68293
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.75000   14.88000  -0.13000   -0.87366
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.07000   12.16000  -0.09000   -0.74013
野村全球生技醫療基金                                               17.23000   17.24000  -0.01000   -0.05800
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.16090   10.15610   0.00480    0.04726
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.15820   10.16050  -0.00230   -0.02264
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.08830   10.09500  -0.00670   -0.06637
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.40200   10.39700   0.00500    0.04809
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.36900   10.37160  -0.00260   -0.02507
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.30030   10.30710  -0.00680   -0.06597
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.08830   10.09500  -0.00670   -0.06637
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.71560   10.71050   0.00510    0.04762
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.64290   10.64560  -0.00270   -0.02536
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.57500   10.58200  -0.00700   -0.06615
野村全球品牌基金                                                   29.56000   29.63000  -0.07000   -0.23625
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.06000   13.04000   0.02000    0.15337
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.90000   10.87000   0.03000    0.27599
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.80000   19.78000   0.02000    0.10111
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.26000   12.23000   0.03000    0.24530
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.89370   10.87240   0.02130    0.19591
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.94020   10.93130   0.00890    0.08142
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.73250   10.72550   0.00700    0.06527
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.71420    8.68730   0.02690    0.30965
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.51350    8.49450   0.01900    0.22367
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.10750    8.09240   0.01510    0.18659
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.04110   11.00710   0.03400    0.30889
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.50720   10.48380   0.02340    0.22320
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.09740   10.07860   0.01880    0.18653
野村成長基金                                                       29.44000   29.35000   0.09000    0.30664
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.47830    8.46710   0.01120    0.13228
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.48780    8.48410   0.00370    0.04361
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.72520    8.72620  -0.00100   -0.01146
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.66890    9.65600   0.01290    0.13360
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.53440    9.53020   0.00420    0.04407
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.78750    9.78870  -0.00120   -0.01226
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.10000    9.13000  -0.03000   -0.32859
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.17000   13.21000  -0.04000   -0.30280
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.25200   10.19320   0.05880    0.57686
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.17160   10.16200   0.00960    0.09447
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.09500   10.09040   0.00460    0.04559
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.67650    9.62070   0.05580    0.58000
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.69260    9.68350   0.00910    0.09397
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.82610    9.82170   0.00440    0.04480
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.09500   10.09040   0.00460    0.04559
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.77450   10.71330   0.06120    0.57125
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.63700   10.62700   0.01000    0.09410
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.78480   10.77990   0.00490    0.04545
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.13270   10.12160   0.01110    0.10967
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.12650   10.12190   0.00460    0.04545
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.08330   10.08270   0.00060    0.00595
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.58340    8.58240   0.00100    0.01165
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.19080    9.18040   0.01040    0.11328
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.05670    9.05290   0.00380    0.04198
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.08330   10.08270   0.00060    0.00595
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.81580   13.81410   0.00170    0.01231
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.93200   12.91740   0.01460    0.11303
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.47210   10.46770   0.00440    0.04203
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51680   10.51350   0.00330    0.03139
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.49740   10.50290  -0.00550   -0.05237
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51850   10.52510  -0.00660   -0.06271
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.70840   10.70510   0.00330    0.03083
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.67080   10.67640  -0.00560   -0.05245
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.66120   10.66780  -0.00660   -0.06187
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.61470   10.61000   0.00470    0.04430
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.56720   10.57170  -0.00450   -0.04257
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.71300   10.72500  -0.01200   -0.11189
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.27090   10.26500   0.00590    0.05748
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.96800    9.94860   0.01940    0.19500
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.59620    9.58830   0.00790    0.08239
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.10020    9.09520   0.00500    0.05497
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.50730   11.50090   0.00640    0.05565
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.34680   10.36230  -0.01550   -0.14958
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.46250   11.46790  -0.00540   -0.04709
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.88700   10.90180  -0.01480   -0.13576
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.68080   10.69690  -0.01610   -0.15051
野村泰國基金                                                       44.90000   44.83000   0.07000    0.15615
野村高科技基金                                                      9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.57450   10.61320  -0.03870   -0.36464
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.21700   10.23920  -0.02220   -0.21681
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.84060   10.81610   0.02450    0.22651
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.61790    9.64840  -0.03050   -0.31611
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.62040    9.65580  -0.03540   -0.36662
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.91760    9.95610  -0.03850   -0.38670
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.16290   12.18910  -0.02620   -0.21495
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.18270   14.13870   0.04400    0.31120
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.06730   11.10240  -0.03510   -0.31615
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.07820   11.11900  -0.04080   -0.36694
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.59940   11.64440  -0.04500   -0.38645
野村貨幣市場基金                                                   16.33420   16.33340   0.00080    0.00490
野村新馬基金                                                       15.68000   15.62000   0.06000    0.38412
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.33280   10.31920   0.01360    0.13179
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.26150   10.25410   0.00740    0.07217
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.40560   10.40630  -0.00070   -0.00673
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.33860   10.33140   0.00720    0.06969
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.29030   10.29270  -0.00240   -0.02332
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.30550   10.30820  -0.00270   -0.02619
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.64890   10.64020   0.00870    0.08177
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.56720   10.56970  -0.00250   -0.02365
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.63180   10.63460  -0.00280   -0.02633
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.12070   10.15140  -0.03070   -0.30242
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.12950   10.17000  -0.04050   -0.39823
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.04530   10.08830  -0.04300   -0.42624
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.64060   10.67320  -0.03260   -0.30544
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.60180   10.64430  -0.04250   -0.39927
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.51890   10.56390  -0.04500   -0.42598
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.61030   10.61010   0.00020    0.00188
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     8.01760    8.01750   0.00010    0.00125
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.33950   12.33930   0.00020    0.00162
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.07000    9.17000  -0.10000   -1.09051
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.29950   10.28310   0.01640    0.15948
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.49190   10.44550   0.04640    0.44421
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.26920   10.26710   0.00210    0.02045
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.37040   10.37660  -0.00620   -0.05975
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.34160   10.32160   0.02000    0.19377
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.29990   10.28350   0.01640    0.15948
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.49270   10.44620   0.04650    0.44514
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.27020   10.26800   0.00220    0.02143
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.37380   10.37990  -0.00610   -0.05877
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.34170   10.32170   0.02000    0.19377
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.33720   10.31670   0.02050    0.19871
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.53050   10.47930   0.05120    0.48858
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.30700   10.30060   0.00640    0.06213
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.40810   10.41010  -0.00200   -0.01921
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.38160   10.35750   0.02410    0.23268
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.33720   10.31670   0.02050    0.19871
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.53060   10.47940   0.05120    0.48858
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.30850   10.30220   0.00630    0.06115
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.41290   10.41490  -0.00200   -0.01920
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.38220   10.35820   0.02400    0.23170
野村精選貨幣市場基金                                               12.11170   12.11130   0.00040    0.00330
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.86000   11.85000   0.01000    0.08439
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.88000    7.88000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.26000   11.25000   0.01000    0.08889
野村積極成長基金                                                   12.46000   12.43000   0.03000    0.24135
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.53000    9.50000   0.03000    0.31579
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    34.57000   34.48000   0.09000    0.26102
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.67650   10.67540   0.00110    0.01030
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.57830    8.56850   0.00980    0.11437
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.90610    7.90360   0.00250    0.03163
