眾人皆漲我獨跌 中國債券竟未趕上此波牛市盛宴

歐美等主要經濟體央行紛紛釋出降息信息，多國公債殖利率紛紛挑戰歷史新低，但中國公債似乎無緣參與這場牛市盛宴，第二季以來回報率為 - 0.09，反而是今年以來債券市場表現最差的；另一方面，中美利差持續擴大，未能跟上漲勢的中國公債的吸引力則正在上升。

中國公債第二季以來回報率 - 0.09，在各主要經濟體中表現遜色。(來源：Bloomberg)

本周澳洲央行再度降息、歐洲央行和美國聯準會相繼放鴿，不但美國 10 年期公債殖利率 (與債券價格反向連動) 一度跌破 2%，創下 2016 年 11 月以來新低，也使得更多國家公債殖利率進入負值區，但中國 10 年期公債殖利率卻始終徘徊在 3.3% 附近。

彭博巴克萊全球債券指數顯示，過去三個月，20 多個主要經濟體中，公債回報率表現最好的前五大，分別是澳洲、墨西哥、俄羅斯、歐元區以及美國，回報率約在 4.2-5.4%；而今年四月被納入該指數的中國公債，同一期間的回報率僅有 0.29%。

中國政府 5 月下旬接管包商銀行政府扣押寶商銀行以應對其信貸風險的衝擊仍然在金融體系中掀起波瀾。債券交易員現在不願意接受風險較高的票據，因為證券已經阻礙了金融機構的融資，反過來推高了經紀商和小銀行的借貸成本。

第二季以來，中國經濟數據一度優於預期、貨幣政策轉向及通膨擔憂升溫，加上包商銀行事件帶來的流動性分層等打擊，中國 10 年期公債殖利率持穩不跌，目前仍較上季底的水平高出近 20 個基點，在美債殖利率跌跌不休下，中美利差已擴大到 126 個基點，來到逾一年的高點。

中美 10 年期公債利差擴大到 126 個基點。(來源：Bloomberg)

法國巴黎銀行策略師 Charles Chang 表示，中國債券走勢與海外市場並非直接連動，是其具有吸引力的原因之一，投資中國公債可達到風險分散化的作用，預期中國央行將透過不同工具向市場釋放更多流動性，有助於中國債券的走勢，回報率將可提升。

Kiyong Seong 並預估中國 10 年期公債殖利率第三季將降至 3.1%，第四季進一步降至 2.9%。