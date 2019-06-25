[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/06/24 108/06/21 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.26000 9.03000 0.23000 2.54707 瀚亞巴西基金 6.18000 6.03000 0.15000 2.48756 元大大中華TMT基金-人民幣 10.51000 10.27000 0.24000 2.33690 元大大中華TMT基金-新台幣 9.48000 9.28000 0.20000 2.15517 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.72000 10.53000 0.19000 1.80437 保德信拉丁美洲基金 7.62000 7.50000 0.12000 1.60000 元大巴西指數基金 7.33100 7.22100 0.11000 1.52333 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 47.15000 46.47000 0.68000 1.46331 元大滬深300單日正向2倍基金 18.03000 17.77000 0.26000 1.46314 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.83000 33.37000 0.46000 1.37848 野村巴西基金 7.02000 6.93000 0.09000 1.29870 華頓中小型基金 19.73000 19.49000 0.24000 1.23140 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.49700 17.29730 0.19970 1.15452 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.10060 16.91160 0.18900 1.11758 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.75000 13.60000 0.15000 1.10294 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.68780 11.56790 0.11990 1.03649 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.25750 8.17280 0.08470 1.03636 柏瑞拉丁美洲基金 10.73000 10.62000 0.11000 1.03578 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.58000 10.48000 0.10000 0.95420 保德信中國中小基金-人民幣 8.61000 8.53000 0.08000 0.93787 統一大中華中小基金(人民幣) 7.60000 7.53000 0.07000 0.92961 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.82000 9.73000 0.09000 0.92497 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.31500 14.19040 0.12460 0.87806 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.86240 9.77660 0.08580 0.87761 保德信中國中小基金-美元 8.31000 8.24000 0.07000 0.84951 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.76110 9.68180 0.07930 0.81906 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.13000 9.06000 0.07000 0.77263 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.60270 9.52970 0.07300 0.76603 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.24000 9.17000 0.07000 0.76336 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.32390 11.23920 0.08470 0.75361 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------