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.76020    7.75950   0.00070    0.00902
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.25090   12.23710   0.01380    0.11277
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.96100   10.95770   0.00330    0.03012
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.79870   10.79780   0.00090    0.00834
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.71000   11.75000  -0.04000   -0.34043
野村環球基金-人民幣計價                                            17.69000   17.71000  -0.02000   -0.11293
野村環球基金-美元計價                                              13.74000   13.77000  -0.03000   -0.21786
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.44000   19.49000  -0.05000   -0.25654
野村鴻利基金                                                       22.72000   22.69000   0.03000    0.13222
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.89970   16.89930   0.00040    0.00237
野村鴻運基金                                                       18.83000   18.74000   0.09000    0.48026
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.98000   14.17000  -0.19000   -1.34086
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.39000   15.38000   0.01000    0.06502
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.69550   10.71740  -0.02190   -0.20434
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.00940   14.03810  -0.02870   -0.20444
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.70490   10.69980   0.00510    0.04766
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.65820   10.65950  -0.00130   -0.01220
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.47800   10.47240   0.00560    0.05347
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.40420   10.40420   0.00000    0.00000
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                            9.92560    9.92300   0.00260    0.02620
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.03790   10.04180  -0.00390   -0.03884
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.94410    9.95660  -0.01250   -0.12554
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.21050   10.21250  -0.00200   -0.01958
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.34680   10.34650   0.00030    0.00290
凱基台商天下基金                                                   12.94000   13.05000  -0.11000   -0.84291
凱基台灣精五門基金                                                 20.61000   20.54000   0.07000    0.34080
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       44.09660   44.35300  -0.25640   -0.57809
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   45.79870   46.13450  -0.33580   -0.72787
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.58220   42.67280  -0.09060   -0.21231
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.41000   10.44000  -0.03000   -0.28736
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.57810   10.60630  -0.02820   -0.26588
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.02380   44.30340  -0.27960   -0.63110
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         44.87140   45.04570  -0.17430   -0.38694
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             43.91030   44.48540  -0.57510   -1.29278
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.42000   12.39000   0.03000    0.24213
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.23880   11.21080   0.02800    0.24976
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.20000   11.18000   0.02000    0.17889
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59170   11.59120   0.00050    0.00431
凱基開創基金                                                       27.52000   27.48000   0.04000    0.14556
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.99000   23.10000  -0.11000   -0.47619
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.03250   22.12230  -0.08980   -0.40593
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.19000   17.15000   0.04000    0.23324
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.24420   16.19020   0.05400    0.33354
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.68000    7.72000  -0.04000   -0.51813
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.35850   40.57930  -0.22080   -0.54412
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    40.54230   40.80230  -0.26000   -0.63722
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   40.26900   40.55330  -0.28430   -0.70105
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.56000   11.58000  -0.02000   -0.17271
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.27250   11.30000  -0.02750   -0.24336
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.91000   10.94000  -0.03000   -0.27422
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.38630   12.39460  -0.00830   -0.06696
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.83000   12.85000  -0.02000   -0.15564
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.04000   13.08000  -0.04000   -0.30581
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.63900   12.66330  -0.02430   -0.19189
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.09690   10.16650  -0.06960   -0.68460
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.87940    9.95390  -0.07450   -0.74845
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.00540   10.08890  -0.08350   -0.82764
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.09690   10.16640  -0.06950   -0.68362
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.87940    9.95390  -0.07450   -0.74845
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.00540   10.08890  -0.08350   -0.82764
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.51000   12.46000   0.05000    0.40128
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.65000   35.80000  -0.15000   -0.41899
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.55000   32.51000   0.04000    0.12304
富邦上証180基金                                                    32.29000   32.19000   0.10000    0.31066
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19420    0.19430  -0.00010   -0.05147
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.05000    6.06000  -0.01000   -0.16502
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.12000    6.16000  -0.04000   -0.64935
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   47.15000   46.47000   0.68000    1.46331
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.10910   12.10260   0.00650    0.05371
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.19860   11.19500   0.00360    0.03216
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.87540   10.88480  -0.00940   -0.08636
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.28960   10.28400   0.00560    0.05445
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.43600    9.43290   0.00310    0.03286
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.17300    9.18090  -0.00790   -0.08605
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.69460   20.68430   0.01030    0.04980
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.62400   11.62310   0.00090    0.00774
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.75090   10.76560  -0.01470   -0.13655
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.75540   13.73630   0.01910    0.13905
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.01300    2.01140   0.00160    0.07955
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.46020    9.44710   0.01310    0.13867
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43410    1.43300   0.00110    0.07676
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.31390   12.31230   0.00160    0.01300
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.79540    1.79570  -0.00030   -0.01671
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.32950   10.32820   0.00130    0.01259
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.52680    1.52710  -0.00030   -0.01965
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.84900   10.84720   0.00180    0.01659
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.79030   10.79640  -0.00610   -0.05650
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.49000   15.51000  -0.02000   -0.12895
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.25000   18.14000   0.11000    0.60639
富邦日本東証基金                                                   19.95000   19.89000   0.06000    0.30166
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    46.39000   46.14000   0.25000    0.54183
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.09000   46.87000   0.22000    0.46938
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    51.71000   51.52000   0.19000    0.36879
富邦台灣心基金                                                     20.97000   20.94000   0.03000    0.14327
富邦台灣釆吉50基金                                                 46.32000   46.13000   0.19000    0.41188
富邦台灣科技指數基金                                               53.14000   53.02000   0.12000    0.22633
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   46.82560   46.84660  -0.02100   -0.04483
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.99650   41.99920  -0.00270   -0.00643
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31480    0.31650  -0.00170   -0.53712
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.47000   10.53000  -0.06000   -0.56980
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.61460    2.61490  -0.00030   -0.01147
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35580    0.35620  -0.00040   -0.11230
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.00370   11.02090  -0.01720   -0.15607
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.23690    2.23710  -0.00020   -0.00894
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33590    0.33620  -0.00030   -0.08923
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.35010    9.36470  -0.01460   -0.15590
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.62000   24.82000  -0.20000   -0.80580
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.75000   13.60000   0.15000    1.10294
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 30.94000   31.46000  -0.52000   -1.65289
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70310   15.70240   0.00070    0.00446
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.23000   18.21000   0.02000    0.10983
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.18760   41.19510  -0.00750   -0.01821
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   42.96050   42.95230   0.00820    0.01909
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.09460   41.07150   0.02310    0.05624
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   44.71120   44.79140  -0.08020   -0.17905
富邦長紅基金                                                       58.56000   58.48000   0.08000    0.13680
富邦科技基金                                                       23.24000   23.11000   0.13000    0.56253
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.45590   41.47770  -0.02180   -0.05256
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        44.04770   44.43480  -0.38710   -0.87116
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.84360   39.94290  -0.09930   -0.24860
富邦恒生國企ETF基金                                                21.09000   21.02000   0.07000    0.33302
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.39000   13.40000  -0.01000   -0.07463
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              28.10000   28.04000   0.06000    0.21398
富邦高成長基金                                                     22.62000   22.59000   0.03000    0.13280
富邦基金A類型                                                      12.99000   12.95000   0.04000    0.30888
富邦基金I類型                                                      12.99000   12.95000   0.04000    0.30888
富邦深証100基金                                                    10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
富邦富時歐洲ETF基金                                                21.00000   20.98000   0.02000    0.09533
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42750    0.42770  -0.00020   -0.04676
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.52030   12.52130  -0.00100   -0.00799
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.34910    9.34990  -0.00080   -0.00856
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30360    0.30370  -0.00010   -0.03293
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.55750    8.55810  -0.00060   -0.00701
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.14490   10.17890  -0.03400   -0.33402
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.82080   10.86580  -0.04500   -0.41414
