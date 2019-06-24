聰明的投資人開始瞄準國際股 但可能已經太晚

華爾街對於聯準會 (Fed) 可能在 7 月降息的可能性深信不疑，標準普爾 500 指數創下歷史新高。但部分專家認為現在該是投資人關注美國之外的時候了。

TIAA 銀行全球市場總裁 Chris Gaffney 表示，「中國和印度等新興市場有更大更好的機會。」

他表示，部分原因是這些市場的股票估值比美國更具吸引力。畢竟，標準普爾 500 指數今年上漲了 18%，而納斯達克指數則飆升超過 20%。

美元疲軟可能推動全球股市上漲

但 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 釋出可能降息的強烈信號，以及所謂的點陣圖顯示，Fed 個別成員預測今年和 2020 年會有多次降息，也導致美元下跌。

這應該會使國際股票更具吸引力：美元疲軟往往有助於提振海外股票價格。

Unigestion 資深投資組合經理 Olivier Marciot 表示，「由於投資人現在認為美元將進一步下跌，新興市場最終次有些喘息的空間可以反彈。因為貨幣走勢，它們終於可以表現超越市場。」

這也可能適用於債券投資人

PGIM 固定收益高級投資組合經理 Mike Collins 表示，投資人可以在利率較高且有更大空間的國家找到比美國更好的選擇，墨西哥就是一個很好的例子。

Collins 說：「全球通貨膨脹正在下降，各地的中央銀行將跟進 Fed。」「美國以外地區的殖利率較高。對於債券愛好者來說就像美式足球超級盃一樣，如果 Fed 在 7 月 31 日下次會議上真的降息的話。」

一些專家擔心股市有些漲過頭了，特別是因為美中貿易緊張局勢遠未結束。

”Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL-US) 投資組合經理 Nancy Davis 表示，「絕對是個『瘋狂世界』(Bizarro) 類型。當股市正在歡欣鼓舞時，債市卻定價於悲觀和負面情緒。」

她表示自己崇尚多元化，並認為投資人仍應該在美國境外尋找價值。但問題是，今年大多數全球市場已經大幅上漲。

Davis 說，「全球環境目前都很艱難，」「目前沒有多少選擇看來是很有投資價值的。」

但 Deltec 首席投資策略師 Hugo Rogers 表示，股市投資誘因，特別是在美國，可能仍然更高。這是因為 Fed 已經給投資人大開綠燈以繼續買進。

他說：「從長期估值角度來看，美股是否具有吸引力？沒有。但美股是否有可能繼續上漲？是的。因為 Fed 讓投資人別無選擇。」

Rogers 承認國際市場確實有更好的獲利空間。但是，中國、印度甚至歐洲和日本的股票價格可能存在太大的地緣政治風險。

他指出，「其他市場更便宜是有其充分理由的，」「如果你準備進行全球性投資，那麼你很可能會被川普關稅推文和更多旁枝末節的衝擊掃到。因此，請謹慎行事。」