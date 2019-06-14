晶技5月獲利改寫今年新高 前5月每股稅前賺0.63元

石英元件廠晶技 (3042-TW) 前 5 月獲利已超越去年同期，晶技今 (14) 日盤後公布 5 月自結，稅前盈餘 6522 萬元，創今年單月新高，累計 1-5 月稅前盈餘為 1.96 億元，年增 3.7%，每股稅前賺 0.63 元。

晶技受惠 5 月手機及網通客戶積極拉貨，單月營收回升至 6.5 億元水準，月增 7% ，也較去年同月 6.21 億元成長 4.5%，營收呈現月增及年增，為今年單月新高，而自結 5 月稅前盈餘 6522 萬元，也改寫今年單月新高，月增 31.6%，年減 7.6%，5 月毛利率也躍上 24% 的水準。

晶技主管指出，5 月營收、獲利雙創今年新高，主要在出貨結構及稼動率提升，此外，新台幣匯率走貶也有助益；目前看 6 月接單，即使考量季底盤點因素，仍然也將維持今年的高檔水準，確認今年第 1 季營運為全年谷底，業績將遭季攀高。

晶技董事長林萬興指出，石英元件市況在 5G 應用擴大後，2020 年起需求將隨應用面擴大挺升，2021 年可能出現缺貨現象，市況恐重演 2012 年時，全球 3G 通訊升級到 4G 通訊的石英元件的盛況，晶技將掌握此市況，在產品小型化布局進入量產，並透過年輕有活力團隊展開進一步的衝刺。晶技 2012 年營收以 109 億元創歷史新高。

晶技日前股東會通過去年盈餘每股配 2 元現金股利，法人預估，晶技今年營收將去年的 81.56 億元小幅成長。