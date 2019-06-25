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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/06/24  108/06/21  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.26000    9.03000   0.23000    2.54707
瀚亞巴西基金                                                      6.18000    6.03000   0.15000    2.48756
元大大中華TMT基金-人民幣                                         10.51000   10.27000   0.24000    2.33690
元大大中華TMT基金-新台幣                                          9.48000    9.28000   0.20000    2.15517
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.72000   10.53000   0.19000    1.80437
保德信拉丁美洲基金                                                7.62000    7.50000   0.12000    1.60000
元大巴西指數基金                                                  7.33100    7.22100   0.11000    1.52333
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 47.15000   46.47000   0.68000    1.46331
元大滬深300單日正向2倍基金                                       18.03000   17.77000   0.26000    1.46314
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      33.83000   33.37000   0.46000    1.37848
野村巴西基金                                                      7.02000    6.93000   0.09000    1.29870
華頓中小型基金                                                   19.73000   19.49000   0.24000    1.23140
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  17.49700   17.29730   0.19970    1.15452
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      17.10060   16.91160   0.18900    1.11758
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               13.75000   13.60000   0.15000    1.10294
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         11.68780   11.56790   0.11990    1.03649
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.25750    8.17280   0.08470    1.03636
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.73000   10.62000   0.11000    1.03578
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     10.58000   10.48000   0.10000    0.95420
保德信中國中小基金-人民幣                                         8.61000    8.53000   0.08000    0.93787
統一大中華中小基金(人民幣)                                        7.60000    7.53000   0.07000    0.92961
匯豐中國科技精選基金(美元)                                        9.82000    9.73000   0.09000    0.92497
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     14.31500   14.19040   0.12460    0.87806
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.86240    9.77660   0.08580    0.87761
保德信中國中小基金-美元                                           8.31000    8.24000   0.07000    0.84951
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.76110    9.68180   0.07930    0.81906
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.13000    9.06000   0.07000    0.77263
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.60270    9.52970   0.07300    0.76603
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                        9.24000    9.17000   0.07000    0.76336
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.32390   11.23920   0.08470    0.75361
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