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.47070    9.50250  -0.03180   -0.33465
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.09690   10.13890  -0.04200   -0.41425
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.74000   18.69000   0.05000    0.26752
富邦精準基金                                                       43.02000   42.96000   0.06000    0.13966
富邦精銳中小基金                                                   10.98000   10.92000   0.06000    0.54945
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.23000   17.22000   0.01000    0.05807
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.48000   21.39000   0.09000    0.42076
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.20000    7.22000  -0.02000   -0.27701
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.69000   15.59000   0.10000    0.64144
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.90000   19.88000   0.02000    0.10060
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.66630   10.64500   0.02130    0.20009
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.47440   10.46550   0.00890    0.08504
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.72000   10.72200  -0.00200   -0.01865
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.14880   10.12850   0.02030    0.20042
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.91990    9.91150   0.00840    0.08475
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.13740   10.13940  -0.00200   -0.01973
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   30.94000   30.81000   0.13000    0.42194
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.09860   10.10050  -0.00190   -0.01881
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.08990   10.09430  -0.00440   -0.04359
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.91960    9.92400  -0.00440   -0.04434
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.38250   10.38430  -0.00180   -0.01733
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.38790   10.39230  -0.00440   -0.04234
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.21530   10.22000  -0.00470   -0.04599
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.58930    8.59510  -0.00580   -0.06748
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.29470    9.30250  -0.00780   -0.08385
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.85190    8.85970  -0.00780   -0.08804
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.32060   10.32770  -0.00710   -0.06875
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.40450   10.41320  -0.00870   -0.08355
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.93350    9.94220  -0.00870   -0.08751
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.07690   10.08580  -0.00890   -0.08824
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.67290    8.68280  -0.00990   -0.11402
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.96420    9.97710  -0.01290   -0.12930
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.24030    9.25260  -0.01230   -0.13294
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.45100   11.46390  -0.01290   -0.11253
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.28390   11.29850  -0.01460   -0.12922
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.58130   10.59540  -0.01410   -0.13308
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.43660    9.44920  -0.01260   -0.13334
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.55000   15.58000  -0.03000   -0.19255
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.92230    8.94000  -0.01770   -0.19799
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.83370    9.85430  -0.02060   -0.20905
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.32930    9.34910  -0.01980   -0.21179
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.73160   10.75240  -0.02080   -0.19345
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.78290   10.80540  -0.02250   -0.20823
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.28960   10.31150  -0.02190   -0.21238
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.47200    9.49200  -0.02000   -0.21070
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.62000    8.64000  -0.02000   -0.23148
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.66000    7.62000   0.04000    0.52493
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.93000    9.87000   0.06000    0.60790
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.79000    8.74000   0.05000    0.57208
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.68000    8.64000   0.04000    0.46296
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.19600   10.16700   0.02900    0.28524
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.55360    9.52980   0.02380    0.24974
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.09200    9.07220   0.01980    0.21825
富蘭克林華美中華基金                                               11.24000   11.32000  -0.08000   -0.70671
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.42000   21.41000   0.01000    0.04671
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 21.63000   21.53000   0.10000    0.46447
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.07180    8.08350  -0.01170   -0.14474
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.17470    9.18280  -0.00810   -0.08821
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.15040   10.15930  -0.00890   -0.08760
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.67560    9.68970  -0.01410   -0.14552
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.60960   11.60270   0.00690    0.05947
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.74060    8.73550   0.00510    0.05838
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.91710    8.91180   0.00530    0.05947
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                      10.01780   10.01190   0.00590    0.05893
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.17550   14.17020   0.00530    0.03740
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.27580   10.27190   0.00390    0.03797
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.30450   10.30070   0.00380    0.03689
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.61820   10.61480   0.00340    0.03203
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.68620    7.68380   0.00240    0.03123
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.04320    9.04030   0.00290    0.03208
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                        10.04350   10.04030   0.00320    0.03187
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.24010   11.24340  -0.00330   -0.02935
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.59950    7.60180  -0.00230   -0.03026
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.95840    8.96110  -0.00270   -0.03013
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.11550   10.11850  -0.00300   -0.02965
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.89900   10.89840   0.00060    0.00551
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.71770    7.71720   0.00050    0.00648
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.23030    8.23810  -0.00780   -0.09468
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.31360    9.31740  -0.00380   -0.04078
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.37010   10.37430  -0.00420   -0.04048
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.06380   13.07600  -0.01220   -0.09330
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.18000    8.18000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.49000    8.50000  -0.01000   -0.11765
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.79000    8.80000  -0.01000   -0.11364
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.12000    8.14000  -0.02000   -0.24570
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.80000   11.83000  -0.03000   -0.25359
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.81000    8.83000  -0.02000   -0.22650
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.46000   10.48000  -0.02000   -0.19084
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.37000    8.39000  -0.02000   -0.23838
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.47000    9.49000  -0.02000   -0.21075
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.55000   10.58000  -0.03000   -0.28355
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.21000    9.24000  -0.03000   -0.32468
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.37070   13.40900  -0.03830   -0.28563
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.31000   10.34000  -0.03000   -0.29014
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.84000    9.87000  -0.03000   -0.30395
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                      10.02000   10.07000  -0.05000   -0.49652
富蘭克林華美第一富基金                                             37.46000   37.32000   0.14000    0.37513
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34870   10.34820   0.00050    0.00483
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.85000    8.83000   0.02000    0.22650
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.15000    9.14000   0.01000    0.10941
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.64000   14.72000  -0.08000   -0.54348
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.64000   13.73000  -0.09000   -0.65550
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.99000   16.10000  -0.11000   -0.68323
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.04880   10.01450   0.03430    0.34250
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.04880   10.01450   0.03430    0.34250
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.96700    9.93660   0.03040    0.30594
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.96700    9.93660   0.03040    0.30594
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.00540    9.97580   0.02960    0.29672
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       10.00540    9.97580   0.02960    0.29672
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      10.00540    9.97580   0.02960    0.29672
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.10940   10.08760   0.02180    0.21611
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.10940   10.08760   0.02180    0.21611
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.10940   10.08760   0.02180    0.21611
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.85550    6.82360   0.03190    0.46750
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.80810   10.85390  -0.04580   -0.42197
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.58940    9.58260   0.00680    0.07096
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.55070   11.54250   0.00820    0.07104
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.81480    6.81660  -0.00180   -0.02641
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.00100    8.99840   0.00260    0.02889
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.59330   10.59020   0.00310    0.02927
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.97770   10.98050  -0.00280   -0.02550
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    67.53000   67.37000   0.16000    0.23749
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    67.95000   68.10000  -0.15000   -0.22026
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.04170   61.96980   0.07190    0.11602
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.93000   20.90000   0.03000    0.14354
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              65.75580   65.88600  -0.13020   -0.19761
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 65.25670   65.24530   0.01140    0.01747
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.85940   11.85740   0.00200    0.01687
復華人生目標基金                                                   38.13110   38.19170  -0.06060   -0.15867
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
復華大中華中小策略基金                                              8.79000    8.82000  -0.03000   -0.34014
復華中小精選基金                                                   65.07000   64.89000   0.18000    0.27739
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.35730   52.43200  -0.07470   -0.14247
復華中國特選信用債券ETF基金                                        61.99610   61.98960   0.00650    0.01049
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.93000    9.98000  -0.05000   -0.50100
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.96000    9.01000  -0.05000   -0.55494
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.75000   11.78000  -0.03000   -0.25467
