紐約匯市 — 美元連摔兩天尋求年線支撐 地緣政治風險再推日圓創高

Fed 鴿聲持續發酵，週四 (20 日) 美元連續第二天重摔，美元指數再跌 0.63% 至 96.64，來到近三個月的低價位。日圓則在 Fed 鴿派言論後快速升值，同時，美伊間的政治風險升溫，再加碼推升日圓走勢。

美元指數日線 (來源: FXSTREET)

美國公布 6 月費城聯儲製造業指數僅 0.3，較上月的 16.6 大幅走降，跌至 4 個月低點，遠不如市場預期之 10.5，其中新接訂單與出貨指標雙雙下滑，顯示企業對前景悲觀的看法，再度加深市場對 Fed 年內降息的預期。美元指數連續第二天走跌，一舉跌破月線與半年線支撐，暫時守在年線上。

美元兌日圓日線 (來源: FXSTREET)

日圓相對表現搶眼。日本央行昨日 (20 日) 維持利率政策不變，同時，日本公布 4 月所有產業活動指數月增 0.9% ，優於市場預期之 0.7%，終止連 2 個月的下跌，創半年來最佳表現。

同時，伊朗 20 日擊落一架美軍無人偵察機，使中東緊張情勢進一步升溫，再度推升日圓走勢。USD/JPY 下跌 1.12% 來到 1 美元兌 107.32 日圓，在關鍵的 108 價位盤整多時後，大幅突破，價位極度逼近今年 1 月 3 日的低點。分析師認為若 Fed 降息幅度高於預期，USD/JPY 將再度往 107 的價位逼近。

截至週五 (21 日) 台灣時間 6：30 價格：

美元指數來到 96.64。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1293 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2704 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6923 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3189 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.31 日圓。