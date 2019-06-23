〈觀察〉網購界瘋搶生鮮市場淘金 卻是連全聯也說難做的生意？

連鎖超市龍頭全聯董事長林敏雄日前才說過，賣生鮮超過 10 年還沒有賺錢，今年以來卻可看到，各大網購業者已爭相投入被視為網購藍海的─生鮮市場，然而，網購業要搶的，是連在連鎖零售屹立 20 年的全聯也說難做的生意，還要與店點密度高的超市、超商業者抗衡，生鮮市場真能成為網購業者下一塊淘金地？

2019 年網購發展趨勢與 2018 年已有明顯變化，可觀察到，去年熱銷品以大包裝的生活用品成長最快，各大網站多由衛生紙拿下熱銷冠軍，也有越來越多消費者網購罐裝飲料、礦泉水，逐漸侵蝕量販通路以往銷售優勢。

到了今年，在站穩生活電商市場後，越來越多業者將觸角伸到生鮮市場，富邦媒 (8454-TW) 已宣示，今年發展重點是短鏈物流，有了越來越密集的短鏈，就可大幅縮短到貨時間，並成為發展生鮮網購的重要利器，

富邦媒規劃是下半年開始賣生鮮，由 momo 購物網提供平台給生鮮合作廠商，力拚 3 小時送達，先以大台北地區為主，希望藉此搶到超市甚至是超商的生意，將全聯、7-ELEVEN 視為主要對手。

而網家 (8044-TW) 其實在去年就開始為銷售生鮮暖身，去年雙 11 大檔網家董事長詹宏志甚至現身親自示範如何煎牛排， 當時和牛、海鮮高檔食材相當熱銷，網家最新透露，生鮮服務其實已開始，但處在強化倉儲和物流端階段，預計下半年生鮮相關服務逐步上線，先切入冷凍商品，並主打名人、名菜等來做出差異化。

創業家 (8477-TW) 上周才大舉宣告推旗下第 4 個電商平台「365 超市」，目前已提供約 7000 個品項，與一般超市約 5000-8000 個旗鼓相當，目標是在年底前達 10 萬個品項，屆時將完全超越量販店約 3 萬個，高度看好食品是台灣電商的最後一塊藍海。

創業家的說法是，目前食品網購僅占 10%。但食品卻是每天都需要購買的品類，因此食品電商未來有很大的發展空間。

不過，由於冷鏈物流和倉儲是龐大的投資，各家業者做法不同，富邦媒開始密集布建各地的衛星倉，創業家則是採取輕資產模式，以 B2B2C 的定位，讓廠商自行負擔配送相關的成本。

全聯作為生鮮銷售的老大哥都已直言，電商要做生鮮不簡單，的確，要冷鏈運送，還得快速到貨，自建生鮮倉還要負擔龐大電費成本，出貨規模若拉不起來，獲利就非常困難，這也是為什麼即便背後擁有龐大金控資源的富邦媒，切入生鮮第一步也是採 B2B2C─讓合作業者自行出貨，未來，網購業將如何在藍海中淘金成功，值得觀察。