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.57000   10.60000  -0.03000   -0.28302
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.23000   10.27000  -0.04000   -0.38948
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.51000   11.48000   0.03000    0.26132
復華全方位基金                                                     28.45000   28.33000   0.12000    0.42358
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.78000   12.88000  -0.10000   -0.77640
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.25000   20.42000  -0.17000   -0.83252
復華全球平衡基金-美元                                               9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.71000   19.76000  -0.05000   -0.25304
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.14000   14.26000  -0.12000   -0.84151
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.71000   13.85000  -0.14000   -1.01083
復華全球原物料基金                                                  8.44000    8.44000   0.00000    0.00000
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.91000   12.99000  -0.08000   -0.61586
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.10900   12.11770  -0.00870   -0.07180
復華全球債券基金                                                   14.77530   14.82590  -0.05060   -0.34129
復華全球債券組合基金                                               15.30000   15.30000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.15000   15.22000  -0.07000   -0.45992
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.49000   10.54000  -0.05000   -0.47438
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.94000   10.97000  -0.03000   -0.27347
復華有利貨幣市場基金                                               13.49010   13.48950   0.00060    0.00445
復華亞太平衡基金                                                   11.48000   11.53000  -0.05000   -0.43365
復華亞太成長基金                                                   12.00000   12.13000  -0.13000   -1.07172
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.96000    9.03000  -0.07000   -0.77519
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.58000    9.66000  -0.08000   -0.82816
復華東協世紀基金                                                   12.57000   12.55000   0.02000    0.15936
復華南非幣長期收益基金A                                            13.94000   14.07000  -0.13000   -0.92395
復華南非幣長期收益基金B                                             8.00000    8.08000  -0.08000   -0.99010
復華南非幣短期收益基金A                                            14.55000   14.57000  -0.02000   -0.13727
復華南非幣短期收益基金B                                             9.02000    9.03000  -0.01000   -0.11074
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      67.19770   67.78390  -0.58620   -0.86481
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.78000   21.76000   0.02000    0.09191
復華美國新星基金-美元                                              12.73000   12.83000  -0.10000   -0.77942
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.01000   13.12000  -0.11000   -0.83841
復華恒生基金                                                       21.91000   21.88000   0.03000    0.13711
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.14000    8.14000   0.00000    0.00000
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.12000   32.12000   0.00000    0.00000
復華神盾基金                                                       25.42850   25.40510   0.02340    0.09211
復華高成長基金                                                     67.75000   67.73000   0.02000    0.02953
復華高益策略組合基金                                               13.57000   13.57000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.45330   14.45270   0.00060    0.00415
復華富時不動產證券化基金                                           18.31000   18.32000  -0.01000   -0.05459
復華富時台灣高股息低波動基金                                       50.07000   49.85000   0.22000    0.44132
復華復華基金                                                       21.16000   21.15000   0.01000    0.04728
復華華人世紀基金                                                   16.57000   16.66000  -0.09000   -0.54022
復華傳家二號基金                                                   30.21740   30.02890   0.18850    0.62773
復華傳家基金                                                       22.09740   22.00000   0.09740    0.44273
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.87000   15.90000  -0.03000   -0.18868
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.76000   11.76000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.45000   14.46000  -0.01000   -0.06916
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.90000   10.91000  -0.01000   -0.09166
復華新興人民幣債券基金A                                            12.23000   12.23000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.61000   21.69000  -0.08000   -0.36883
復華新興市場企業債券ETF基金                                        67.67000   67.78000  -0.11000   -0.16229
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.48000    5.48000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.32000   12.33000  -0.01000   -0.08110
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.05000   12.05000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           11.32000   11.33000  -0.01000   -0.08826
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.27000    9.28000  -0.01000   -0.10776
復華滬深300 A股基金                                                23.86000   23.79000   0.07000    0.29424
復華數位經濟基金                                                   45.68000   45.50000   0.18000    0.39560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.98680    9.99060  -0.00380   -0.03804
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.75960    9.76540  -0.00580   -0.05939
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.52640   10.53040  -0.00400   -0.03799
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.15140   10.15740  -0.00600   -0.05907
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.00430    0.00000  10.00430    0.00000
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.00430    0.00000  10.00430    0.00000
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.17210   10.17900  -0.00690   -0.06779
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.81470   10.83070  -0.01600   -0.14773
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.96540    9.96580  -0.00040   -0.00401
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.61480   10.62370  -0.00890   -0.08377
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.31950   10.31990  -0.00040   -0.00388
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.98040   10.98960  -0.00920   -0.08372
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.67960   10.68110  -0.00150   -0.01404
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.64080   10.64510  -0.00430   -0.04039
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.76100   10.77400  -0.01300   -0.12066
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.58230   10.57980   0.00250    0.02363
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.79250   11.82070  -0.02820   -0.23856
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.54450   10.54770  -0.00320   -0.03034
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.76310   10.76040   0.00270    0.02509
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.12000   12.14880  -0.02880   -0.23706
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.68600   10.68920  -0.00320   -0.02994
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.84580   10.85770  -0.01190   -0.10960
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.11060   10.10640   0.00420    0.04156
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.12090   10.12390  -0.00300   -0.02963
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.04500   10.05610  -0.01110   -0.11038
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.44640   10.44110   0.00530    0.05076
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.68130   10.69800  -0.01670   -0.15610
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.46630   10.46450   0.00180    0.01720
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.44490   10.43960   0.00530    0.05077
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.68060   10.69720  -0.01660   -0.15518
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.46310   10.46130   0.00180    0.01721
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.30620   10.28660   0.01960    0.19054
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.29690   10.28760   0.00930    0.09040
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.30430   10.28470   0.01960    0.19057
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.29770   10.28840   0.00930    0.09039
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.82480   10.82280   0.00200    0.01848
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.83830   10.84670  -0.00840   -0.07744
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.94770   10.96500  -0.01730   -0.15777
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.16080   10.15850   0.00230    0.02264
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.16720   10.17190  -0.00470   -0.04621
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.09120   10.10390  -0.01270   -0.12569
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.19120    9.18650   0.00470    0.05116
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.27270    8.28250  -0.00980   -0.11832
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.32770    8.34420  -0.01650   -0.19774
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.93460   11.92850   0.00610    0.05114
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.77460   10.78730  -0.01270   -0.11773
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.97160   10.99340  -0.02180   -0.19830
景順主流基金                                                       17.06000   17.02000   0.04000    0.23502
景順台灣科技基金                                                   29.45000   29.39000   0.06000    0.20415
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.67000    9.71000  -0.04000   -0.41195
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.08000    9.13000  -0.05000   -0.54765
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.59000   11.65000  -0.06000   -0.51502
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.90000   10.96000  -0.06000   -0.54745
景順全球科技基金                                                   23.80000   23.90000  -0.10000   -0.41841
景順全球康健基金                                                   19.97000   19.98000  -0.01000   -0.05005
景順貨幣市場基金                                                   15.98850   15.98800   0.00050    0.00313
景順潛力基金                                                       31.40000   31.42000  -0.02000   -0.06365
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.77000   14.80000  -0.03000   -0.20270
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.94000   13.98000  -0.04000   -0.28612
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.27000   11.27000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.62000   11.61000   0.01000    0.08613
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.79000   11.79000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.71000    9.81000  -0.10000   -1.01937
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.98000   10.09000  -0.11000   -1.09019
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.19000   10.30000  -0.11000   -1.06796
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.52000   10.64000  -0.12000   -1.12782
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.64180    8.63570   0.00610    0.07064
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.98230    7.98340  -0.00110   -0.01378
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.45390   11.44610   0.00780    0.06815
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.55630   10.55770  -0.00140   -0.01326
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.34000    8.33000   0.01000    0.12005
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.96000    7.97000  -0.01000   -0.12547
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.81000   11.82000  -0.01000   -0.08460
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.62400    9.62570  -0.00170   -0.01766
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.91780    9.92760  -0.00980   -0.09871
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.14880   10.15070  -0.00190   -0.01872
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.46270   10.47310  -0.01040   -0.09930
華南永昌永昌基金                                                   19.09000   18.96000   0.13000    0.68565
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.95320   14.96490  -0.01170   -0.07818
