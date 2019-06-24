又出錯拒送華為手機 陸外交部：聯邦快遞應提出合理解釋

聯邦快遞 (FedEx)(FDX-US) 週日表示，因操作失誤，導致一個華為包裹被錯誤退回，他們對此次失誤道歉。但聯邦快遞屢次在與華為有關的運送上出錯，造成中國輿情不滿，部分官媒甚至主張，應該將其列入中國的「不可靠實體清單」。

中國外交部週一被問及此事，發言人耿爽表示，聯邦快遞公司應提供合理的解釋。他同時強調，美國政府才是「混亂的始作俑者」。

PC Magazine 首席分析師 Sascha Segan 21 日在推特上表示，公司的英國記者將一部華為 P30 手機，由英國寄回美國卻遭到退回，聯邦快遞給他們的理由是，華為被列入「實體名單」，因此無法寄送。

華為發言人 Teri Daley 在 Twitter 上回覆，表示這是對「行政命令 / 實體名單」的完全誤解，而之後聯邦快遞也承認了這次錯誤。

(圖片取自 PC Magazine)

聯邦快遞回覆媒體詢問時表示，「相關包裹被錯誤退回給寄件人，我們為這次操作失誤道歉」。公司稱，「聯邦快遞可以接受和運送所有華為產品，但被列入美國實體清單的華為實體除外。」

PC Magazine 也詢問了 UPS，UPS 表示，UPS 僅禁止將產品運送到美國以外的「69 個選定的華為位置」，並未禁止將華為手機由英國運往美國。

人民日報旗下環球日報早些時候報導了此事，並認為，不接受聯邦快遞再次道歉，應將其列入「不可靠實體清單」。

與此同時，一份法庭文件顯示，華為已在週五對美國商務部提出告訴，質疑由中國寄往美國的相關設備，不應在美國出口管制條例的管轄範圍內。

此前聯邦快遞將兩個寄給華為亞洲地址的包裹轉運至美國，並試圖改變另外兩個包裹的運輸路徑，也遭到華為質疑，並向中國官方提告，中國官方也表示，已於 6 月 14 日對此依法啟動調查程序。

中國商務部之後表示，將建立不可靠實體清單制度，對不遵守市場規則，於非商業目的嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入不可靠實體清單。

華為尚未回應此一事件，早前誤送包裹事件發生後，華為表示，正在審查其與聯邦快遞的關係。