〈觀察〉老行庫轉型拚消金 卻面臨人力流失困境

公股行庫過去主要靠企業金融撐起獲利半壁江山，但台灣銀行家數過多，企金業務長期陷入殺價競爭，讓銀行利差一路下滑，為創造多元獲利結構，部分公股行庫近年積極推展消金業務，開始大賣基金、保險順便幫忙推銷信用卡，龐大的業績壓力也讓銀行深陷新進員工離職率偏高的困境。

公股行庫幾乎每年至少都有一次大規模徵才規劃，且主要職缺以一般行員、理財專員為主，而這樣年年大舉徵才，除了因應業務擴張、填補退休人力缺口外，另一原因在於新進員工離職率偏高，導致行庫必須年年藉由大舉徵才補齊人力需求。

日前召開股東會的兆豐金、第一金兩家公股金控旗下子公司就有員工反映，公司大力推動財管消金，三天兩頭要求員工頻繁推銷基金、保單，讓行員備感壓力，不少新進員工到職一年內離職率比例高達 1 成，第一金證旗下營業員更因多了推銷保單業務，導致離職率飆升至 2 成。

受到市場利率長期偏低影響，讓依賴企金放款維生的公股銀行面臨轉型壓力，相繼將目標轉向消金，除透過與投信、保險公司合作，藉由銀行通路優勢向自家客戶推銷保單、基金與信用卡，幾乎每家分行與行員身上都掛有業績 KPI 壓力。

不只銀行員苦，在金控交叉行銷政策下，部分子公司像是產險、證券業也要幫忙兄弟公司銷售理財商品，以證券業來說，多了財富管理業務後，傳統營業員不僅要考取相關金融執照，跟著賣起保單、推銷信用卡。

為推廣財管而發動全員行銷，在業績壓力驅使下，有些行員為求達標除了向周遭親友推銷外，甚至還會自掏腰包參與新基金 IPO 自己做業績，而沉重的業績壓力讓銀行員備感壓力，不少原本看好公股銀行穩定前來報考的，最後仍因受不了行銷壓力選擇不如歸去。

事實上，過去被視為是金飯碗高度憧憬的金融業，在市場行銷競爭激烈下已有逐漸褪色跡象，但考上後不代表就會待的久。根據行庫內部資料，近幾年行庫 30 歲以下的新進年輕員工離職率約 2~3 成，許多到職一年內的新進員工離職率平均約 1 成，此一現象在積極推展財管業務的公股銀行中尤其明顯。

金融圈人士說，在論資排輩的公股行庫中，新進員工想要升遷通常要靠時間熬，加上背負行銷業績壓力，讓不少懷抱憧憬的年輕人到職 2 年內最後仍選擇離職，歷史悠久擁有品牌優勢的公股行庫留不住年輕人成為銀行一大警訊。