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
華南永昌全球精品基金                                               17.12000   17.17000  -0.05000   -0.29121
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.33000   13.34000  -0.01000   -0.07496
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.36000   13.38000  -0.02000   -0.14948
華南永昌物聯網精選基金                                             11.57000   11.52000   0.05000    0.43403
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.27450   16.27380   0.00070    0.00430
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.44390   24.32340   0.12050    0.49541
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98550   11.98500   0.00050    0.00417
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.71610   10.70800   0.00810    0.07564
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.78670   10.79180  -0.00510   -0.04726
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.03830   10.03070   0.00760    0.07577
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           10.02800   10.03270  -0.00470   -0.04685
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.56590   10.55670   0.00920    0.08715
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.55520   10.55900  -0.00380   -0.03599
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                         10.01400   10.00540   0.00860    0.08595
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.95020    9.95390  -0.00370   -0.03717
華頓中小型基金                                                     19.73000   19.49000   0.24000    1.23140
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.82190   11.83690  -0.01500   -0.12672
華頓台灣基金                                                       22.07000   22.01000   0.06000    0.27260
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56570   11.56520   0.00050    0.00432
華頓全球時尚精品基金                                               18.13000   18.32000  -0.19000   -1.03712
華頓全球高收益債券基金A                                            14.04250   14.05020  -0.00770   -0.05480
華頓全球高收益債券基金B                                             8.23300    8.23750  -0.00450   -0.05463
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.21000    5.21000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.75310    2.74250   0.01060    0.38651
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.49170   12.46740   0.02430    0.19491
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40100    0.39990   0.00110    0.27507
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.00410   11.98550   0.01860    0.15519
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.00410   11.98550   0.01860    0.15519
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.64450   10.62280   0.02170    0.20428
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.82800   10.83210  -0.00410   -0.03785
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.82800   10.83210  -0.00410   -0.03785
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.54590    9.54940  -0.00350   -0.03665
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.94040   10.93570   0.00470    0.04298
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.94040   10.93570   0.00470    0.04298
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.65590    9.64970   0.00620    0.06425
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.58000   10.48000   0.10000    0.95420
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.24000    9.17000   0.07000    0.76336
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.82000    9.73000   0.09000    0.92497
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.64140    2.63850   0.00290    0.10991
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.06860    2.06390   0.00470    0.22772
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.24770   12.24880  -0.00110   -0.00898
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.53620    9.53700  -0.00080   -0.00839
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38410    0.38410   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30240    0.30220   0.00020    0.06618
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.50000    3.49000   0.01000    0.28653
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.87000   15.85000   0.02000    0.12618
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.27000   24.22000   0.05000    0.20644
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.89000   12.93000  -0.04000   -0.30936
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.51000    8.47000   0.04000    0.47226
匯豐安富基金                                                       25.62000   25.59000   0.03000    0.11723
匯豐成功基金                                                       45.16000   44.97000   0.19000    0.42250
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.14000   11.18000  -0.04000   -0.35778
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.41000    2.42000  -0.01000   -0.41322
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.94000   10.98000  -0.04000   -0.36430
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.30000   10.34000  -0.04000   -0.38685
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.94000   10.98000  -0.04000   -0.36430
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.56000   11.60000  -0.04000   -0.34483
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.87000   10.91000  -0.04000   -0.36664
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.56000   11.60000  -0.04000   -0.34483
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.64000   10.67000  -0.03000   -0.28116
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.67970    2.67550   0.00420    0.15698
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.35560    2.35180   0.00380    0.16158
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.94360   11.94270   0.00090    0.00754
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.03780    8.03670   0.00110    0.01369
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39110    0.39090   0.00020    0.05116
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33680    0.33660   0.00020    0.05942
匯豐金磚動力基金                                                   15.34000   15.44000  -0.10000   -0.64767
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.00940   15.00910   0.00030    0.00200
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.43000    5.42000   0.01000    0.18450
匯豐新鑽動力基金                                                   10.78000   10.82000  -0.04000   -0.36969
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.60270    5.61810  -0.01540   -0.27411
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.42960    9.44520  -0.01560   -0.16516
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.39000   52.30000   0.09000    0.17208
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.39000   52.30000   0.09000    0.17208
匯豐龍騰電子基金                                                   36.03000   36.03000   0.00000    0.00000
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.77180   12.78100  -0.00920   -0.07198
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.92000   17.90000   0.02000    0.11173
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
新光中國成長基金(美元)                                              9.28000    9.32000  -0.04000   -0.42918
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.26340   11.21150   0.05190    0.46292
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.28830   10.30410  -0.01580   -0.15334
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.72070   10.67960   0.04110    0.38485
新光台灣富貴基金                                                   23.22000   23.14000   0.08000    0.34572
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.72000   21.64000   0.08000    0.36969
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.47560   40.43190   0.04370    0.10808
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    43.62650   43.51590   0.11060    0.25416
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.68000    8.65000   0.03000    0.34682
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.99000   11.09000  -0.10000   -0.90171
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.82000   10.86000  -0.04000   -0.36832
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.83810   10.85800  -0.01990   -0.18328
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.70000   10.66160   0.03840    0.36017
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.24080   10.26080  -0.02000   -0.19492
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.09750   10.06120   0.03630    0.36079
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.26000    9.03000   0.23000    2.54707
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.72000   10.53000   0.19000    1.80437
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.24000    9.34000  -0.10000   -1.07066
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50240   15.50180   0.00060    0.00387
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.35000    9.32000   0.03000    0.32189
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.54000    8.55000  -0.01000   -0.11696
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.00000    8.96000   0.04000    0.44643
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.68000    8.66000   0.02000    0.23095
新光亞洲精選基金-美金                                              21.72000   21.75000  -0.03000   -0.13793
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.23000   22.14000   0.09000    0.40650
新光店頭基金                                                       22.11000   22.06000   0.05000    0.22665
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.37000   11.40000  -0.03000   -0.26316
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.87000   10.84000   0.03000    0.27675
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.36000   10.39000  -0.03000   -0.28874
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
新光特選內需收益ETF基金                                            21.58000   21.43000   0.15000    0.69995
新光創新科技基金                                                   12.91000   12.89000   0.02000    0.15516
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.36660   10.33650   0.03010    0.29120
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.64340   10.62780   0.01560    0.14678
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.14100   10.14080   0.00020    0.00197
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.50450    9.48470   0.01980    0.20876
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.73230    9.71790   0.01440    0.14818
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.26140    9.25660   0.00480    0.05185
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.90530   40.69740   0.20790    0.51084
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.48190   43.72070  -0.23880   -0.54619
新光澳幣八年期保本基金                                             11.06000   11.06000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
新光澳幣保本基金                                                   12.44000   12.42000   0.02000    0.16103
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.73350   10.74070  -0.00720   -0.06703
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.57060    9.57730  -0.00670   -0.06996
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.56160    9.57580  -0.01420   -0.14829
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.53180   10.54740  -0.01560   -0.14790
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.56530   10.57670  -0.01140   -0.10778
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.57710    9.58750  -0.01040   -0.10847
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.54510    9.55390  -0.00880   -0.09211
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.51790   10.52740  -0.00950   -0.09024
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.33000    7.37000  -0.04000   -0.54274
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.34000   10.41000  -0.07000   -0.67243
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.72960   10.71960   0.01000    0.09329
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.63940    9.63010   0.00930    0.09657
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.58100   10.57570   0.00530    0.05011
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.62790    9.62320   0.00470    0.04884
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.70360    9.69620   0.00740    0.07632
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.67100   10.66430   0.00670    0.06283
