歐元區6月製造業PMI遜預期 仍低於榮估值

根據《彭博社》報導，IHS Markit 今 (21) 日公布歐元區 6 月綜合採購經理人指數 (PMI)初值，其中製造業 PMI 為 47.8，未及市場預期(48)，且仍低於榮估值。

IHS Markit 數據顯示，6 月歐元區綜合 PMI 初值為 52.1，高於 5 月的 51.8，略勝市場預期；製造業 PMI 為 47.8，高於 5 月的 47.7，遜預期；服務業 PMI 為 53.4，高於 5 月的 52.9，優於市場預期。

IHS Markit 公布 6 月綜合採購經理人指數。(圖：翻攝自彭博)

IHS Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 表示，對經濟成長趨緩、地緣政治風險，以及貿易戰的擔憂情緒，影響了商業支出和投資意願，「不確定性和避險情緒，將繼續抑制景氣擴張的步伐。」

台北時間週五晚間 8 點 21 分，Investing.com 報價顯示，歐元兌美元上漲 0.23%，至 1.1317。

歐元兌美元走揚。(圖：翻攝自 Investing.com)

歐洲央行 (ECB) 總裁德拉吉週二指出，若通膨率未能達標，「進一步削減利率，依然是我們政策工具的一部分，資產購買計畫 (APP) 也還有相當大的空間。」

德拉吉強調，ECB 的問題，不在於缺乏可用的政策工具，而是執行這些政策後，對經濟可能造成的實際影響。

ECB 於本月初召開的利率決策會議中，將 2019 年通膨率預測值上修至 1.3%，較前次預測高出 0.1 個百分點。