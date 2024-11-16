川普再公布新人事！27歲史上最年輕白宮新聞秘書

鉅亨網編譯許家華 2024-11-16 12:54

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美國福斯新聞網報導，美國總統當選人川普周五 (15 日) 宣布，由年僅 27 歲的競選團隊新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）出任白宮新聞秘書，將成史上最年輕的白宮發言人。

根據報導，萊維特先前在整個競選過程中一直擔任川普的發言人，且在川普第一個總統任期內擔任助理新聞秘書 (川普第一任時共換過 4 位白宮新聞秘書)。

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川普聲明：「在我的歷史性競選活動中，有鑑於卡洛琳 · 萊維特作為國家新聞秘書的表現，我很高興宣布她將擔任白宮新聞秘書。」

川普在聲明中大讚，萊維特「聰明、堅韌，是一位極具說服力的溝通者」，強調對萊維特未來在這個職位上的表現充滿信心，認為她在講台上表現出色，能有效傳遞政府訊息給美國民眾。

白宮新聞秘書將代表白宮發言並回答媒體提問。

《今日美國報》補充，萊維特現年 27 歲，來自新罕布夏州，大學主修傳播與政治，在校期間曾在福斯新聞和川普的白宮新聞辦公室實習。上任後，她將成為有史以來最年輕的白宮新聞秘書。

萊維特也曾擔任過紐約共和黨眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）的通訊總監，而斯特凡尼克最近才被川普提名為美國駐聯合國大使。

萊維特還曾於 2022 年參選國會議員，雖然她贏得新罕布夏州第一國會選區共和黨初選，但最終未能擊敗民主黨現任議員帕帕斯（Chris Pappas）。

此外，萊維特在福斯新聞（Fox News）podcast 節目中受訪提及，她今年 7 月誕下第一個孩子。