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.95710   14.95710   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.72760    8.72770  -0.00010   -0.00115
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.12260   41.17250  -0.04990   -0.12120
群益10年期以上金融債ETF基金                                        42.08950   42.30040  -0.21090   -0.49858
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     42.51060   42.77920  -0.26860   -0.62788
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 42.63680   42.92400  -0.28720   -0.66909
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               43.78360   44.17580  -0.39220   -0.88782
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  42.49930   42.74790  -0.24860   -0.58155
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 45.89600   46.21150  -0.31550   -0.68273
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                47.54470   47.94100  -0.39630   -0.82664
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  45.87100   46.03610  -0.16510   -0.35863
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.72870   10.76540  -0.03670   -0.34091
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  43.50470   44.11130  -0.60660   -1.37516
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.58000   40.66770  -0.08770   -0.21565
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.45980   11.45910   0.00070    0.00611
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.27700   10.32360  -0.04660   -0.45139
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.76590   12.76630  -0.00040   -0.00313
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.54370    9.58100  -0.03730   -0.38931
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.39000   10.49000  -0.10000   -0.95329
群益大印度基金-人民幣                                              13.64450   13.71350  -0.06900   -0.50315
群益大印度基金-美元                                                12.83490   12.94970  -0.11480   -0.88651
群益大印度基金-新臺幣                                              12.29000   12.41000  -0.12000   -0.96696
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.21500   12.15410   0.06090    0.50107
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.78250   11.76900   0.01350    0.11471
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.18000   11.17000   0.01000    0.08953
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.92370   10.86930   0.05440    0.50049
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.61300    9.60190   0.01110    0.11560
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.14000    9.14000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.80370    9.75490   0.04880    0.50026
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.66280    8.65280   0.01000    0.11557
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.12110    9.07570   0.04540    0.50024
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.33040    8.32080   0.00960    0.11537
群益中小型股基金                                                   44.39000   44.66000  -0.27000   -0.60457
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.24090   10.20780   0.03310    0.32426
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.51000    9.51570  -0.00570   -0.05990
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.00890    9.02160  -0.01270   -0.14077
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.72560    8.69730   0.02830    0.32539
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.10190    8.10680  -0.00490   -0.06044
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.67580    7.68660  -0.01080   -0.14050
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.58330   10.56740   0.01590    0.15046
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.64150   11.62410   0.01740    0.14969
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.24270   11.23260   0.01010    0.08992
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.41230   10.41040   0.00190    0.01825
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.19570    8.17990   0.01580    0.19316
群益中國新機會基金N-美元                                            7.52770    7.54210  -0.01440   -0.19093
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.12000    8.15000  -0.03000   -0.36810
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.26820    7.25440   0.01380    0.19023
群益中國新機會基金-美元                                             8.04840    8.06410  -0.01570   -0.19469
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.75000    7.78000  -0.03000   -0.38560
群益平衡王基金                                                     19.35150   19.41680  -0.06530   -0.33631
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.06000    9.12000  -0.06000   -0.65789
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.46000    6.51000  -0.05000   -0.76805
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.06150   12.12490  -0.06340   -0.52289
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.51490   11.62070  -0.10580   -0.91044
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.03000   11.14000  -0.11000   -0.98743
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.37450   10.42950  -0.05500   -0.52735
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.90390    9.99480  -0.09090   -0.90947
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.48000    9.58000  -0.10000   -1.04384
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.35260   10.35850  -0.00590   -0.05696
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.13650   10.14630  -0.00980   -0.09659
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.20910    9.21430  -0.00520   -0.05643
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.19490    9.20370  -0.00880   -0.09561
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.41270   10.41860  -0.00590   -0.05663
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.45480   10.46470  -0.00990   -0.09460
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.37160    9.37680  -0.00520   -0.05546
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.83830    9.84760  -0.00930   -0.09444
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.15750   11.17730  -0.01980   -0.17714
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.72900    7.74280  -0.01380   -0.17823
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.70790   10.69950   0.00840    0.07851
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.52910   10.52840   0.00070    0.00665
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.64990   10.65780  -0.00790   -0.07412
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.98210    9.97430   0.00780    0.07820
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.91480    9.91420   0.00060    0.00605
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.02860   10.03600  -0.00740   -0.07373
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.70800   10.69970   0.00830    0.07757
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.52910   10.52840   0.00070    0.00665
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.64980   10.65770  -0.00790   -0.07412
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.98210    9.97430   0.00780    0.07820
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.91470    9.91410   0.00060    0.00605
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.02860   10.03600  -0.00740   -0.07373
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.85480    9.87200  -0.01720   -0.17423
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.57000   11.60000  -0.03000   -0.25862
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.12440   16.15360  -0.02920   -0.18076
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.06000   16.10000  -0.04000   -0.24845
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.27000   12.24000   0.03000    0.24510
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.07410   11.14660  -0.07250   -0.65042
群益印度中小基金N-美元                                              9.29850    9.39550  -0.09700   -1.03241
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.87000    8.97000  -0.10000   -1.11483
群益印度中小基金-人民幣                                            14.99180   15.08980  -0.09800   -0.64945
群益印度中小基金-美元                                              13.29940   13.43800  -0.13860   -1.03140
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.53000   15.71000  -0.18000   -1.14577
群益多利策略組合基金                                               11.87000   11.87000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               14.08000   14.10000  -0.02000   -0.14184
群益多重資產組合基金                                               15.59000   15.63000  -0.04000   -0.25592
群益安家基金                                                       24.21820   24.25010  -0.03190   -0.13155
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15230   16.15160   0.00070    0.00433
群益那斯達克生技基金                                               22.48000   22.37000   0.11000    0.49173
群益亞太中小基金                                                   10.86000   10.88000  -0.02000   -0.18382
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.65000   16.71000  -0.06000   -0.35907
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.51440   10.53300  -0.01860   -0.17659
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.80210    7.81590  -0.01380   -0.17656
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.21520   10.23320  -0.01800   -0.17590
群益店頭市場基金                                                   91.25000   90.88000   0.37000    0.40713
群益東方盛世基金                                                    8.81000    8.88000  -0.07000   -0.78829
群益東協成長基金-人民幣                                            13.52800   13.45340   0.07460    0.55451
群益東協成長基金-美元                                              11.87700   11.85710   0.01990    0.16783
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.86000   11.85000   0.01000    0.08439
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.74320   11.74200   0.00120    0.01022
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.07440   11.09070  -0.01630   -0.14697
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.52030   10.54270  -0.02240   -0.21247
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.69540    9.69470   0.00070    0.00722
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.14660    9.16020  -0.01360   -0.14847
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.68690    8.70540  -0.01850   -0.21251
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.87840   10.90150  -0.02310   -0.21190
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.48790    9.48720   0.00070    0.00738
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.30910    9.32290  -0.01380   -0.14802
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.70450    9.72520  -0.02070   -0.21285
群益長安基金                                                       28.49000   28.31000   0.18000    0.63582
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.41380   10.42100  -0.00720   -0.06909
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.75370   15.76440  -0.01070   -0.06787
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.36000   15.38000  -0.02000   -0.13004
群益真善美基金                                                     15.39470   15.45270  -0.05800   -0.37534
群益馬拉松基金                                                    115.69000  115.61000   0.08000    0.06920
群益深証中小板基金                                                 11.77000   11.80000  -0.03000   -0.25424
群益創新科技基金                                                   31.48000   31.42000   0.06000    0.19096
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.39010    9.36840   0.02170    0.23163
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.64450    8.65760  -0.01310   -0.15131
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.09000    9.11000  -0.02000   -0.21954
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.22590   10.20220   0.02370    0.23230
群益華夏盛世基金-美元                                               9.53160    9.54610  -0.01450   -0.15189
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.87000   15.91000  -0.04000   -0.25141
群益奧斯卡基金                                                     28.21000   28.03000   0.18000    0.64217
群益新興金鑽基金-美元                                              11.67740   11.71210  -0.03470   -0.29627
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.01000    9.04000  -0.03000   -0.33186
群益葛萊美基金                                                     22.61000   22.57000   0.04000    0.17723
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.33000   22.62000  -0.29000   -1.28205
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.86000    7.88000  -0.02000   -0.25381
