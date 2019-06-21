台幣盤中見31元 飆升1.75角 央行是否守整數價待觀察

隨著美國聯準會立場偏向鴿派，美元指數昨跌幅達 0.57%，熱錢續湧入亞洲市場，帶動多數主要亞幣偏強，台幣今日又出現強升格局，以 31.1 元開出後，盤中最高來到 31 元，升值多達 1.75 角，匯銀人士指出，台灣央行態度是維持匯市動態穩定秩序，是否放手台幣短線升破 31 元價位，有待觀察。

台幣今日以 31.1 元、升值 7.5 分開出後，直接衝破 31.1 元關卡，盤中最高來到 31 元整數大關，升值多達 1.75 角，在主要亞幣中又是一枝獨秀。

觀察主要亞幣，台幣升幅逼近 0.5%，日圓、泰銖升 0.2% 上下，星元和港幣升 0.1% 左右，人民幣微貶不到 0.05%，韓元則相對弱勢貶近 0.4%。

由於聯準會主席鮑爾強調，有諸多不確定性壓抑經濟展望，需要更寬鬆的貨幣政策，甚至不排除 7 月降息 2 碼的可能，導致近日非美貨幣的走勢凌厲，並進一步見到台股資金派對。

不過，台灣央行總裁楊金龍對匯市最新表態是，「央行必要時會進場調節」，主要是因我國資本移動自由化，且對貿易的依存度高，匯率波動不宜過大，央行會維持新台幣匯率動態穩定。

因此，匯市上午盤可見台幣在觸及 31 元大關後，並未進一步突破，法人認為，由於 5 月以來台幣狂貶幅度在近日已大幅吐回，在楊金龍的表態下，預料接下來央行對於台幣繼續飆升的關切態度將加大，央行是否要守 31 元整數關卡值得留意。