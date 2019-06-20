〈央行理監事會〉楊金龍：貨幣政策非萬靈丹 美國降息台灣不見得要跟

台灣央行今 (20) 日召開第二季理監事會，維持利率連 12 季不變，會後央行總裁楊金龍表示，「美國升息，台灣不一定會升息，若美國降息，台灣也不見得要降息，因為各國考量的點不一樣」。

楊金龍說明，過去美國聯準會升息時，有些經濟體也跟著升息，那個時點台灣央行並未跟進，現在這些跟進美國腳步的經濟體又跟著聯準會，因此台灣不見得需要跟。

另一方面，現在台灣台灣經濟成長率 (GDP) 還有 2%，所以先採取適度寬鬆後，再看之後美國聯準會的動態。

楊金龍強調，台灣要考量到 (1) 利率若再調降的效果，(2) 是否有其他支持經濟成長的動能 (如台商回台投資、財政政策) 做為搭配工具，「貨幣政策不是萬靈丹，有侷限性」。

此外，央行此次下調今年台灣 GDP 與消費者物價指數 (CPI) 年增率，從 2.13% 調降至 2.06%，CPI 則由 0.91 降至 0.87%。

楊金龍解釋，這次對我國 GDP 再下修，主要是央行對貿易和消費的看法都比去年還差，且最新的 GDP 預測值並未加計美國總統川普可能進一步加徵 3000 億美元商品的關稅，此還有待 6 月底川習會的結果。

不過，楊金龍說，據了解美國公聽會都是一面倒反對貿易戰擴大範圍。

至於近來隔夜拆款利率有走高現象，楊金龍回應，此反應資金外流的因素，央行業務局會做適當調節，雖然利率高，但寬鬆貨幣政策方向還是會維持。