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.80000   13.70000   0.10000    0.72993
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.13620   11.11550   0.02070    0.18623
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.98150   11.00330  -0.02180   -0.19812
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.10360   11.13480  -0.03120   -0.28020
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.87840   10.85830   0.02010    0.18511
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.72790   10.74890  -0.02100   -0.19537
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.84660   10.87700  -0.03040   -0.27949
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.13610   11.11540   0.02070    0.18623
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.98190   11.00330  -0.02140   -0.19449
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.87850   10.85830   0.02020    0.18603
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.72740   10.74880  -0.02140   -0.19909
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.98690   12.98340   0.00350    0.02696
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.80410   11.82680  -0.02270   -0.19194
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.86000   10.88000  -0.02000   -0.18382
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.72080   11.74330  -0.02250   -0.19160
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.78350    8.78040   0.00310    0.03531
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.06300    9.08050  -0.01750   -0.19272
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.34000    8.36000  -0.02000   -0.23923
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.58570    8.60210  -0.01640   -0.19065
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.27520   10.29440  -0.01920   -0.18651
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.02690   10.04620  -0.01930   -0.19211
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路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.01000    8.97000   0.04000    0.44593
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                              10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.01000   11.00000   0.01000    0.09091
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                       29.23000   29.19000   0.04000    0.13703
德信中國精選成長基金                                               11.90000   11.88000   0.02000    0.16835
德信台灣主流中小基金                                               18.97000   18.93000   0.04000    0.21130
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98010   11.97960   0.00050    0.00417
德信數位時代基金                                                   31.61000   31.61000   0.00000    0.00000
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.80580   10.80950  -0.00370   -0.03423
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.71200   10.71810  -0.00610   -0.05691
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71030   11.70980   0.00050    0.00427
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.41000   15.33000   0.08000    0.52185
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.24000   18.16000   0.08000    0.44053
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.70390   10.69720   0.00670    0.06263
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.10540   16.09560   0.00980    0.06089
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.35910    8.36440  -0.00530   -0.06336
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.29540   11.29330   0.00210    0.01860
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.20950   12.20740   0.00210    0.01720
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.10720   14.11610  -0.00890   -0.06305
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摩根大歐洲基金                                                     17.38000   17.40000  -0.02000   -0.11494
摩根中小基金                                                       21.70000   21.73000  -0.03000   -0.13806
摩根中國A股基金                                                    15.10000   15.13000  -0.03000   -0.19828
摩根中國A股基金(美元)                                              11.74000   11.75000  -0.01000   -0.08511
摩根中國亮點基金                                                   13.04000   13.09000  -0.05000   -0.38197
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.74170   11.79210  -0.05040   -0.42740
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.96720   13.00070  -0.03350   -0.25768
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.94700    9.98350  -0.03650   -0.36560
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.63550   13.69390  -0.05840   -0.42647
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.67180   15.71230  -0.04050   -0.25776
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.31000   19.28000   0.03000    0.15560
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.31000   19.28000   0.03000    0.15560
摩根台灣增長基金                                                   49.40000   49.21000   0.19000    0.38610
摩根平衡基金                                                       27.87000   27.81000   0.06000    0.21575
摩根全球α基金                                                     18.75000   18.80000  -0.05000   -0.26596
摩根全球平衡基金                                                   16.31210   16.34650  -0.03440   -0.21044
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.57200    9.58310  -0.01110   -0.11583
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.68660   10.69320  -0.00660   -0.06172
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.10640   10.11670  -0.01030   -0.10181
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.71570   11.72940  -0.01370   -0.11680
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.44400   10.45460  -0.01060   -0.10139
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.89270   10.89690  -0.00420   -0.03854
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.36000   14.36550  -0.00550   -0.03829
摩根亞洲基金                                                       59.46000   59.69000  -0.23000   -0.38532
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.54800    8.53320   0.01480    0.17344
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.07240   10.04860   0.02380    0.23685
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.91790    8.90060   0.01730    0.19437
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.95460   12.93220   0.02240    0.17321
摩根東方內需機會基金                                               18.81000   18.89000  -0.08000   -0.42350
摩根東方科技基金                                                   31.59000   31.86000  -0.27000   -0.84746
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                    10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.16000   12.18000  -0.02000   -0.16420
摩根金龍收成基金                                                   21.94000   22.02000  -0.08000   -0.36331
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12740   15.12690   0.00050    0.00331
摩根絕對日本基金                                                   14.04000   14.32000  -0.28000   -1.95531
摩根新金磚五國基金                                                 12.97000   13.04000  -0.07000   -0.53681
摩根新絲路基金                                                      9.56000    9.61000  -0.05000   -0.52029
摩根新興35基金                                                     13.77000   13.82000  -0.05000   -0.36179
摩根新興日本基金                                                   23.10000   23.42000  -0.32000   -1.36635
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.40010    7.34480   0.05530    0.75291
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.76110    9.68180   0.07930    0.81906
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.60270    9.52970   0.07300    0.76603
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.32390   11.23920   0.08470    0.75361
摩根新興科技基金                                                   51.52000   51.53000  -0.01000   -0.01941
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.91840    8.92380  -0.00540   -0.06051
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.60780    9.60320   0.00460    0.04790
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.06680    9.06590   0.00090    0.00993
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.58920   10.59560  -0.00640   -0.06040
摩根龍揚基金                                                       32.76000   32.89000  -0.13000   -0.39526
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.27000   11.25000   0.02000    0.17778
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                11.00000   10.98000   0.02000    0.18215
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.26000   12.25000   0.01000    0.08163
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.33300    9.32280   0.01020    0.10941
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.51110   11.49840   0.01270    0.11045
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.84000   20.97000  -0.13000   -0.61993
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61150   12.61110   0.00040    0.00317
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.58590   10.58270   0.00320    0.03024
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.63320   10.64000  -0.00680   -0.06391
聯邦中國龍基金                                                     24.92000   24.80000   0.12000    0.48387
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.64730   12.63690   0.01040    0.08230
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.80200   11.79600   0.00600    0.05086
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.72450   10.72450   0.00000    0.00000
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.45620   10.44730   0.00890    0.08519
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.81160    9.80660   0.00500    0.05099
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.90900    8.90900   0.00000    0.00000
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.08030   10.11440  -0.03410   -0.33714
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.24210   10.28490  -0.04280   -0.41614
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.03620   10.08390  -0.04770   -0.47303
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.29350   10.35070  -0.05720   -0.55262
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.55020    9.59560  -0.04540   -0.47313
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.79120    9.84560  -0.05440   -0.55253
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.60070   11.62250  -0.02180   -0.18757
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.36430   11.38530  -0.02100   -0.18445
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.59980   10.62700  -0.02720   -0.25595
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.73070   10.75050  -0.01980   -0.18418
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.49910   10.51850  -0.01940   -0.18444
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.79330    9.81850  -0.02520   -0.25666
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.55910   22.47680   0.08230    0.36616
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.47320    9.50350  -0.03030   -0.31883
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.88090    9.92050  -0.03960   -0.39917
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.42880    9.45890  -0.03010   -0.31822
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.82410    9.86340  -0.03930   -0.39844
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21710   13.21650   0.00060    0.00454
聯邦精選科技基金                                                   12.47000   12.41000   0.06000    0.48348
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.83640   16.83730  -0.00090   -0.00535
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.68470   12.74540  -0.06070   -0.47625
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.32400   12.38040  -0.05640   -0.45556
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.73040   11.78430  -0.05390   -0.45739
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.35410   12.35660  -0.00250   -0.02023
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.53780   11.54570  -0.00790   -0.06842
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.57340   10.57560  -0.00220   -0.02080
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.69830    8.70420  -0.00590   -0.06778
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聯博大利基金                                                       34.85000   34.73000   0.12000    0.34552
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.32000   18.32000   0.00000    0.00000
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.45000   18.48000  -0.03000   -0.16234
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.32000   12.35000  -0.03000   -0.24291
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.30000   16.32000  -0.02000   -0.12255
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.13000   12.13000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.95000   12.96000  -0.01000   -0.07716
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.08000   12.09000  -0.01000   -0.08271
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.69000    7.70000  -0.01000   -0.12987
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.64000   11.66000  -0.02000   -0.17153
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.43000   15.43000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.64000   11.66000  -0.02000   -0.17153
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.37000   14.40000  -0.03000   -0.20833
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.47000   14.50000  -0.03000   -0.20690
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.47000   14.51000  -0.04000   -0.27567
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.16000   15.19000  -0.03000   -0.19750
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.94000   20.96000  -0.02000   -0.09542
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.98000   19.00000  -0.02000   -0.10526
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.10000   13.12000  -0.02000   -0.15244
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.96000   14.98000  -0.02000   -0.13351
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.92000   15.94000  -0.02000   -0.12547
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.87000   14.89000  -0.02000   -0.13432
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.90000   14.92000  -0.02000   -0.13405
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.87000   12.89000  -0.02000   -0.15516
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.98000   13.00000  -0.02000   -0.15385
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.84000    8.86000  -0.02000   -0.22573
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.50000   13.52000  -0.02000   -0.14793
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.45000   19.44000   0.01000    0.05144
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.19000   18.18000   0.01000    0.05501
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.20000   11.20000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.23000   13.23000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.21000   14.20000   0.01000    0.07042
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.17000   13.17000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.94000    7.94000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.01000   13.00000   0.01000    0.07692
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.50000   10.52000  -0.02000   -0.19011
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.27000   14.27000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.34000   14.35000  -0.01000   -0.06969
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
聯博貨幣市場基金                                                   15.03410   15.03370   0.00040    0.00266
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.09330   11.11000  -0.01670   -0.15032
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.98120   13.99650  -0.01530   -0.10931
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.57280    7.58420  -0.01140   -0.15031
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.50000   10.52000  -0.02000   -0.19011
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.31000   14.33000  -0.02000   -0.13957
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.45000   14.47000  -0.02000   -0.13822
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.11730   10.14850  -0.03120   -0.30743
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.61860   10.58620   0.03240    0.30606
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.11180   10.12170  -0.00990   -0.09781
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.14470   10.16010  -0.01540   -0.15157
瀚亞中小型股基金                                                   19.88000   19.79000   0.09000    0.45478
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.41000   12.40000   0.01000    0.08065
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.12000   13.10000   0.02000    0.15267
瀚亞巴西基金                                                        6.18000    6.03000   0.15000    2.48756
瀚亞外銷基金                                                       38.69000   38.66000   0.03000    0.07760
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   12.12000   12.14000  -0.02000   -0.16474
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.50000   11.51000  -0.01000   -0.08688
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   11.10000   11.12000  -0.02000   -0.17986
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.22750   11.26300  -0.03550   -0.31519
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.81100   10.82410  -0.01310   -0.12103
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.72410   12.74470  -0.02060   -0.16164
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.73890   10.74920  -0.01030   -0.09582
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.29430    7.31740  -0.02310   -0.31569
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.97800    7.98760  -0.00960   -0.12019
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.13910    8.15230  -0.01320   -0.16192
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.10270    7.10960  -0.00690   -0.09705
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.73700    8.75120  -0.01420   -0.16226
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.97210    9.00070  -0.02860   -0.31775
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.32840    9.33970  -0.01130   -0.12099
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.10660    9.12140  -0.01480   -0.16226
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.20000   12.22000  -0.02000   -0.16367
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.80000   11.81000  -0.01000   -0.08467
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.58000   11.59000  -0.01000   -0.08628
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.90000   10.92000  -0.02000   -0.18315
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.46160   10.45490   0.00670    0.06408
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.77690    9.77660   0.00030    0.00307
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.67280    9.66060   0.01220    0.12629
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.76890    9.76280   0.00610    0.06248
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.93000   14.99000  -0.06000   -0.40027
瀚亞印度基金-美元                                                  14.06000   14.10000  -0.04000   -0.28369
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.50000   31.62000  -0.12000   -0.37951
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.39000    9.35000   0.04000    0.42781
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.59000   13.62000  -0.03000   -0.22026
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.98000   11.01000  -0.03000   -0.27248
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.91000   11.93000  -0.02000   -0.16764
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.18000   15.20000  -0.02000   -0.13158
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.03000    9.05000  -0.02000   -0.22099
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            7.04000    7.04000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.18000   12.17000   0.01000    0.08217
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.42980   12.46500  -0.03520   -0.28239
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.31500   14.19040   0.12460    0.87806
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.36990   11.38480  -0.01490   -0.13088
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.15940   11.18010  -0.02070   -0.18515
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.86540   12.87460  -0.00920   -0.07146
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.09020    9.11580  -0.02560   -0.28083
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.86240    9.77660   0.08580    0.87761
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.08860    9.10050  -0.01190   -0.13076
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.90810    8.92460  -0.01650   -0.18488
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.50850    9.51500  -0.00650   -0.06831
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.92760   14.92960  -0.00200   -0.01340
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.67850   10.69380  -0.01530   -0.14307
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.31680   10.30950   0.00730    0.07081
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.67920   12.68090  -0.00170   -0.01341
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.12000   11.07000   0.05000    0.45167
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.29000   20.42000  -0.13000   -0.63663
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61850   13.61790   0.00060    0.00441
瀚亞美國高科技基金                                                 29.24000   29.46000  -0.22000   -0.74678
瀚亞高科技基金                                                     55.84000   55.62000   0.22000    0.39554
瀚亞理財通基金                                                     26.55000   26.47000   0.08000    0.30223
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.89000    8.91000  -0.02000   -0.22447
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.61000    8.61000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.84000    8.85000  -0.01000   -0.11299
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.85000    8.86000  -0.01000   -0.11287
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.65000    8.66000  -0.01000   -0.11547
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.85000    8.86000  -0.01000   -0.11287
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.91000    8.90000   0.01000    0.11236
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.61000    8.59000   0.02000    0.23283
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.84000    8.83000   0.01000    0.11325
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.89000    8.88000   0.01000    0.11261
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.72000    8.71000   0.01000    0.11481
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
瀚亞菁華基金                                                       20.98000   20.89000   0.09000    0.43083
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.96590   14.05170  -0.08580   -0.61060
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.27550    9.33250  -0.05700   -0.61077
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.98360   10.99440  -0.01080   -0.09823
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.68780   11.56790   0.11990    1.03649
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.30620   10.31180  -0.00560   -0.05431
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.81210   10.80020   0.01190    0.11018
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.25870    8.26680  -0.00810   -0.09798
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.25750    8.17280   0.08470    1.03636
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.88400    8.88170   0.00230    0.02590
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.36420    8.36870  -0.00450   -0.05377
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.19880    8.18970   0.00910    0.11112
瀚亞電通網基金                                                     14.57000   14.51000   0.06000    0.41351
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.09420   14.09460  -0.00040   -0.00284
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.63880   10.64680  -0.00800   -0.07514
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.92840    9.92360   0.00480    0.04837
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.55000   11.55030  -0.00030   -0.00260
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.16260   10.17030  -0.00770   -0.07571
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.03550   10.03580  -0.00030   -0.00299
瀚亞歐洲基金                                                       10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
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